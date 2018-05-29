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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Пятизвездочный отель Lotte открыли в Самаре

Пятизвездочный отель Lotte открыли в Самаре

В Самаре 29 мая торжественно открылась пятизвездочная гостиница южнокорейской сети Lotte. Отель построили в историческом центре Самары, недалеко от площади Куйбышева, где во время ЧМ-2018 по футболу пройдет фестиваль болельщиков FIFA. В новой гостинице будут жить спортсмены и представители федерации. 

29 мая 2018, 05:19
В Самарской области можно будет шуметь после 23:00 во время мундиаля

В Самарской области можно будет шуметь после 23:00 во время мундиаля

В Самарской области внесли изменения в закон о тишине. Поправки приняли депутаты Губдумы на пленарном заседании, которое прошло 29 мая, сообщает 63.ru.

О корректировке действующих норм парламентариев попросили представители организаторов мундиаля. Дело в том, что сейчас в регионе 
29 мая 2018, 03:28
Названо имя главного тренера «Крыльев Советов» на новый сезон

Названо имя главного тренера «Крыльев Советов» на новый сезон

В Самаре назвали имя наставника футбольного клуба «Крылья Советов» на ближайший год. Пост главного тренера самарских футболистов, по данным "Спорт-экспресса" сохранит Андрей Тихонов. Контракт с ним будет продлен на один год, передает sport-express.ru. Предыдущее соглашение истекало по итогам сезона в 
29 мая 2018, 02:26
К ЧМ-2018 введен спецрежим на ж/д вокзале Самары

К ЧМ-2018 введен спецрежим на ж/д вокзале Самары

В Самаре со вторника, 29 мая, на железнодорожном вокзале ввели новую схему передвижения пассажиров. Меры приняты в рамках усиления требований транспортной безопасности из-за ЧМ-2018 по футболу. Для досмотра каждого посетителя на объекте установили допоборудование, в том числе стационарные металлодетекторы и 

29 мая 2018, 01:38
По системе free ride на ЧМ-2018 будут работать автобусы Самары

По системе free ride на ЧМ-2018 будут работать автобусы Самары

В Самару к ЧМ-2018 
29 мая 2018, 09:49
11 июня сборная Швейцарии приедет в Самарскую область

11 июня сборная Швейцарии приедет в Самарскую область

11 июня в Самарскую область прибудет футбольная сборная Швейцарии. Самолет с игроками на борту приземлится в аэропорту «Курумоч». После этого команда отправится на свою базу, отель «Лада Ресорт» в Тольятти.

На 12 июня у подопечных Владимира Петковича запланирована открытая тренировка. 15 

28 мая 2018, 01:13
«Сызрань-2003» взяла бронзовые медали ПФЛ

«Сызрань-2003» взяла бронзовые медали ПФЛ

Завершился сезон Профессиональной футбольной лиги. В зоне «Урал-Приволжье» выступали сразу три клуба из самарского региона: «Сызрань - 2003», «Лада-Тольятти» и «Крылья Советов - 2».

Лучший результат показали сызранцы. По итогам сезона они завоевали бронзовые медали. В заключительном матче футболисты упустили серебряные медали, 

28 мая 2018, 09:51
Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область

Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область

Сборная Швейцария планирует приехать в Тольятти 11 июня, сообщила Федерация футбола этой страны. Как известно, швейцарцы выбрали Автоград своим официальным местом размещения во время игр ЧМ-2018. «Тим-отелем» для сборной станет четырехзвездочная гостиница «Лада-Резорт», она будет в полном распоряжении 55 членов 

21 мая 2018, 04:28
1 мая: какие дороги перекроют и что увидят самарцы на пл. Куйбышева

1 мая: какие дороги перекроют и что увидят самарцы на пл. Куйбышева

1 мая в Праздник Весны и Труда на пл. Куйбышева состоится праздничное шествие трудовых коллективов. Они пройдут колонной от улицы Ленинградской по Молодогвардейской до Студенческого переулка. Колонна стартует ровно в 11 утра. Вход на трибуны для всех желающих будет свободным. 

27 апреля 2018, 01:45
Воздух в центре Самары проверили на вредные вещества

Воздух в центре Самары проверили на вредные вещества

В Самаре после сообщений жителей о запахе горелого пластика были взяты пробы воздуха. Появились результаты анализа. Напомним, самарцы жаловались на едкий запах гари в соцсетях 18 и 19 апреля. Предположительно, причиной его распространения мог стать пожар на мусорной свалке в 
19 апреля 2018, 04:56
В блогах: чем дышат самарцы

В блогах: чем дышат самарцы

Блогер Александр Жоголев обратился к жителям Самары к вопросам. «Буквально на днях в нашем городе группа заинтересованных лиц планирует замерить качество воздуха, которым мы ежедневно травимся... ну или наслаждаемся (в зависимости от места проживания). Так вот, этим людям необходимы 
3 марта 2018, 08:18
КНПЗ испортил воздух

КНПЗ испортил воздух

В Самарской области завели административное дело на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Одно из крупнейших предприятий региона, входящее в госконцерн Роснефть, уличили в загрязнении воздуха.

Как уже сообщала ТЕРРА, летом 2017 года жители близлежащего микрорайона опубликовали в интернете петицию с обращениям к властям 

16 февраля 2018, 08:05
В Самаре заплатят за проверку воздуха в ходе ЧМ-2018

В Самаре заплатят за проверку воздуха в ходе ЧМ-2018

Проверять состояние воздуха в Самаре во время ЧМ-2018 будет «Приволжское УГМС» за 2 миллиона 150 тысяч рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявила мэрия областного центра. Подведение итогов конкурса было запланировано на 2 февраля, однако 

31 января 2018, 09:01
Бесплатная горка на пл. Куйбышева обошлась Самаре в 1,5 млн бюджетных рублей

Бесплатная горка на пл. Куйбышева обошлась Самаре в 1,5 млн бюджетных рублей

В Самаре горка, установленная на пл. Куйбышева, обойдется городскому бюджету в полтора миллиона рублей. Горожане смогут кататься на ней бесплатно. Сначала владелец горки получит 750 тысяч рублей. Соответствующий договор с ним заключило муниципальное агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий. 
10 января 2018, 10:45
В Сызрани ребенок снял экшен-видео катания на «ватрушке» с горок в парке Горького

В Сызрани ребенок снял экшен-видео катания на «ватрушке» с горок в парке Горького

На видеохостинге YouTube выложили ролик, снятый на днях в сызранском парке имени Горького с помощью селфи-палки. В 2-минутном видео малолетний ребенок (на виде ему около 10 лет) успевает несколько раз скатиться на «ватрушке» с различных по высоте горок, в 
5 января 2018, 04:49
В Самаре детей «вдавливают в ограждение» около резиденции Деда Мороза

В Самаре детей «вдавливают в ограждение» около резиденции Деда Мороза

Самарские родители обеспокоены неудовлетворительной организацией прохода в резиденцию Деда Мороза на площади имени Куйбышева. Горожане жалуются на опасное ограждение входа.
 
«Ширина толпы при входе - 10 человек. Запускают людей через узкое отверстие. В итоге с боков детей давят на 
2 января 2018, 02:48
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