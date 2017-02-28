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Пассажирский автобус из Самары сгорел на трассе в Чувашии, есть видео
В воскресенье, 26 февраля, на территории Чувашии сгорел пассажирский автобус, ехавший из Самары в Чебоксары. Возгорание произошло примерно в 15:30. Заметив дым, водитель остановил транспортное средство и попытался затушить пламя. По предварительной информации, перед возгоранием пассажиры слышали хлопок в моторном …
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27 февраля 2017, 10:11
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Появилось видео из попавшей в ДТП машины, пассажир держится за голову
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20 февраля 2017, 06:45
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В Тольятти перевернулась фура с запчастями, есть видео
В социальной сети появилось видео ДТП с фурой, которой произошло в Тольятти в понедельник, 13 февраля. По сообщению очевидца, большегруз с запчастями, двигавшийся в направлении Автозаводского района, перевернулся на пересечении улицы Новозаводской и Обводного шоссе. По предварительной информации, авария произошла …
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14 февраля 2017, 02:34
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Появилось новое видео со стройки стадиона «Самара Арена» - февраль 2017-го
В интернете опубликовано новое видео со стройплощадки, где возводят стадион «Самара Арена» для проведения матчей ЧМ-2018. В комментарии к ролику указано, что съемка проведена в феврале 2017 года.
Напомним, в ночь на 13 февраля на стройке произошел пожар. …
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13 февраля 2017, 03:53
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Мэрия Новокуйбышевска оставила без денег и электричества добровольную пожарную команду РЖС Гранный
Об этом сообщил представитель службы спасения ДПК. По информации источника, администрация города прекратила субсидирование команды. Ситуация осложняется тем, что в пожарном депо отключили электричество, несмотря на то, что добровольцы продолжают нести дежурство без оплаты труда. По некоторым данным, они даже …
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6 февраля 2017, 01:19
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Формы для тротуарной плитки сгорели на Красноглинском шоссе в Самаре
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14 декабря 2016, 07:25
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В Самаре пожарные эвакуировали 11 жильцов дома и спасли двух женщин
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9 декабря 2016, 11:46
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В Самаре на возгорание в школе №21 отправили 43 пожарных
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9 ноября 2016, 11:54
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В блогах: заброшенные объекты в поселке Шмидта
Блогер chanych_85 пишет про "заброшенные объекты в поселке Шмидта".
"Запанской очень "богат" на такие объекты, даже не углубляясь в поселок по его главной улице можно найти около шести".
"Вот, например, кинотеатр "Авангард" (в прошлом - единственное место …
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31 мая 2016, 09:36
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В блогах: заброшенная пожарная часть № 66 в Самаре
Блогер chanych_85 пишет про заброшенную пожарную часть № 66: "Она находится в поселке Запанской, рядом с бывшим станкозаводом - в годы своего существования часть ему же и принадлежала. После перехода в начале 90-х завода в частные руки здание признали аварийным, …
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26 мая 2016, 05:30
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В Самаре стартовали публичные слушания по вопросам благоустройства территорий
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21 мая 2015, 05:30
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В Железнодорожном районе Самары стартовали публичные слушания
На слушания, которые проводятся в одной из школ Запанского, пришли десятки неравнодушных жителей поселка. На их вопросы готовы ответить председатель гордумы Александр Фетисов, глава железнодорожного района Елена Лапушкина, депутат Госдумы Александр Хинштейн. Людей волнует, когда будут отремонтированы дороги, построены поликлиника …
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20 мая 2015, 05:41