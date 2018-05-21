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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2018г  
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«Последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли с воздуха

«Последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли с воздуха

В Самаре сняли с воздуха «последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018. До старта чемпионата осталось 25 дней. Новое видео опубликовал в сети пользователь Александр Странник. Продолжительность ролика 3 минуты 56 секунд. Зрителю открывается вид на пешеходную дорогу, которая ведет от остановки 
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На время проведения чемпионата мира по футболу в Самарской области будут введены ограничения для движения грузовиков. Речь идет о машинах массой более 3,5 тонн. Ограничительные меры будут действовать с 14 июня по 17 июля.

С 6:00 до 0:00 запретят проезд на 

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Хищение бензина на 2 миллиона рублей раскрыли в Тольятти

В Тольятти полицейские задержали по подозрению в мошенничестве 37-летнего самарца, руководителя коммерческой фирмы. По версии следствия, он получил 60 тонн бензина, но полученный товар не оплатил, и распорядился им по своему усмотрению. Сумму ущерба оценивают в 2 миллиона рублей.

«В настоящее 

18 мая 2018, 02:41
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Спецрежим к ЧМ-2018 введут в Самаре

До 1 июня на въездах в города-организаторы ЧМ-2018 по футболу установят желтые информационные щиты, запрещающие передвижение автобусов, информирует Росавтодор. Ограничение не коснется машин, получивших аккредитацию от администрации турнира или разрешение от МВД. Ранее Минтранс предложил ввести с 1 июня новый 

18 мая 2018, 02:07
Появилось фото отрытого к ЧМ-2018 комплекса МВД у «Самара Арены»

Появилось фото отрытого к ЧМ-2018 комплекса МВД у «Самара Арены»

В Самаре в четверг, 17 мая, около стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» состоялось открытие нового комплекса зданий для сотрудников МВД. Проектирование и строительство 
17 мая 2018, 04:00
Иномарка вылетела на остановку с людьми в Тольятти, погибла женщина

Иномарка вылетела на остановку с людьми в Тольятти, погибла женщина

В Тольятти в четверг, 17 мая, произошло смертельное ДТП. На Поволжском шоссе около кладбища столкнулись «Калина» и «Фольксваген». От удара иномарку отбросило на остановку общественного транспорта, где, по данным полицейских, находились две женщины. Это случилось в 14:30. В соцсети появилось 

17 мая 2018, 03:15
Александр Соболев стал лучшим игроком ФНЛ в апреле

Александр Соболев стал лучшим игроком ФНЛ в апреле

Нападающий футбольного клуба «Крылья Советов» стал лучшим игроком Футбольной национальной лиги в апреле. За него проголосовали как представители ФНЛ, так и болельщики. Среди последних поддержку 21-летнему футболисту оказали 29,2% участников голосования.

Стоит отметить, что в апреле Александр Соболев провел в минувшем 

14 мая 2018, 03:07
Кубок чемпионата мира по футболу FIFA побывал в студии телерадиокомпании «ТЕРРА»

Кубок чемпионата мира по футболу FIFA побывал в студии телерадиокомпании «ТЕРРА»

Кубок чемпионата мира по футболу FIFA притягивает внимание болельщиков и даже многих из тех, кто равнодушен к этому виду спорта, в любой точке планеты. Телерадиокомпания "ТЕРРА" стала единственным СМИ во всей Самарской 
14 мая 2018, 11:19
На стадионе «Металлург» уложат искусственный газон вместо натурального

На стадионе «Металлург» уложат искусственный газон вместо натурального

В Самаре запланирована масштабная реконструкция стадиона «Металлург». Работы там стартуют после ЧМ, когда «Крылья Советов» окончательно обоснуются на «Самаре Арене».

Реконструкция пройдет в два этапа. Для начала там постелют синтетический газон вместо натурального, который есть сейчас. Это поле станет 
11 мая 2018, 12:47
13 мая Кубок чемпионата мира по футболу FIFA привезут в Самару

13 мая Кубок чемпионата мира по футболу FIFA привезут в Самару

13 мая в Самару прибудет Кубок чемпионата мира по футболу FIFA. Наш город станет четвертым в стране, в котором побывает спортивный трофей, после Владивостока, Новосибирска и Екатеринбурга.

Кубок пробудет в столице губернии три дня. 13 и 14 мая он будет выставляться 

7 мая 2018, 07:06
До 1500 болельщиков из Швейцарии побывают во время ЧМ-2018 в Самаре

До 1500 болельщиков из Швейцарии побывают во время ЧМ-2018 в Самаре

Во время ЧМ-2018 Самару могут посетить до 1500 болельщиков из Швейцарии. Об этом стало известно в рамках визита делегации горной страны в регион.

"Мы настроены очень оптимистично и надеемся, что сборная Швейцарии дойдет до четвертьфинала. В этом случае Самару могут посетить 

13 апреля 2018, 09:27
В Швейцарии нашли ботинок возрастом более 5 тысяч лет

В Швейцарии нашли ботинок возрастом более 5 тысяч лет

Археологи сообщили об очередной интересной находке. На дне озера Грайфензее на севере Швейцарии был обнаружен ботинок, возраст которого составляет около 5 тысяч лет.

Как сообщает ТАСС, древний артефакт изготовлен из лыка. Длинна ботинка, который очень напоминает лапоть, составляет 
27 марта 2018, 11:56
К ЧМ-2018 для сборной Швейцарии отремонтируют стадион в Тольятти

К ЧМ-2018 для сборной Швейцарии отремонтируют стадион в Тольятти

В Тольятти потратят 102 миллиона рублей на ремонт стадиона «Торпедо», который сборная Швейцарии выбрала в качестве тренировочной площадки во время игр ЧМ-2018 по футболу. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. На стадионе предстоит обновить футбольное поле, привести в порядок беговые 
26 марта 2018, 08:01
Группу туристов, которые оказались заблокированы в швейцарской пещере, освободили

Группу туристов, которые оказались заблокированы в швейцарской пещере, освободили

Группа немецких туристов, которые оказались заблокированными в швейцарской пещере Хеллох, обрела свободу. Люди провели в заточении почти целую неделю, и смогли выбраться в ночь на пятницу. Туристы поднимались из пещеры под постоянным контролем специалистов спелеологической спасательной службы Швейцарии. После того, 
26 января 2018, 11:28
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