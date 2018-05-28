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11 июня сборная Швейцарии приедет в Самарскую область
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28 мая 2018, 01:13
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Открыто движение по новому путепроводу у «Самара Арены»
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24 мая 2018, 01:05
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К ЧМ-2018 выберут казаков для охраны стадиона «Самара Арена»
В Самаре привлекут казаков к охране общественного порядка во время ЧМ-2018 по футболу, говорится в соответствующем постановлении областного правительства. Один час работы казачьего дружинника будет стоить 120 рублей. На субсидии могут рассчитывать только те казачьи общества, кто соответствует определенным критериям. …
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24 мая 2018, 12:39
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Прием заявок на пропуск авто в зоны проведения ЧМ-2018 завершат 28 мая
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24 мая 2018, 10:19
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13 мая Кубок чемпионата мира по футболу FIFA привезут в Самару
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7 мая 2018, 07:06
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Самарцы смогут принять участие в репетициях парада к 9 мая
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4 мая 2018, 04:15
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Парад Победы пройдет на площади Куйбышева в Самаре
В Самаре 9 мая на площади Куйбышева пройдет Парад Победы, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия начнутся сегодня. 3 мая на площади Славы стартует автопробег по территории 16 муниципалитетов, организуемый региональным отделением ДОСААФ России. 7–8 мая …
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3 мая 2018, 09:40
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Парк футбола ЧМ-2018 приедет в Самару
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19 апреля 2018, 08:53