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Материалы по теме:

Дорожники начали гарантийный ремонт тротуаров и дорог Самары

Дорожники начали гарантийный ремонт тротуаров и дорог Самары

В Самаре дорожники начали гарантийный ремонт тротуаров и дорог. До понедельника, 16 апреля, проходит осмотр участков, отремонтированных в период с 2013 по 2017 год. При обнаружении дефектов составляют акты, которые передадут подрядчикам для устранения повреждений дорог и тротуаров по гарантии. 
12 апреля 2018, 09:58
Азаров обозначил сроки по стройке магистрали «Центральная» и Фрунзенскому мосту

Азаров обозначил сроки по стройке магистрали «Центральная» и Фрунзенскому мосту

Для развития области нужно поднять на принципиально новый уровень инфраструктурную насыщенность. В этом году мы должны начать строительство магистрали «Центральная». К 2020 нужно сдать Фрунзенский мост. Об этом во вторник, 10 апреля, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил в 
10 апреля 2018, 01:04
Движение большегрузов ограничат на некоторых дорогах в Самаре

Движение большегрузов ограничат на некоторых дорогах в Самаре

До конца апреля в Самаре будет запрещено движение большегрузных машин. Под ограничения попадают автомобили с нагрузкой более 7 тонн на каждую ось. Такие меры вводятся на следующих трассах: ул. Теневая, ул. Восточная (пос. Береза), 4 квартал (пос. Береза), ул. Магистральная, 

9 апреля 2018, 06:18
Из-за паводка ограничено движение транспорта в Поволжье

Из-за паводка ограничено движение транспорта в Поволжье

В Поволжье начинается паводок. Федеральное управление автодорог «Большая Волга» сообщило о закрытии отрезка автотрассы Р-158 «Нижний Новгород – Саратов» в Саратовской области и перенаправлении транспортного потока на Сызрань. Такая мера введена в связи с подъемом вод в русле реки Курдюм 

9 апреля 2018, 04:19
Проверку Московского шоссе и Ново-Садовой проведет облминтранс в Самаре

Проверку Московского шоссе и Ново-Садовой проведет облминтранс в Самаре

В Самаре с понедельника, 9 апреля, облминтранс начинает проверку состояния Московского шоссе и улицы Ново-Садовой. Эту информацию подтвердил в «Твиттере» глава ведомства Иван Пивкин.

«С понедельника начинаем гарантийный осмотр Ново-Садовой и Московского шоссе. Все выявляемые гарантийные дефекты будут актироваться 
9 апреля 2018, 09:53
К 1 октября построят новое пожарное депо в поселке Гранный

К 1 октября построят новое пожарное депо в поселке Гранный

Новое пожарное депо в поселке Гранный будет построено до 1 октября. Об этом в своем "твиттере" сообщил глава города Новокуйбышевска Сергей Марков. По его словам, подрядчик будет определен в марте. В здании планируется разместить караул, два спецавтомобиля и пожарное оборудование.

Деньги 

13 марта 2018, 12:58
Названы новые сроки строительства Дворца спорта в Самаре

Названы новые сроки строительства Дворца спорта в Самаре

В Самаре новый Дворец спорта на улице Молодогвардейской планируют построить в течение двух лет. Новые сроки озвучили в Самарской губернской думе на заседании комитета по строительству во вторник, 27 февраля.

Как уже сообщала «ТЕРРА», старый Ледовый дворец спорта на 
27 февраля 2018, 03:59
Еще 12 проблемных долевок будет сдано в 2018 году в Самарской области

Еще 12 проблемных долевок будет сдано в 2018 году в Самарской области

В Самарской области в 2018 году планируется ввести 12 проблемных долевок. Половина этих объектов - в Самаре, остальные находятся в Волжском районе и Тольятти. Об этом сообщили в правительстве Самарской области. Всего в реестре проблемных долевок – 38 объектов. По 

27 февраля 2018, 01:43
В центре Самары могут вырасти 60-метровые новые дома

В центре Самары могут вырасти 60-метровые новые дома

Мэрия Самары согласовала компании «Трансгруз» отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Ленинском районе города. Застройщик получил право построить жилые дома высотой 60 метров на земельном участке площадью 14 тысяч квадратных метров в границах улиц Ленинской, Маяковского и Братьев Коростелевых. Такое 

27 февраля 2018, 12:19
На проектирование магистрали

На проектирование магистрали "Центральная" в Самаре заложили 22 миллиона рублей

Магистрали "Центральная" в Самаре все-таки быть. Тема, которая обсуждалась в течение 20 последних лет, наконец стала воплощаться во что-то реальное. Во всяком случае, уже в этом году чиновники планируют потратить на проектирование новой дороги 22 миллиона рублей. Эти деньги уже 

13 февраля 2018, 11:29
Проект самой долгожданной самарской дороги одобрил Росавтодор

Проект самой долгожданной самарской дороги одобрил Росавтодор

Проект строительства автомагистрали «Центральная» одобрен научно-техническим советом Росавтодора. Документ был представлен министром транспорта и автомобильных дорог 63-го региона Иваном Пивкиным. Протяженность дороги от Ракитовского шоссе до Обводной составит 14 километров. Должен быть реконструирован участок автомагистрали в Волжском районе и построена 

25 сентября 2017, 10:02
Когда в Самаре появится новая магистраль за 10 миллиардов рублей?

Когда в Самаре появится новая магистраль за 10 миллиардов рублей?

Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» назвало проект магистрали «Центральной» в Самаре в числе следующих 4-х потенциальных претендентов на софинансирование, говорится в сообщении ведомства. Напомним, речь идет о строительстве проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы города с реконструкцией участка автомагистрали 

10 июля 2017, 09:39
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