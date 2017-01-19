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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
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По Самаре гуляла обезьяна

По Самаре гуляла обезьяна

В один из цветочных магазинов Самары забежала обезьяна. Животное вело себя вполне прилично, поэтому продавцы накормили его и оставили переночевать. Видео инцидента, снятое в салоне, попало в Интернет. Хозяин примата уже нашелся, сообщил пользователь, опубликовавший ролик.

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19 января 2017, 08:31
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Убийство экс-полицейского сняли на видео в самарском кафе

Убийство экс-полицейского сняли на видео в самарском кафе

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Водителя Range Rover, участвовавшего в ДТП на Овраге, накажут за опасное вождение

Водителя Range Rover, участвовавшего в ДТП на Овраге, накажут за опасное вождение

Сегодня, 12 октября, в отношении водителя Range Rover вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении за опасное вождение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
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В Самаре установлен виновник ДТП с 11 машинами

В Самаре установлен виновник ДТП с 11 машинами

По информации ГИБДД, массовое ДТП в Постниковом овраге спровоцировал водитель Audi A4. Согласно сообщению от Госавтоинспекции, 50-летний автомобилист при перестроении допустил столкновение с Land Rover, которым управлял 33-летний водитель. От удара обе машины вылетели на встречную полосу, где «Ауди» разбила 
12 октября 2016, 12:11
На Ново-Садовой восстановлено движение после крупного ДТП - МВД

На Ново-Садовой восстановлено движение после крупного ДТП - МВД

В областной полиции сообщили официальную информацию о массовом ДТП, произошедшем сегодня, 11 октября, в районе Постникова оврага. На улице Ново-Садовой восстановлено движение после крупного ДТП, указано в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

На территории Октябрьского района в 
11 октября 2016, 02:58
Появились фотографии массового ДТП в Самаре у Постникова оврага: разбито не менее 10 машин

Появились фотографии массового ДТП в Самаре у Постникова оврага: разбито не менее 10 машин

Сегодня, 11 октября, примерно 9 часов 30 минут в Самаре на улице Ново-Садовой произошло массовое ДТП. По данным ГИБДД, авария случилась в районе Постникова оврага. По словам очевидцев, столкнулись не менее 10 машин. Фото с места происшествия появились в социальной 
11 октября 2016, 11:48
В Самаре Волжское шоссе отремонтируют за 485 млн рублей

В Самаре Волжское шоссе отремонтируют за 485 млн рублей

Работы на участке от Красноглинского шоссе до улицы Демократической проведет компания «Самаратрансстрой». Протяженность дороги – почти шесть километров. Стоимость ремонта Волжского шоссе оценили почти в 485 млн рублей. Работы должны начать в июле. Обновят дорожное полотно, установят новые светофоры и 

30 июня 2016, 12:00
В Самаре в массовом ДТП на Волжском шоссе погиб сотрудник МЧС

В Самаре в массовом ДТП на Волжском шоссе погиб сотрудник МЧС

По уточненным данным, во вчерашнем массовом ДТП на Волжском шоссе погиб пассажир «Приоры» - сотрудник МЧС Андрей Сивань, сообщает портал «Волга-Ньюс».

Как уже рассказывала «ТЕРРА», примерно в 1,5 км от пересечения Волжского шоссе и улицы Демократической столкнулись четыре автомобиля. 
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В Самаре в массовом ДТП на Волжском шоссе погиб человек и трое ранены

В Самаре в массовом ДТП на Волжском шоссе погиб человек и трое ранены

В среду, 20 января, в Самаре на Волжском шоссе произошло смертельное ДТП. На место аварии выезжали спасатели. Сообщение о происшествии на дороге поступило в МЧС в 16 часов 52 минуты. Примерно в полутора километрах от пересечения Волжского шоссе и улицы 
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В Самаре колесо от «КамАЗа» разбило Mercedes Benz

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4 декабря 2015, 04:07
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