Тольяттинский автогигант возобновил допэмиссию, приостановленную по решению совета директоров компании с 9 июня.
«Размещение ценных бумаг возобновлено в связи с регистрацией Банком России изменений в решение о выпуске ценных бумаг», - говорится в сообщении автогиганта. Речь идет о втором этапе финансовой процедуры, которая началась 22 апреля.
9 млрд 250 млн обыкновенных акций по цене 10 рублей 30 копеек за штуку распространяются по закрытой подписке. Их потенциальный приобретатель - Alliance Rostec Auto B.V., совместное предприятие «Рос теха» и альянса Renault-Nissan.
Как уже сообщала «ТЕРРА», чистый убыток АвтоВАЗа по МСФО в 2015 году вырос втрое и составил 74 млрд рублей. Тогда компания заявила о необходимости помощи со стороны акционеров, которые запустили процедуру финансового оздоровления путем допэмиссии.
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