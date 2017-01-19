По новому тоннелю на Московском шоссе проехали первые машины, есть видео В Интернете появилось новое видео с тоннелем, который строят в Самаре на Московском шоссе в районе пересечения с Ракитовским шоссе. «Первые машины прошли в тоннеле на Раките», - написал видеоблогер Александр Карягин, опубликовавший видео во вторник, 17 января. На самом …