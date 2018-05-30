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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Пятизвездочный отель Lotte открыли в Самаре

Пятизвездочный отель Lotte открыли в Самаре

В Самаре 29 мая торжественно открылась пятизвездочная гостиница южнокорейской сети Lotte. Отель построили в историческом центре Самары, недалеко от площади Куйбышева, где во время ЧМ-2018 по футболу пройдет фестиваль болельщиков FIFA. В новой гостинице будут жить спортсмены и представители федерации. 

29 мая 2018, 05:19
Новую дорогу в микрорайоне Волгарь построят в Самаре

Новую дорогу в микрорайоне Волгарь построят в Самаре

В жилом микрорайоне Волгарь Куйбышевского района построят новую дорогу по улице Осетинской. Такой решение было принято на публичных слушаниях с участием местных жителей. Трасса пройдет от примыкания Осетинской в Волгаре до выхода на улицу Народную. По информации мэрии Самары, мнений, 

29 мая 2018, 07:01
К ЧМ-2018 в Самаре проверили качество воздуха на пл. Куйбышева

К ЧМ-2018 в Самаре проверили качество воздуха на пл. Куйбышева

В Самаре на площади Куйбышева, которая во время ЧМ-2018 станет официальной фан-зоной, начали проверять качество воздуха. Дополнительный мобильный пункт Росгидрометра работает в Самаре с 1 мая. Ежедневно специалисты делают замеры чистоты воздуха на 3 точках: в зоне проведения фестиваля болельщиков 

29 мая 2018, 04:10
В Самарской области можно будет шуметь после 23:00 во время мундиаля

В Самарской области можно будет шуметь после 23:00 во время мундиаля

В Самарской области внесли изменения в закон о тишине. Поправки приняли депутаты Губдумы на пленарном заседании, которое прошло 29 мая, сообщает 63.ru.

О корректировке действующих норм парламентариев попросили представители организаторов мундиаля. Дело в том, что сейчас в регионе 
29 мая 2018, 03:28
К ЧМ-2018 введен спецрежим на ж/д вокзале Самары

К ЧМ-2018 введен спецрежим на ж/д вокзале Самары

В Самаре со вторника, 29 мая, на железнодорожном вокзале ввели новую схему передвижения пассажиров. Меры приняты в рамках усиления требований транспортной безопасности из-за ЧМ-2018 по футболу. Для досмотра каждого посетителя на объекте установили допоборудование, в том числе стационарные металлодетекторы и 

29 мая 2018, 01:38
Вылетевшая на тротуар Audi сбила пешеходов в Самаре

Вылетевшая на тротуар Audi сбила пешеходов в Самаре

В Самаре в понедельник, 28 мая, в результате столкновения машин на улице Владимирской иномарка Audi вылетела на тротуар и сбила пешеходов, которые готовились к переходу дороги. ДТП произошло на перекрестке с улицей Коммунистической, в 19:50. По данным полицейских, столкнулись иномарки 

29 мая 2018, 01:15
В Самаре водитель иномарки сбил 46-летнего мужчину на электросамокате

В Самаре водитель иномарки сбил 46-летнего мужчину на электросамокате

27 мая в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал человек. 64-летний водитель автомобиля «KIA» ехал по территории, прилегающей к Московскому шоссе. На одном из участков он наехал на электросамокат, которым управлял 46-летний мужчина.

В результате аварии травмы получил владелец двухколесного транспортного 

28 мая 2018, 03:06
Четыре автомобиля столкнулись на Демократической в Самаре

Четыре автомобиля столкнулись на Демократической в Самаре

25 мая в Самаре произошло ДТП, участниками которого стали сразу четыре автомобиля. В 15:10 водитель на машине «Шевроле Круз» ехал по улице Демократической со стороны Ташкентской в направлении улицы Арена 2018. Автолюбитель не выдержал безопасную дистанцию до идущего впереди транспорта 

25 мая 2018, 06:04
Из-за перекладки инженерных сетей перекроют дороги в центре Самары

Из-за перекладки инженерных сетей перекроют дороги в центре Самары

В Самаре ограничат движение в центральной части города. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время перекладки инженерных сетей. Они будут действовать с 25 мая по 1 сентября.

Перекрыты будут следующие участки: улица Молодогвардейская от Молодогвардейского спуска до улицы Комсомольской; улица Комсомольская 

25 мая 2018, 05:48
Ремонт проспекта Карла Маркса завершается в Самаре

Ремонт проспекта Карла Маркса завершается в Самаре

В Самаре завершается ремонт проспекта Карла Маркса. Асфальтовое покрытие приводится в порядок большими «картами» в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». 24 мая прошла приемка участка магистрали от улицы Гагарина до Третьего проезда.

Подрядчиком выступило  ООО «НПФ «XXI Век». Работы 

24 мая 2018, 10:44
Открыто движение по новому путепроводу у «Самара Арены»

Открыто движение по новому путепроводу у «Самара Арены»

В Самаре в рабочем режиме открыто движение по новому путепроводу, построенному на пересечении 
24 мая 2018, 01:05
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