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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Перед ЧМ-2018 движение большегрузов ограничат в Самаре

Перед ЧМ-2018 движение большегрузов ограничат в Самаре

В Самаре перед ЧМ-2018 ограничат движение большегрузов. Запрет на въезд в город в дневное время будет введен с 10 июня.

«С 10 июня по 18 июля 2018 года на территорию городского округа Самара в дневное время (с 06:00 до 00:00) будет 

20 апреля 2018, 12:57
Появилось красивое видео с новым стадионом ЧМ-2018 «Самара Арена»

Появилось красивое видео с новым стадионом ЧМ-2018 «Самара Арена»

Видеоблогер Александр Карягин опубликовал на youtube красивое видео с ночной "Самара-Ареной" - стадиона, на котором пройдут матчи ЧМ-2018. По-настоящему космический вид. Как будто висит в воздухе. Идеально зеленое поле. Правда, вокруг арены еще есть остатки бардака. Строительный мусор, кучи 
19 апреля 2018, 09:00
Сборная Швейцарии проведет тренировки ЧМ-2018 в Тольятти

Сборная Швейцарии проведет тренировки ЧМ-2018 в Тольятти

В Тольятти стадион «Торпедо», где этим летом будет тренироваться футбольная сборная Швейцарии, отремонтируют до 15 мая. Тендер на выполнение этих работ за 102 миллиона рублей выиграла компания ПСК «Волга», которую по неофициальным сведениям связывают с депутатом Госдумы Евгением Серпером.

Попытка конкурентов 

19 апреля 2018, 07:01
Названы цены билетов на первый матч на стадионе «Самара Арена»

Названы цены билетов на первый матч на стадионе «Самара Арена»

В Самаре объявлены цены билетов на первый матч на стадионе «Самара Арена». Как уже сообщала «ТЕРРА», игра состоится на следующий неделе - в субботу, 28 апреля. «Крылья Советов» (Самара) и «Факел» (Воронеж) сыграют в рамках 35 тура первенства ФНЛ. Опубликованы 

19 апреля 2018, 02:25
28 апреля пройдет первый матч на стадионе «Самара-Арена»

28 апреля пройдет первый матч на стадионе «Самара-Арена»

Тестовые игры на стадионе «Самара-Арена» пройдут 28 апреля и 6 мая. Об этом было объявлено на заседании регионального комитета «Россия-2018».

28 апреля в рамках первенства ФНЛ «Крылья Советов» встретятся с воронежским «Факелом», а 6 мая с краснодарской «Кубанью». Первая игра пройдет 

19 апреля 2018, 08:38
До 1500 болельщиков из Швейцарии побывают во время ЧМ-2018 в Самаре

До 1500 болельщиков из Швейцарии побывают во время ЧМ-2018 в Самаре

Во время ЧМ-2018 Самару могут посетить до 1500 болельщиков из Швейцарии. Об этом стало известно в рамках визита делегации горной страны в регион.

"Мы настроены очень оптимистично и надеемся, что сборная Швейцарии дойдет до четвертьфинала. В этом случае Самару могут посетить 

13 апреля 2018, 09:27
Главный тренер ФК «Крылья Советов»: Мы умеем играть в футбол, но без усиления команда будет стоять на месте

Главный тренер ФК «Крылья Советов»: Мы умеем играть в футбол, но без усиления команда будет стоять на месте

- Если говорить о сборах. Зимой вы брали на них троих игроков из второй команды. Как вы оцениваете уровень футболистов? Можно ли рассчитывать на то, что они окажутся в основном составе хотя бы к следующему сезону?

- Если они будут прогрессировать, 

11 апреля 2018, 11:01
Сегодня «Крылья Советов» опробуют новое поле ЧМ-2018

Сегодня «Крылья Советов» опробуют новое поле ЧМ-2018

Футболисты самарских «Крыльев Советов» сегодня, 11 апреля, опробуют новое поле для матчей ЧМ-2018. Речь идет о «Стадионе Калиниград», там самарцы сыграют первый на этой арене тестовый матч с местной «Балтикой» в рамках 32-го тура первенства ФНЛ. В рамках теста предусмотрен 

11 апреля 2018, 10:16
Победу «Спартака» в Самаре предсказали болельщики Александр и Олег

Победу «Спартака» в Самаре предсказали болельщики Александр и Олег

Самара на один вечер превратилась в футбольную столицу страны. В среду, 4 апреля, в отложенном поединке 1/4 финала Кубка России соперником ФК «Крылья Советов» был чемпион прошедшего сезона РФПЛ - московский «Спартак». На берега Волги высадился почти двухтысячный десант красно-белых 
5 апреля 2018, 01:47
На матч «Крылья Советов» - «Спартак» едут болельщики из Сочи и Хабаровска

На матч «Крылья Советов» - «Спартак» едут болельщики из Сочи и Хабаровска

В Самару на матч 1/4 финала Кубка России по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» едут болельщики из других городов России – от Сочи до Хабаровска. Опрос среди любителей футбола, откуда они приедут в Самару, в своем паблике запустил «Спартак». 
4 апреля 2018, 01:55
Кемпинги для болельщиков ЧМ-2018 могут появиться в Самаре

Кемпинги для болельщиков ЧМ-2018 могут появиться в Самаре

В Самаре к ЧМ-2018 могут появиться кемпинги для болельщиков. Подготовку к чемпионату мира по футболу обсудили глава региона Дмитрий Азаров и Посол Королевства Бельгии Жан Артур Режибо, прибывший в Самару 3 апреля. По данным пресс-службы глава региона, Самара может принять 

3 апреля 2018, 03:21
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