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Что нам стоит дом построить: «Почта России» отстранила начальника самарского филиала
Начальник управления "Почты России" по Самарской области Артур Игрушкин временно отстранен от исполнения служебных обязанностей в связи с обвинениями о принуждении подчиненных участвовать в строительстве его дома, сообщает пресс-служба госкомпании.
"На основании распоряжения генерального директора "Почты России" Николая Подгузова …
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7 декабря 2017, 11:32
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«Почта России»: 9 отделений Самары переедут для модернизации
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21 ноября 2017, 12:45
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«Почта России» предложила автоматически взимать пошлины с онлайн-покупок
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16 октября 2017, 07:06
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Клиент «Почты России» на три месяца превратился в Ждуна
В Самарской области региональное управление Роскомнадзора завело административные дела в отношении «Почты России». Клиенты организации обратились в надзорное ведомство с жалобами. В ходе рассмотрения обращений были выявлены нарушения контрольных сроков пересылки заказного мелкого пакета более чем на 95 дней. …
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10 октября 2017, 04:27
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Самарское региональное управление "Почты России" возглавил Артур Игрушкин
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20 февраля 2013, 12:24