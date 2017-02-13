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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

На стройке стадиона «Самара Арена» случился пожар

На стройке стадиона «Самара Арена» случился пожар

Ночью около стадиона «Самара Арена» произошел крупный пожар, загорелись бытовые вагончики, сообщает 63.ru.
Огонь охватил территорию площадью 100 квадратных метров. Сообщение о ЧП поступило в МЧС 13 февраля около часа ночи. К месту происшествия направили шесть пожарных машин. В 
13 февраля 2017, 01:24
Эксперты оценили убыточность стадионов для ЧМ-2018

Эксперты оценили убыточность стадионов для ЧМ-2018

Стадионы, возводящиеся к ЧМ-2018, могут оказаться убыточными. Такую информацию со ссылкой на заключения экспертов, подготовленные для профильных ведомств, сообщают федеральные издания. Речь идет о тех объектах, где заказчиком выступает федеральное государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг»: 7 из 11 стадионов, в том 

13 февраля 2017, 12:54
Появились эскизы для реконструкции здания кинотеатра «Художественный» в Самаре

Появились эскизы для реконструкции здания кинотеатра «Художественный» в Самаре

К ЧМ-2018 в Самаре планируют отреставрировать объект культурного наследия «Дом купца Головкина» по адресу: улица Куйбышева, 105. В этом здании, построенном в 1881 году, в настоящее время располагается кинотеатр «Художественный». До 30 ноября 2017 года исполнитель должен будет укрепить фундамент, 
10 февраля 2017, 04:29
В Жигулевске прохожий снял на видео гулявшего по улице медведя

В Жигулевске прохожий снял на видео гулявшего по улице медведя

В социальных сетях появилось сообщение о медведе, разгуливающем по улице в городе Жигулевске. По словам автора ролика, зверь агрессии не проявлял. Он пытался взобраться на дерево. «Здоровенный медведь», - прокомментировал очевидец. Он также отметил, что на животном была цепь.

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10 февраля 2017, 01:17
Тольяттинцы берут еду из помойки

Тольяттинцы берут еду из помойки

В другой группе "ВК" - "Происшествия Тольятти" - выложили видео о том, как местные жители разбирают еду из помойки. Речь идет о просрочке, которую выкидывают сотрудники "Перекрёстка" на улице Тополиной. Автор видео предположил, что просрочка, наверное, достаточно свежая и 
10 февраля 2017, 09:43
Появилось видео падения иномарки с моста в Самаре

Появилось видео падения иномарки с моста в Самаре

Вечером в среду, 8 февраля, в Самаре произошло ДТП – автомобиль Fiat Albea упал с моста через реку Татьянку. Иномарка рухнула на крышу на береговую полосу. Водитель получил травму головы. Медики оказали мужчине помощь, ехать в больницу он не захотел. 

9 февраля 2017, 04:21
Lada Vesta прошла тест «Удар макетом головы ребенка», есть видео

Lada Vesta прошла тест «Удар макетом головы ребенка», есть видео

В Самарской области на территории технопарка «Жигулевская долина» впервые в России проведены испытания автомобиля по требованиям безопасности пешехода. Там находится единственный в России и странах СНГ испытательный стенд, на котором можно проводить испытания по защите пешехода.

В тестах приняла участие машина 

9 февраля 2017, 11:37
Самарская область получит еще 600 миллионов на строительство Фрунзенского моста

Самарская область получит еще 600 миллионов на строительство Фрунзенского моста

На развитие дорожной сети в 34 региона направят 30 миллиардов рублей. Самарская область получит наибольшую сумму – 1 миллиард 800 миллионов рублей.

 Максим Соколов, министр транспорта РФ:
- Все те объекты транспортной инфраструктуры реализуются по всем видам и направлениям транспорта - 

3 февраля 2017, 07:08
Появился эскиз новой стелы «Самара» у Кировского моста

Появился эскиз новой стелы «Самара» у Кировского моста

В "твиттере" администрации Кировского района появились эскизы новой стелы «Самара».

«Вот такая стела может быть оформлена при въезде в город с Кировского моста. Ждём отзывов!» - указано в посте.

Как уже сообщала «ТЕРРА», благоустройство и обновление въездов 
3 февраля 2017, 09:54
Возле стадиона «Самара Арена» появится вертолетная площадка и защитный вал

Возле стадиона «Самара Арена» появится вертолетная площадка и защитный вал

Проект первого этапа благоустройства территории вокруг стадиона «Самара Арена» прошел госэкспертизу. Речь идет о территории в границах Московского шоссе, Ракитовского и Волжского шоссе, а также улиц  Ташкентской и  Демократической.

В рамках первого этапа запланирован снос ряда объектов и перекладка коммуникаций, где 

2 февраля 2017, 02:12
Появилось видео с новой самарской улицей

Появилось видео с новой самарской улицей

В Интернете опубликовано видео с новой самарской улицей Арена 2018, снятой с высоты. Напомним, строительство новой дороги ведется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу - летом следующего года в Самаре состоится шесть матчей ЧМ-2018.  Как уже сообщала "ТЕРРА", 
31 января 2017, 03:22
Появилось фото нового стадиона на площади Куйбышева в Самаре

Появилось фото нового стадиона на площади Куйбышева в Самаре

В ЖЖ появились фотографии ледовых скульптур на площади Куйбышева в Самаре. Одна из них изображает новый стадион "Самара Арена", который строят в Радиоцентре к ЧМ-2018. Блогер fydora жалуется, что Самара плохо украшена к Новому году. "Притом что на улице 
28 декабря 2016, 10:05
ФИФА показала самую дорогую ложу «Самара Арены» за 448 тысяч долларов

ФИФА показала самую дорогую ложу «Самара Арены» за 448 тысяч долларов

Появились изображения и видеовизуализация гостевых зон и футбольного поля на стадионе «Самара Арена». 

Увидеть, как будет выглядеть стадион «Самара Арена», можно на официальном сайте ФИФА. На нем открыт сервис, позволяющий узнать все о программе гостеприимства, оценить расположение зрительских 
16 декабря 2016, 06:20
К ЧМ-2018 в Самаре сняли видео о масштабной стройке нового стадиона

К ЧМ-2018 в Самаре сняли видео о масштабной стройке нового стадиона

В сети появилось видео о строительстве в Самаре нового стадиона к ЧМ-2018. Напомним, недавно на стадионе «Самара Арена» началось остекление. Отметим, Россия будет принимать Чемпионат мира по футболу летом 2018 года. Матчи пройдут в 11 городах страны, в том 
22 ноября 2016, 05:15
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