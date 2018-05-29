В Самаре на площади Куйбышева, которая во время ЧМ-2018 станет официальной фан-зоной, начали проверять качество воздуха. Дополнительный мобильный пункт Росгидрометра работает в Самаре с 1 мая. Ежедневно специалисты делают замеры чистоты воздуха на 3 точках: в зоне проведения фестиваля болельщиков на пл. Куйбышева, на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» и на набережной у бассейна ЦСКА. Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля, матчи в Самаре состоятся 17, 21, 25, 28 июня, 2 и 7 июля. Всего по городу работают 10 стационарных лабораторий. Качество воздуха определяют по 14 основным показателям: на загрязнение пылью, диоксидом азота, формальдегидами и так далее. Процедура занимает 20 минут.
«Передвижной пост оснащен автоматическими газоанализаторами, позволяющими измерять содержание основных загрязнителей в воздухе, а также метеорологическим комплексом, предназначенным для определения параметров: скорости и направления ветра, влажности, температуры и атмосферного давления», - сообщили в пресс-службе главы региона.
|
Пятизвездочный отель Lotte открыли в Самаре
В Самаре 29 мая торжественно открылась пятизвездочная гостиница южнокорейской сети Lotte. Отель построили в историческом центре Самары, недалеко от площади Куйбышева, где во время ЧМ-2018 по футболу пройдет фестиваль болельщиков FIFA. В новой гостинице будут жить спортсмены и представители федерации. …
|
29 мая 2018, 05:19
|
В Самарской области можно будет шуметь после 23:00 во время мундиаля
В Самарской области внесли изменения в закон о тишине. Поправки приняли депутаты Губдумы на пленарном заседании, которое прошло 29 мая, сообщает 63.ru.
О корректировке действующих норм парламентариев попросили представители организаторов мундиаля. Дело в том, что сейчас в регионе …
|
29 мая 2018, 03:28
|
Названо имя главного тренера «Крыльев Советов» на новый сезон
В Самаре назвали имя наставника футбольного клуба «Крылья Советов» на ближайший год. Пост главного тренера самарских футболистов, по данным "Спорт-экспресса" сохранит Андрей Тихонов. Контракт с ним будет продлен на один год, передает sport-express.ru. Предыдущее соглашение истекало по итогам сезона в …
|
29 мая 2018, 02:26
|
К ЧМ-2018 введен спецрежим на ж/д вокзале Самары
В Самаре со вторника, 29 мая, на железнодорожном вокзале ввели новую схему передвижения пассажиров. Меры приняты в рамках усиления требований транспортной безопасности из-за ЧМ-2018 по футболу. Для досмотра каждого посетителя на объекте установили допоборудование, в том числе стационарные металлодетекторы и …
|
29 мая 2018, 01:38
|
По системе free ride на ЧМ-2018 будут работать автобусы Самары
|
29 мая 2018, 09:49
|
11 июня сборная Швейцарии приедет в Самарскую область
|
28 мая 2018, 01:13
|
«Сызрань-2003» взяла бронзовые медали ПФЛ
Завершился сезон Профессиональной футбольной лиги. В зоне «Урал-Приволжье» выступали сразу три клуба из самарского региона: «Сызрань - 2003», «Лада-Тольятти» и «Крылья Советов - 2».
Лучший результат показали сызранцы. По итогам сезона они завоевали бронзовые медали. В заключительном матче футболисты упустили серебряные медали, …
|
28 мая 2018, 09:51
|
Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область
Сборная Швейцария планирует приехать в Тольятти 11 июня, сообщила Федерация футбола этой страны. Как известно, швейцарцы выбрали Автоград своим официальным местом размещения во время игр ЧМ-2018. «Тим-отелем» для сборной станет четырехзвездочная гостиница «Лада-Резорт», она будет в полном распоряжении 55 членов …
|
21 мая 2018, 04:28
|
1 мая: какие дороги перекроют и что увидят самарцы на пл. Куйбышева
|
27 апреля 2018, 01:45
|
Воздух в центре Самары проверили на вредные вещества
|
19 апреля 2018, 04:56
|
В блогах: чем дышат самарцы
Блогер Александр Жоголев обратился к жителям Самары к вопросам. «Буквально на днях в нашем городе группа заинтересованных лиц планирует замерить качество воздуха, которым мы ежедневно травимся... ну или наслаждаемся (в зависимости от места проживания). Так вот, этим людям необходимы …
|
3 марта 2018, 08:18
|
КНПЗ испортил воздух
В Самарской области завели административное дело на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Одно из крупнейших предприятий региона, входящее в госконцерн Роснефть, уличили в загрязнении воздуха.
Как уже сообщала ТЕРРА, летом 2017 года жители близлежащего микрорайона опубликовали в интернете петицию с обращениям к властям …
|
16 февраля 2018, 08:05
|
В Самаре заплатят за проверку воздуха в ходе ЧМ-2018
|
31 января 2018, 09:01
|
Бесплатная горка на пл. Куйбышева обошлась Самаре в 1,5 млн бюджетных рублей
В Самаре горка, установленная на пл. Куйбышева, обойдется городскому бюджету в полтора миллиона рублей. Горожане смогут кататься на ней бесплатно. Сначала владелец горки получит 750 тысяч рублей. Соответствующий договор с ним заключило муниципальное агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий. …
|
10 января 2018, 10:45
|
В Сызрани ребенок снял экшен-видео катания на «ватрушке» с горок в парке Горького
На видеохостинге YouTube выложили ролик, снятый на днях в сызранском парке имени Горького с помощью селфи-палки. В 2-минутном видео малолетний ребенок (на виде ему около 10 лет) успевает несколько раз скатиться на «ватрушке» с различных по высоте горок, в …
|
5 января 2018, 04:49
|
В Самаре детей «вдавливают в ограждение» около резиденции Деда Мороза
|
2 января 2018, 02:48