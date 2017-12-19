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Материалы по теме:

Что нам стоит дом построить: «Почта России» отстранила начальника самарского филиала

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"На основании распоряжения генерального директора "Почты России" Николая Подгузова 
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«Почта России»: 9 отделений Самары переедут для модернизации

«Почта России»: 9 отделений Самары переедут для модернизации

В Самаре изменятся адреса отделений «Почты России», в которых запланирована модернизация. На время ремонтных работ переедут девять почтовых отделений. Лишь офис ОПС номер 443079 на улице Гагарина, 35, в котором также запланирована модернизация, останется в том же здании. Пять отделений 

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«Почта России» предложила автоматически взимать пошлины с онлайн-покупок

«Почта России» предложила автоматически взимать пошлины с онлайн-покупок

Действующий в России беспошлинный порог в тысячу евро для ввоза онлайн-покупок из-за рубежа могут снизить: к 2019 году до 200 евро, к 2020 – до ста, с 2021 года – до 50 евро. С такими предложениями «Почта России» обратилась в 
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Клиент «Почты России» на три месяца превратился в Ждуна

Клиент «Почты России» на три месяца превратился в Ждуна

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Самарское региональное управление

Самарское региональное управление "Почты России" возглавил Артур Игрушкин

Новый руководитель назначен в Самарское региональное управление "Почты России". Как и прогнозировала телекомпания "ТЕРРА", им стал Артур Игрушкин. До этого он работал в той же должности, но в Ульяновске. Напомним, с ноября 2012 года обязанности главы местного филиала исполняла Наталья 

20 февраля 2013, 12:24
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