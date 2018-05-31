В Самаре на площади Куйбышева, где в дни ЧМ-2018 пройдет фестиваль болельщиков ЧМ-2018, обустроят VIP-трибуны. Цена билета – от 5000 до 15 тысяч рублей. Вместе с родителем бесплатно пропустят ребенка до трех лет, но без предоставления места. Хэдлайнерами 25-дневного праздника станут «ДДТ», «Чайф», «Дискотека Авария», Горан Брегович, Paul Okeanfold, L’One, Therr Maitz. Самая высокая цена вип-билета на фан-фест заявлена на 15 июля, когда состоится финал ЧМ-2018.
«Обладателям билета будет доступен отдельный вход в зону гостеприимства, а также комфортное место на вип-трибуне с хорошим обзором сцены и экрана трансляции в течение всего дня работы фан-феста. Кроме того, билеты дадут право на посещение ресторана с «мягкой зоной», гриль-меню и выбором алкогольных напитков», - сообщили организаторы.
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