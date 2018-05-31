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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Начал работу единый диспетчерский центр на базе скорой помощи в Самаре

В Самаре на базе скорой помощи начал работу единый диспетчерский центр. После его создания количество диспетчеров по приему и передаче вызовов удалось увеличить почти вдвое – с 8 до 15, сообщает областное правительство. Количество бригад увеличилось на треть - с 
30 мая 2018, 12:45
Надпись из голливудских букв появилась у въезда в Самару

Надпись из голливудских букв появилась у въезда в Самару

В Самаре на въезде и выезде из города по трассе М-5 в сторону Красного Яра появилась композиция из гигантских букв: Welcome («Добро пожаловать»). Фото появилось в сети. Автор снимка Арина Фечина сравнила инсталляцию со знаменитой надписью Hollywood в американском штате 
30 мая 2018, 10:55
Пятизвездочный отель Lotte открыли в Самаре

Пятизвездочный отель Lotte открыли в Самаре

В Самаре 29 мая торжественно открылась пятизвездочная гостиница южнокорейской сети Lotte. Отель построили в историческом центре Самары, недалеко от площади Куйбышева, где во время ЧМ-2018 по футболу пройдет фестиваль болельщиков FIFA. В новой гостинице будут жить спортсмены и представители федерации. 

29 мая 2018, 05:19
К ЧМ-2018 в Самаре проверили качество воздуха на пл. Куйбышева

К ЧМ-2018 в Самаре проверили качество воздуха на пл. Куйбышева

В Самаре на площади Куйбышева, которая во время ЧМ-2018 станет официальной фан-зоной, начали проверять качество воздуха. Дополнительный мобильный пункт Росгидрометра работает в Самаре с 1 мая. Ежедневно специалисты делают замеры чистоты воздуха на 3 точках: в зоне проведения фестиваля болельщиков 

29 мая 2018, 04:10
Следить за порядком во время фан-феста на площади Куйбышева будут сотрудники ЧОПов

Следить за порядком во время фан-феста на площади Куйбышева будут сотрудники ЧОПов

Обеспечивать порядок на площади Куйбышева в Самаре во время проведения фестиваля болельщиков ЧМ будут сотрудники частных охранных предприятий. Постановление о выделении соответствующего финансирования подписал врио вице-губернатора Александр Нефедов.

Плата за работу охранников была определена на уровне 246,85 рубля на 
28 мая 2018, 03:30
13 мая Кубок чемпионата мира по футболу FIFA привезут в Самару

13 мая Кубок чемпионата мира по футболу FIFA привезут в Самару

13 мая в Самару прибудет Кубок чемпионата мира по футболу FIFA. Наш город станет четвертым в стране, в котором побывает спортивный трофей, после Владивостока, Новосибирска и Екатеринбурга.

Кубок пробудет в столице губернии три дня. 13 и 14 мая он будет выставляться 

7 мая 2018, 07:06
Самарцы смогут принять участие в репетициях парада к 9 мая

Самарцы смогут принять участие в репетициях парада к 9 мая

Жители Самары и гости города смогут принять участие в репетициях военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Одна из них пройдет сегодня, 4 мая, в 8 часов вечера на площади Куйбышева. А в субботу, 5 мая в 

4 мая 2018, 04:15
На фестивале болельщиков в Самаре выступит духовой оркестр Марка Когана

На фестивале болельщиков в Самаре выступит духовой оркестр Марка Когана

В Самаре на площади Куйбышева продолжается Международный фестиваль болельщиков FIFA. В воскресенье, 22 июня, он завершится трансляцией на 50-метровом экране игры сборных России и Бельгии. К этому событию сюрприз для всех любителей футбола готовит Самарский муниципальный духовой оркестр под управлением 

21 июня 2014, 10:30
В Самаре завершился фестиваль болельщиков FIFA

В Самаре завершился фестиваль болельщиков FIFA

Cборная России с минимальным счетом 0:1 уступила команде Бельгии в рамках группового турнира чемпионата мира по футболу. Тем не менее, шансы на продолжение борьбы есть - нужно переиграть Алжир. С надеждой на лучшее за игрой российских футболистов накануне, 22 июня, 

23 июня 2014, 01:55
Главный тренер «Крыльев Советов» раздал автографы на фестивале болельщиков

Главный тренер «Крыльев Советов» раздал автографы на фестивале болельщиков

В воскресенье, 15 июня, главный тренер «Крыльев Советов» Франсуа Веркотерен и его помощник Барт Кауберх посетили Международный фестиваль FIFA, который проходит на пл. Куйбышева.

В течение часа Веркотерен и Кауберх общались с любителями футбола, раздали автографы и сфотографировались со 
16 июня 2014, 09:52
Фестиваль болельщиков FIFA соберет в Самаре более 20 тысяч человек

Фестиваль болельщиков FIFA соберет в Самаре более 20 тысяч человек

По прогнозам организаторов Международного фестиваля болельщиков FIFA в Самаре, за 10 дней мероприятие посетят более 20 тысяч человек.

Фестиваль болельщиков стартует в Самаре на пл. Куйбышева вместе с началом чемпионата мира по футболу-2014 в Бразилии в четверг, 12 июня. 
11 июня 2014, 10:34
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