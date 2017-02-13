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На стройке стадиона «Самара Арена» случился пожар
Ночью около стадиона «Самара Арена» произошел крупный пожар, загорелись бытовые вагончики, сообщает 63.ru.
Огонь охватил территорию площадью 100 квадратных метров. Сообщение о ЧП поступило в МЧС 13 февраля около часа ночи. К месту происшествия направили шесть пожарных машин. В …
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13 февраля 2017, 01:24
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Эксперты оценили убыточность стадионов для ЧМ-2018
Стадионы, возводящиеся к ЧМ-2018, могут оказаться убыточными. Такую информацию со ссылкой на заключения экспертов, подготовленные для профильных ведомств, сообщают федеральные издания. Речь идет о тех объектах, где заказчиком выступает федеральное государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг»: 7 из 11 стадионов, в том …
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13 февраля 2017, 12:54
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Появились эскизы для реконструкции здания кинотеатра «Художественный» в Самаре
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10 февраля 2017, 04:29
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В Жигулевске прохожий снял на видео гулявшего по улице медведя
В социальных сетях появилось сообщение о медведе, разгуливающем по улице в городе Жигулевске. По словам автора ролика, зверь агрессии не проявлял. Он пытался взобраться на дерево. «Здоровенный медведь», - прокомментировал очевидец. Он также отметил, что на животном была цепь.
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10 февраля 2017, 01:17
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Тольяттинцы берут еду из помойки
В другой группе "ВК" - "Происшествия Тольятти" - выложили видео о том, как местные жители разбирают еду из помойки. Речь идет о просрочке, которую выкидывают сотрудники "Перекрёстка" на улице Тополиной. Автор видео предположил, что просрочка, наверное, достаточно свежая и …
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10 февраля 2017, 09:43
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Появилось видео падения иномарки с моста в Самаре
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9 февраля 2017, 04:21
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Lada Vesta прошла тест «Удар макетом головы ребенка», есть видео
В Самарской области на территории технопарка «Жигулевская долина» впервые в России проведены испытания автомобиля по требованиям безопасности пешехода. Там находится единственный в России и странах СНГ испытательный стенд, на котором можно проводить испытания по защите пешехода.
В тестах приняла участие машина …
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9 февраля 2017, 11:37
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Самарская область получит еще 600 миллионов на строительство Фрунзенского моста
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3 февраля 2017, 07:08
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Появился эскиз новой стелы «Самара» у Кировского моста
В "твиттере" администрации Кировского района появились эскизы новой стелы «Самара».
«Вот такая стела может быть оформлена при въезде в город с Кировского моста. Ждём отзывов!» - указано в посте.
Как уже сообщала «ТЕРРА», благоустройство и обновление въездов …
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3 февраля 2017, 09:54
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Возле стадиона «Самара Арена» появится вертолетная площадка и защитный вал
Проект первого этапа благоустройства территории вокруг стадиона «Самара Арена» прошел госэкспертизу. Речь идет о территории в границах Московского шоссе, Ракитовского и Волжского шоссе, а также улиц Ташкентской и Демократической.
В рамках первого этапа запланирован снос ряда объектов и перекладка коммуникаций, где …
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2 февраля 2017, 02:12
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Появилось видео с новой самарской улицей
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31 января 2017, 03:22
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Появилось фото нового стадиона на площади Куйбышева в Самаре
В ЖЖ появились фотографии ледовых скульптур на площади Куйбышева в Самаре. Одна из них изображает новый стадион "Самара Арена", который строят в Радиоцентре к ЧМ-2018. Блогер fydora жалуется, что Самара плохо украшена к Новому году. "Притом что на улице …
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28 декабря 2016, 10:05
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ФИФА показала самую дорогую ложу «Самара Арены» за 448 тысяч долларов
Появились изображения и видеовизуализация гостевых зон и футбольного поля на стадионе «Самара Арена».
Увидеть, как будет выглядеть стадион «Самара Арена», можно на официальном сайте ФИФА. На нем открыт сервис, позволяющий узнать все о программе гостеприимства, оценить расположение зрительских …
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16 декабря 2016, 06:20
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К ЧМ-2018 в Самаре сняли видео о масштабной стройке нового стадиона
В сети появилось видео о строительстве в Самаре нового стадиона к ЧМ-2018. Напомним, недавно на стадионе «Самара Арена» началось остекление. Отметим, Россия будет принимать Чемпионат мира по футболу летом 2018 года. Матчи пройдут в 11 городах страны, в том …
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22 ноября 2016, 05:15