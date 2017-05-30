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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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ФАС разрешила «Ростеху» и Renault-Nissan увеличить долю в АвтоВАЗе

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Внешэкономбанк открыл самарскому ОАО «Кузнецов» кредитную линию на 398,7 млн рублей

Средства предназначены для финансирования реконструкции испытательного стенда авиационных двигателей. Соглашение достигнуто в рамках реализации федеральной целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса. Завод, входящий в Союз машиностроителей России, начнет производить силовые установки для модернизированного стратегического бомбардировщика "Ту-160" уже в следующем году.
31 августа 2015, 11:39
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Евросоюз ослабил санкции в отношении российских финансовых институтов

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АвтоВАЗ займет 45 миллиардов рублей

АвтоВАЗ займет 45 миллиардов рублей

ОАО "АвтоВАЗ" займет более 45 млрд 142 млн рублей. В качестве кредитора выступает Внешэкономбанк. Как говорится в сообщении ВАЗа, сумма займа составляет 27% от стоимости активов компании.

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АвтоВАЗ ждет 30 млрд рублей из Внешэкономбанка

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Как пояснил председатель финансового учреждения Владимир Дмитриев, средства запланировали направить на модернизацию производства тольяттинского автозавода и на разработку нового поколения двигателей. Это 

26 сентября 2014, 03:52
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