Сборная Швейцария планирует приехать в Тольятти 11 июня, сообщила Федерация футбола этой страны. Как известно, швейцарцы выбрали Автоград своим официальным местом размещения во время игр ЧМ-2018. «Тим-отелем» для сборной станет четырехзвездочная гостиница «Лада-Резорт», она будет в полном распоряжении 55 членов делегации до конца чемпионата. Площадь номеров составляет 44 квадратных метра. Об особых требованиях в райдере команды пока ничего неизвестно. Например, другие сборные включали в свои перечни условий игровые приставки в каждый номер, миндальное молоко и национальную еду со специями. Тренироваться спортсменам предстоит на стадионе "Торпедо", сейчас он усиленно готовится к встрече европейцев. Швейцарцы надеются, что температура в Тольятти этим летом будет около 20 градусов - примерно такие же погодные условия у них дома. Матчи сборной пройдут в Ростове-на-Дону, Калининграде и Нижнем Новгороде - 17, 22 и 27 июня соответственно.
|
Водитель «Гранты» пробил металлическое ограждение и насмерть разбился в Тольятти
|
21 мая 2018, 03:52
|
Мужчина угнал из подъезда велосипед в Тольятти
|
21 мая 2018, 03:08
|
«Последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли с воздуха
|
21 мая 2018, 09:45
|
Во время ЧМ-2018 ограничат движение грузовиков в Самарской области
|
19 мая 2018, 08:28
|
Хищение бензина на 2 миллиона рублей раскрыли в Тольятти
|
18 мая 2018, 02:41
|
Спецрежим к ЧМ-2018 введут в Самаре
До 1 июня на въездах в города-организаторы ЧМ-2018 по футболу установят желтые информационные щиты, запрещающие передвижение автобусов, информирует Росавтодор. Ограничение не коснется машин, получивших аккредитацию от администрации турнира или разрешение от МВД. Ранее Минтранс предложил ввести с 1 июня новый …
|
18 мая 2018, 02:07
|
Появилось фото отрытого к ЧМ-2018 комплекса МВД у «Самара Арены»
|
17 мая 2018, 04:00
|
Иномарка вылетела на остановку с людьми в Тольятти, погибла женщина
|
17 мая 2018, 03:15
|
Александр Соболев стал лучшим игроком ФНЛ в апреле
Нападающий футбольного клуба «Крылья Советов» стал лучшим игроком Футбольной национальной лиги в апреле. За него проголосовали как представители ФНЛ, так и болельщики. Среди последних поддержку 21-летнему футболисту оказали 29,2% участников голосования.
Стоит отметить, что в апреле Александр Соболев провел в минувшем …
|
14 мая 2018, 03:07
|
Кубок чемпионата мира по футболу FIFA побывал в студии телерадиокомпании «ТЕРРА»
|
14 мая 2018, 11:19
|
На стадионе «Металлург» уложат искусственный газон вместо натурального
В Самаре запланирована масштабная реконструкция стадиона «Металлург». Работы там стартуют после ЧМ, когда «Крылья Советов» окончательно обоснуются на «Самаре Арене».
Реконструкция пройдет в два этапа. Для начала там постелют синтетический газон вместо натурального, который есть сейчас. Это поле станет …
|
11 мая 2018, 12:47
|
13 мая Кубок чемпионата мира по футболу FIFA привезут в Самару
|
7 мая 2018, 07:06
|
До 1500 болельщиков из Швейцарии побывают во время ЧМ-2018 в Самаре
|
13 апреля 2018, 09:27
|
В Швейцарии нашли ботинок возрастом более 5 тысяч лет
Археологи сообщили об очередной интересной находке. На дне озера Грайфензее на севере Швейцарии был обнаружен ботинок, возраст которого составляет около 5 тысяч лет.
Как сообщает ТАСС, древний артефакт изготовлен из лыка. Длинна ботинка, который очень напоминает лапоть, составляет …
|
27 марта 2018, 11:56
|
К ЧМ-2018 для сборной Швейцарии отремонтируют стадион в Тольятти
В Тольятти потратят 102 миллиона рублей на ремонт стадиона «Торпедо», который сборная Швейцарии выбрала в качестве тренировочной площадки во время игр ЧМ-2018 по футболу. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. На стадионе предстоит обновить футбольное поле, привести в порядок беговые …
|
26 марта 2018, 08:01
|
Группу туристов, которые оказались заблокированы в швейцарской пещере, освободили
Группа немецких туристов, которые оказались заблокированными в швейцарской пещере Хеллох, обрела свободу. Люди провели в заточении почти целую неделю, и смогли выбраться в ночь на пятницу. Туристы поднимались из пещеры под постоянным контролем специалистов спелеологической спасательной службы Швейцарии. После того, …
|
26 января 2018, 11:28