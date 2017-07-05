«Рено» ожидает рост прибыли АвтоВАЗа после 2018 года Представители автомобилестроительной корпорации Renault ожидают рост прибыли АвтоВАЗа. Российское предприятие станет прибыльным после 2018 года, заявили в «Рено». В России есть возможности для роста в долгосрочной перспективе, считают французские автопроизводители, и не собираются отказываться от своих российских проектов, пишет La Tribune. По …