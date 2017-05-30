На предприятия оборонно-промышленного комплекса может вернуться конверсия. Госкорпорация «Ростех» и Внешэкономбанк заявили о планах по созданию совместной компании, целью которой станет вовлечение заводов ВПК в процесс выпуска гражданской продукции. По мнению экспертов, наиболее перспективными рынками, где у предприятий отрасли есть компетенции и конкурентоспособные технологии, являются направления медицинского оборудования и радиоэлектроники. Напомним, первая конверсия стартовала во времена СССР в 1988 году после принятия руководством страны решения об одностороннем сокращении военного бюджета. Однако проект потерпел неудачу в условиях распада Советского Союза в начале 90-х.
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«Кузнецов» увеличит капитал на 27 миллиардов
Госкорпорация Ростех увеличит уставный капитал ПАО «Кузнецов» и инвестирует средства в развитие завода. На общем собрании Совета директоров самарского предприятия, которое состоится 30 июня, планируется одобрить очередную допэмиссию акций. Будет размещено 2 миллиона 700 тысяч ценных бумаг номинальной стоимостью 1 …
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30 мая 2017, 10:18
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СМИ рассказали о создании ОС для работы с гостайной
Дочерняя компания государственной корпорации «Ростех» «Национальный центр информатизации» (НЦИ) создала операционную систему для работы с информацией, являющейся государственной тайной. Об этом рассказывают «Известия».
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17 апреля 2017, 11:02
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Акционеры АвтоВАЗа одобрили увеличение уставного капитала
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22 марта 2017, 11:02
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ФАС разрешила «Ростеху» и Renault-Nissan увеличить долю в АвтоВАЗе
Федеральная антимонопольная служба разрешила «Ростеху» и Renault-Nissan увеличить долю в АвтоВАЗе свыше 75 процентов. Ведомство дало согласие совместному управляющему предприятию Alliance Rostec Auto B. V. на приобретение голосующих акций тольяттинского предприятия. После допэмиссии, произведенной в рамках финансового оздоровления компании, доля …
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14 марта 2017, 04:25
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Внешэкономбанк открыл самарскому ОАО «Кузнецов» кредитную линию на 398,7 млн рублей
Средства предназначены для финансирования реконструкции испытательного стенда авиационных двигателей. Соглашение достигнуто в рамках реализации федеральной целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса. Завод, входящий в Союз машиностроителей России, начнет производить силовые установки для модернизированного стратегического бомбардировщика "Ту-160" уже в следующем году.
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31 августа 2015, 11:39
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Евросоюз ослабил санкции в отношении российских финансовых институтов
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8 декабря 2014, 10:46
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АвтоВАЗ займет 45 миллиардов рублей
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3 декабря 2014, 11:06
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АвтоВАЗ ждет 30 млрд рублей из Внешэкономбанка
Наблюдательный совет Внешэкономбанка одобрил решение выделить группе "АвтоВАЗ" около 30 миллиардов рублей на реализацию трех проектов, сообщают федеральные СМИ.
Как пояснил председатель финансового учреждения Владимир Дмитриев, средства запланировали направить на модернизацию производства тольяттинского автозавода и на разработку нового поколения двигателей. Это …
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26 сентября 2014, 03:52