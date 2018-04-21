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Перед ЧМ-2018 движение большегрузов ограничат в Самаре
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20 апреля 2018, 12:57
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Появилось красивое видео с новым стадионом ЧМ-2018 «Самара Арена»
Видеоблогер Александр Карягин опубликовал на youtube красивое видео с ночной "Самара-Ареной" - стадиона, на котором пройдут матчи ЧМ-2018. По-настоящему космический вид. Как будто висит в воздухе. Идеально зеленое поле. Правда, вокруг арены еще есть остатки бардака. Строительный мусор, кучи …
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19 апреля 2018, 09:00
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Сборная Швейцарии проведет тренировки ЧМ-2018 в Тольятти
В Тольятти стадион «Торпедо», где этим летом будет тренироваться футбольная сборная Швейцарии, отремонтируют до 15 мая. Тендер на выполнение этих работ за 102 миллиона рублей выиграла компания ПСК «Волга», которую по неофициальным сведениям связывают с депутатом Госдумы Евгением Серпером.
Попытка конкурентов …
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19 апреля 2018, 07:01
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Названы цены билетов на первый матч на стадионе «Самара Арена»
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19 апреля 2018, 02:25
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28 апреля пройдет первый матч на стадионе «Самара-Арена»
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19 апреля 2018, 08:38
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До 1500 болельщиков из Швейцарии побывают во время ЧМ-2018 в Самаре
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13 апреля 2018, 09:27
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Главный тренер ФК «Крылья Советов»: Мы умеем играть в футбол, но без усиления команда будет стоять на месте
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11 апреля 2018, 11:01
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Сегодня «Крылья Советов» опробуют новое поле ЧМ-2018
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11 апреля 2018, 10:16
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Победу «Спартака» в Самаре предсказали болельщики Александр и Олег
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5 апреля 2018, 01:47
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На матч «Крылья Советов» - «Спартак» едут болельщики из Сочи и Хабаровска
В Самару на матч 1/4 финала Кубка России по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» едут болельщики из других городов России – от Сочи до Хабаровска. Опрос среди любителей футбола, откуда они приедут в Самару, в своем паблике запустил «Спартак». …
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4 апреля 2018, 01:55
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Кемпинги для болельщиков ЧМ-2018 могут появиться в Самаре
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3 апреля 2018, 03:21