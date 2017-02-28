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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Пассажирский автобус из Самары сгорел на трассе в Чувашии, есть видео

Пассажирский автобус из Самары сгорел на трассе в Чувашии, есть видео

В воскресенье, 26 февраля, на территории Чувашии сгорел пассажирский автобус, ехавший из Самары в Чебоксары. Возгорание произошло примерно в 15:30. Заметив дым, водитель остановил транспортное средство и попытался затушить пламя. По предварительной информации, перед возгоранием пассажиры слышали хлопок в моторном 
27 февраля 2017, 10:11
Появилось видео из попавшей в ДТП машины, пассажир держится за голову

Появилось видео из попавшей в ДТП машины, пассажир держится за голову

В Интернете опубликовано видео, снятое участником ДТП на трассе М-5 около города Сызрань. На так называемом «варламовском» перекрестке 17 февраля столкнулись два вазовских автомобиля – «четырнадцатая» и Lada Largus.

На видео есть момент столкновения. Один из людей – по предварительной информации 

20 февраля 2017, 06:45
В Тольятти перевернулась фура с запчастями, есть видео

В Тольятти перевернулась фура с запчастями, есть видео

В социальной сети появилось видео ДТП с фурой, которой произошло в Тольятти в понедельник, 13 февраля. По сообщению очевидца, большегруз с запчастями, двигавшийся в направлении Автозаводского района, перевернулся на пересечении улицы Новозаводской и Обводного шоссе. По предварительной информации, авария произошла 

14 февраля 2017, 02:34
Появилось новое видео со стройки стадиона «Самара Арена» - февраль 2017-го

Появилось новое видео со стройки стадиона «Самара Арена» - февраль 2017-го

В интернете опубликовано новое видео со стройплощадки, где возводят стадион «Самара Арена» для проведения матчей ЧМ-2018. В комментарии к ролику указано, что съемка проведена в феврале 2017 года.

Напомним, в ночь на 13 февраля на стройке произошел пожар. 
13 февраля 2017, 03:53
Мэрия Новокуйбышевска оставила без денег и электричества добровольную пожарную команду РЖС Гранный

Мэрия Новокуйбышевска оставила без денег и электричества добровольную пожарную команду РЖС Гранный

Об этом сообщил представитель службы спасения ДПК. По информации источника, администрация города прекратила субсидирование команды. Ситуация осложняется тем, что в пожарном депо отключили электричество, несмотря на то, что добровольцы продолжают нести дежурство без оплаты труда. По некоторым данным, они даже 

6 февраля 2017, 01:19
Формы для тротуарной плитки сгорели на Красноглинском шоссе в Самаре

Формы для тротуарной плитки сгорели на Красноглинском шоссе в Самаре

Во вторник, 13 декабря, в Самаре произошел пожар в ангаре, расположенном на 41 километре Красноглинского шоссе (Красноглинский район). Горели полимерные формы для изготовления тротуарной плитки. Площадь пожара составила 15 квадратрых метров.

Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 12 часов 59 

14 декабря 2016, 07:25
В Самаре пожарные эвакуировали 11 жильцов дома и спасли двух женщин

В Самаре пожарные эвакуировали 11 жильцов дома и спасли двух женщин

В четверг, 8 декабря, в 11: 23 в поселке Упавленческий в Самаре произошел пожар. В многоквартирном жилом доме на улице Крайней загорелись домашние вещи на площади 20 квадратных метров. К месту ЧП выехали пожарные – 10 человек и 3 единицы 

9 декабря 2016, 11:46
В Самаре на возгорание в школе №21 отправили 43 пожарных

В Самаре на возгорание в школе №21 отправили 43 пожарных

Во вторник, 8 ноября, в МЧС поступила информация о возгорании в самарской школе №21. Она расположена на улице Силаева в Куйбышевском районе. В 20 часов 55 минут в методическом кабинете загорелась бытовая техника, сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

По 

9 ноября 2016, 11:54
В блогах: заброшенные объекты в поселке Шмидта

В блогах: заброшенные объекты в поселке Шмидта

Блогер chanych_85 пишет про "заброшенные объекты в поселке Шмидта".

"Запанской очень "богат" на такие объекты, даже не углубляясь в поселок по его главной улице можно найти около шести".

"Вот, например, кинотеатр "Авангард" (в прошлом - единственное место 
31 мая 2016, 09:36
В блогах: заброшенная пожарная часть № 66 в Самаре

В блогах: заброшенная пожарная часть № 66 в Самаре

Блогер chanych_85 пишет про заброшенную пожарную часть № 66: "Она находится в поселке Запанской, рядом с бывшим станкозаводом - в годы своего существования часть ему же и принадлежала. После перехода в начале 90-х завода в частные руки здание признали аварийным, 
26 мая 2016, 05:30
В Самаре стартовали публичные слушания по вопросам благоустройства территорий

В Самаре стартовали публичные слушания по вопросам благоустройства территорий

Первыми эстафету приняли жители Железнодорожного района. Встреча под эгидой проекта "На связи с губернатором" прошла в поселке имени Шмидта.

Прежде всего жители просили отремонтировать им дороги. А также установить около образовательного учреждения светофор. По их словам, в час пик 
21 мая 2015, 05:30
В Железнодорожном районе Самары стартовали публичные слушания

В Железнодорожном районе Самары стартовали публичные слушания

На слушания, которые проводятся в одной из школ Запанского, пришли десятки неравнодушных жителей поселка. На их вопросы готовы ответить председатель гордумы Александр Фетисов, глава железнодорожного района Елена Лапушкина, депутат Госдумы Александр Хинштейн. Людей волнует, когда будут отремонтированы дороги, построены поликлиника 
20 мая 2015, 05:41
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