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Пятизвездочный отель Lotte открыли в Самаре
В Самаре 29 мая торжественно открылась пятизвездочная гостиница южнокорейской сети Lotte. Отель построили в историческом центре Самары, недалеко от площади Куйбышева, где во время ЧМ-2018 по футболу пройдет фестиваль болельщиков FIFA. В новой гостинице будут жить спортсмены и представители федерации. …
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29 мая 2018, 05:19
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Новую дорогу в микрорайоне Волгарь построят в Самаре
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29 мая 2018, 07:01
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К ЧМ-2018 в Самаре проверили качество воздуха на пл. Куйбышева
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29 мая 2018, 04:10
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В Самарской области можно будет шуметь после 23:00 во время мундиаля
В Самарской области внесли изменения в закон о тишине. Поправки приняли депутаты Губдумы на пленарном заседании, которое прошло 29 мая, сообщает 63.ru.
О корректировке действующих норм парламентариев попросили представители организаторов мундиаля. Дело в том, что сейчас в регионе …
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29 мая 2018, 03:28
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К ЧМ-2018 введен спецрежим на ж/д вокзале Самары
В Самаре со вторника, 29 мая, на железнодорожном вокзале ввели новую схему передвижения пассажиров. Меры приняты в рамках усиления требований транспортной безопасности из-за ЧМ-2018 по футболу. Для досмотра каждого посетителя на объекте установили допоборудование, в том числе стационарные металлодетекторы и …
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29 мая 2018, 01:38
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Вылетевшая на тротуар Audi сбила пешеходов в Самаре
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29 мая 2018, 01:15
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В Самаре водитель иномарки сбил 46-летнего мужчину на электросамокате
27 мая в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал человек. 64-летний водитель автомобиля «KIA» ехал по территории, прилегающей к Московскому шоссе. На одном из участков он наехал на электросамокат, которым управлял 46-летний мужчина.
В результате аварии травмы получил владелец двухколесного транспортного …
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28 мая 2018, 03:06
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Четыре автомобиля столкнулись на Демократической в Самаре
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25 мая 2018, 06:04
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Из-за перекладки инженерных сетей перекроют дороги в центре Самары
В Самаре ограничат движение в центральной части города. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время перекладки инженерных сетей. Они будут действовать с 25 мая по 1 сентября.
Перекрыты будут следующие участки: улица Молодогвардейская от Молодогвардейского спуска до улицы Комсомольской; улица Комсомольская …
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25 мая 2018, 05:48
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Ремонт проспекта Карла Маркса завершается в Самаре
В Самаре завершается ремонт проспекта Карла Маркса. Асфальтовое покрытие приводится в порядок большими «картами» в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». 24 мая прошла приемка участка магистрали от улицы Гагарина до Третьего проезда.
Подрядчиком выступило ООО «НПФ «XXI Век». Работы …
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24 мая 2018, 10:44
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Открыто движение по новому путепроводу у «Самара Арены»
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24 мая 2018, 01:05