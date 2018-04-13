Во время ЧМ-2018 Самару могут посетить до 1500 болельщиков из Швейцарии. Об этом стало известно в рамках визита делегации горной страны в регион.
"Мы настроены очень оптимистично и надеемся, что сборная Швейцарии дойдет до четвертьфинала. В этом случае Самару могут посетить от 500 до 1,5 тыс. швейцарских болельщиков", - цитирует пресс-служба правительства области генерального консула, советника посольства Швейцарии в РФ Пьера Шабло.
Вместе с представителями регионального руководства швейцарские гости осмотрели достопримечательности города, побывали на стадионе «Самара-Арена», а также в отеле «Лада Ресорт», который станет базой футбольной сборной страны.
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