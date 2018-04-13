Магистрали "Центральная" в Самаре все-таки быть. Тема, которая обсуждалась в течение 20 последних лет, наконец стала воплощаться во что-то реальное. Во всяком случае, уже в этом году чиновники планируют потратить на проектирование новой дороги 22 миллиона рублей. Эти деньги уже …