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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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АвтоВАЗ открывает двери в честь автомобиля

АвтоВАЗ открывает двери в честь автомобиля "Нива"

15 июля в Тольятти на АвтоВАЗе пройдет традиционный День открытых дверей. Автогигант приглашает желающих на экскурсии, которые начнутся в 9:00.
4 июля 2017, 11:40
Granta в гривнах: на украинском авторынке снова начали продавать вазовские седаны

Granta в гривнах: на украинском авторынке снова начали продавать вазовские седаны

На территории Украины возобновились официальные продажи седанов Lada Granta, пишет «Автосреда». По данным портала, длительный перерыв в реализации тольяттинской модели был связан с необходимостью ее сертификации на украинском рынке. На сегодняшний день официальный импортер Lada в незалежной – «УкрАвтоВАЗ» - 

4 июля 2017, 04:51
В Тольятти утвержден новый состав совета директоров АвтоВАЗа

В Тольятти утвержден новый состав совета директоров АвтоВАЗа

Пост председателя сохранил Сергей Скворцов, заместителем остался Ле-Вот Дени, старший вице-президент группы Renault, директор региона Евразия.

Из состава вышли:

- Джозеф Питер, исполнительный вице-президент и директор по финансам Nissan;

- Манн Тревор, Nissan Chief Performance Officer;
3 июля 2017, 05:38
АвтоВАЗ опубликовал фото своих новинок - Lada Vesta SW и SW Cross

АвтоВАЗ опубликовал фото своих новинок - Lada Vesta SW и SW Cross

На сайте АвтоВАЗа появились фотографии двух новинок - Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross. Планируется, что в продаже они появятся во второй половине года. По заявлению создателей, Vesta SW «несет в себе дополнительную полезную функциональность благодаря внутреннему объему 
28 июня 2017, 01:25
Самарский завод «Кузнецов» получит 8 млрд рублей

Самарский завод «Кузнецов» получит 8 млрд рублей

Акционерное общество «Оборонпром» стало владельцем 7 с половиной процентов уставного капитала самарского завода «Кузнецов», а госкорпорация «Ростех» увеличила свою долю в предприятии до 14 процентов. Об этом говорится в сообщении компании. Изменения зафиксированы после размещения дополнительной эмиссии «Кузнецова».

Как уже сообщала 

14 июня 2017, 04:14
Оборонные заводы могут заняться выпуском медоборудрования и радиоэлектроники

Оборонные заводы могут заняться выпуском медоборудрования и радиоэлектроники

На предприятия оборонно-промышленного комплекса может вернуться конверсия. Госкорпорация «Ростех» и Внешэкономбанк заявили о планах по созданию совместной компании, целью которой станет вовлечение заводов ВПК в процесс выпуска гражданской продукции. По мнению экспертов, наиболее перспективными рынками, где у предприятий отрасли есть 

30 мая 2017, 05:09
«Кузнецов» увеличит капитал на 27 миллиардов

«Кузнецов» увеличит капитал на 27 миллиардов

Госкорпорация Ростех увеличит уставный капитал ПАО «Кузнецов» и инвестирует средства в развитие завода. На общем собрании Совета директоров самарского предприятия, которое состоится 30 июня, планируется одобрить очередную допэмиссию акций. Будет размещено 2 миллиона 700 тысяч ценных бумаг номинальной стоимостью 1 

30 мая 2017, 10:18
Продажи АвтоВАЗА в апреле выросли на 7%

Продажи АвтоВАЗА в апреле выросли на 7%

По итогам апреля АвтовВАЗ продал 26 337 автомобилей. Это на 7 процентов больше показателя апреля прошлого года (24 648). Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса.
 
Доля рынка автозавода осталась на прошлогоднем уровне – 20,3%. А по данным за четыре 

12 мая 2017, 11:31
СМИ рассказали о создании ОС для работы с гостайной

СМИ рассказали о создании ОС для работы с гостайной

Дочерняя компания государственной корпорации «Ростех» «Национальный центр информатизации» (НЦИ) создала операционную систему для работы с информацией, являющейся государственной тайной. Об этом рассказывают «Известия».
Система, разработанная на базе Linux, называется «ОСь». Заявка на ее включение в реестр отечественного ПО была подана 

17 апреля 2017, 11:02
Опубликован февральский ТОП-5 самых продаваемых автомобилей Renault в России

Опубликован февральский ТОП-5 самых продаваемых автомобилей Renault в России

Российские эксперты составили рейтинг самых продаваемых в РФ моделей компании Renault. Сведения приводятся по результатам февраля 2017 года..
На данный момент объем реализации автомобилей Renault на нашем рынке увеличился на 5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В общей сложности 

31 марта 2017, 10:09
АвтоВАЗ и Renault разработали стратегию развития российского автопрома

АвтоВАЗ и Renault разработали стратегию развития российского автопрома

АвтоВАЗ и Renault представили в правительство России "совместный вариант" стратегии развития отечественного автопрома. Концерны предлагают предоставить поставщикам компонентов господдержку под экспорт и субсидии на опытно-конструкторские работы. Они считают, что стоит сосредоточиться на локализации силовых агрегатов - двухпедальных трансмиссий и двигателей 

31 января 2017, 02:59
Renault презентует линейку LCV

Renault презентует линейку LCV

По информации специализированного издания Carscoops, французская корпорация Renault собирается представить новый модельный ряд автомобилей LCV. Презентация пройдет на ближайшем автомобильном салоне в Брюсселе, которое начнет свою работу на днях.
Автолюбителям продемонстрируют такие модели как Master ZE, Kangoo ZE, а также 

20 января 2017, 02:59
Дизайн компактвэна Datsun Redi-GO от Nissan запатентован в России

Дизайн компактвэна Datsun Redi-GO от Nissan запатентован в России

Японская корпорация Nissan оформила патент на дизайн компактного городского хэтчбека Datsun redi-GO, стилизованного под кроссовер. Кроме того, производитель запатентовал радиаторную решетку, бамперы и переднюю панель автомобиля. Об этом рассказали СМИ со ссылкой на данные Роспатента.

Напомним, хэтчбек Datsun redi-GO выпускается на производство в 

19 декабря 2016, 02:46
Nissan назвала цены на спорткар Note Nismo

Nissan назвала цены на спорткар Note Nismo

Японский концерн Nissan объявил цены на новую модель Note Nismo. Спортивный городской хэтчбек можно будет купить пока только в Японии за 21 330 долларов.
Автомобиль Nissan Note Nismo вошел в линейку спортивных автомобилей Note e-Power.  По мнению экспертов, он станет 

16 декабря 2016, 05:06
«Рено» ожидает рост прибыли АвтоВАЗа после 2018 года

«Рено» ожидает рост прибыли АвтоВАЗа после 2018 года

Представители автомобилестроительной корпорации Renault ожидают рост прибыли АвтоВАЗа. Российское предприятие станет прибыльным после 2018 года, заявили в «Рено».

В России есть возможности для роста в долгосрочной перспективе, считают французские автопроизводители, и не собираются отказываться от своих российских проектов, пишет La Tribune.

По 

29 ноября 2016, 04:18
Renault совместно с Nissan выпустит спортивные версии Captur и Kadjar

Renault совместно с Nissan выпустит спортивные версии Captur и Kadjar

Компания Renault собирается запустить серийное производство спортивных кроссоверов Captur и Kadjar совместно с концерном Nissan. Дата появления автоновинок пока держится в секрете.
О планах Renault рассказал исполнительный директор по разработкам этой компании Бруно Анселен. По словам специалиста, итогом сотрудничества с 

17 октября 2016, 12:14
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