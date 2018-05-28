4
06
39
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

11 июня сборная Швейцарии приедет в Самарскую область

11 июня сборная Швейцарии приедет в Самарскую область

11 июня в Самарскую область прибудет футбольная сборная Швейцарии. Самолет с игроками на борту приземлится в аэропорту «Курумоч». После этого команда отправится на свою базу, отель «Лада Ресорт» в Тольятти.

На 12 июня у подопечных Владимира Петковича запланирована открытая тренировка. 15 

28 мая 2018, 01:13
Открыто движение по новому путепроводу у «Самара Арены»

Открыто движение по новому путепроводу у «Самара Арены»

В Самаре в рабочем режиме открыто движение по новому путепроводу, построенному на пересечении 
24 мая 2018, 01:05
К ЧМ-2018 выберут казаков для охраны стадиона «Самара Арена»

К ЧМ-2018 выберут казаков для охраны стадиона «Самара Арена»

В Самаре привлекут казаков к охране общественного порядка во время ЧМ-2018 по футболу, говорится в соответствующем постановлении областного правительства. Один час работы казачьего дружинника будет стоить 120 рублей. На субсидии могут рассчитывать только те казачьи общества, кто соответствует определенным критериям. 

24 мая 2018, 12:39
Прием заявок на пропуск авто в зоны проведения ЧМ-2018 завершат 28 мая

Прием заявок на пропуск авто в зоны проведения ЧМ-2018 завершат 28 мая

В Самаре 28 мая завершается прием заявлений от жителей и предприятий Ленинского, Самарского и Кировского районов на аккредитацию транспортных средств на время ЧМ-2018. Напомним, в центре города движение транспорта будет ограничено с 14 июня по 15 июля в связи с 
24 мая 2018, 10:19
13 мая Кубок чемпионата мира по футболу FIFA привезут в Самару

13 мая Кубок чемпионата мира по футболу FIFA привезут в Самару

13 мая в Самару прибудет Кубок чемпионата мира по футболу FIFA. Наш город станет четвертым в стране, в котором побывает спортивный трофей, после Владивостока, Новосибирска и Екатеринбурга.

Кубок пробудет в столице губернии три дня. 13 и 14 мая он будет выставляться 

7 мая 2018, 07:06
Самарцы смогут принять участие в репетициях парада к 9 мая

Самарцы смогут принять участие в репетициях парада к 9 мая

Жители Самары и гости города смогут принять участие в репетициях военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Одна из них пройдет сегодня, 4 мая, в 8 часов вечера на площади Куйбышева. А в субботу, 5 мая в 

4 мая 2018, 04:15
Парад Победы пройдет на площади Куйбышева в Самаре

Парад Победы пройдет на площади Куйбышева в Самаре

В Самаре 9 мая на площади Куйбышева пройдет Парад Победы, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия начнутся сегодня. 3 мая на площади Славы стартует автопробег по территории 16 муниципалитетов, организуемый региональным отделением ДОСААФ России. 7–8 мая 

3 мая 2018, 09:40
Парк футбола ЧМ-2018 приедет в Самару

Парк футбола ЧМ-2018 приедет в Самару

21 и 22 апреля в Самаре на площади Куйбышева будет работать передвижной парк Парк футбола ЧМ-2018. Наш город станет пятым, в который он приедет, после Сочи, Ростова-на-Дону, Волгограда и Саранска.

Гостей парка ожидают игры на открытом воздухе, мастер-классы, автограф-сессии с футболистами 

19 апреля 2018, 08:53
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх