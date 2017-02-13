Проект первого этапа благоустройства территории вокруг стадиона «Самара Арена» прошел госэкспертизу. Речь идет о территории в границах Московского шоссе, Ракитовского и Волжского шоссе, а также улиц Ташкентской и Демократической.

В рамках первого этапа запланирован снос ряда объектов и перекладка коммуникаций, где …