В четверг, 19 января, в Самаре на Волжском шоссе произошло массовое ДТП. По предварительной информации, столкнулись четыре автомобиля – два фургона и две легковушки. Очевидец опубликовал в социальной сети видео с места происшествия. Судя по времени, указанному на записи, автомобилист проезжал мимо места ДТП в 9:26. Там уже работали сотрудники ДПС. Есть информация, что рядом видели машину медиков, однако в кадр она не попала, пока официальных данных о пострадавших нет. В одном из фургонов, по-видимому, везли хлеб.
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По Самаре гуляла обезьяна
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