В Самару придут деньги на строительство магистрали «Центральная». Правительственная комиссия одобрила финансирование первого этапа.
«Правительственная комиссия по транспорту одобрила финансирование этапа строительства проспекта Карла Маркса в Самаре (от Ракитовского шоссе до обводной автодороги). Проект на заседании комиссии представил глава региона Дмитрий Азаров. Строительство магистрали было предусмотрено в генпланах с 1937 года. Комиссия одобрила первый этап финансирования проекта - на период 2019–2024 годов. Предполагаемый объем поддержки из федерального бюджета составит 3,064 миллиарда рублей. Проект будет реализован также при участии регионального бюджета и внебюджетных источников», - сообщил департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
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