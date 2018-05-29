7
51
19
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 29 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           8888888b.   888         d8888   888    888  8888888b.    .d8888b.  
           888   Y88b  888        d8P888   888    888  888   Y88b  d88P  Y88b 
           888    888  888       d8P 888   888    888  888    888  Y88b.      
 888  888  888   d88P  888888   d8P  888   8888888888  888   d88P   "Y888b.   
 888  888  8888888P"   888     d88   888   888    888  8888888P"       "Y88b. 
 Y88  88P  888 T88b    888     8888888888  888    888  888               "888 
  Y8bd8P   888  T88b   Y88b.         888   888    888  888         Y88b  d88P 
   Y88P    888   T88b   "Y888        888   888    888  888          "Y8888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

К ЧМ-2018 в Самаре проверили качество воздуха на пл. Куйбышева

К ЧМ-2018 в Самаре проверили качество воздуха на пл. Куйбышева

В Самаре на площади Куйбышева, которая во время ЧМ-2018 станет официальной фан-зоной, начали проверять качество воздуха. Дополнительный мобильный пункт Росгидрометра работает в Самаре с 1 мая. Ежедневно специалисты делают замеры чистоты воздуха на 3 точках: в зоне проведения фестиваля болельщиков 

29 мая 2018, 04:10
11 июня сборная Швейцарии приедет в Самарскую область

11 июня сборная Швейцарии приедет в Самарскую область

11 июня в Самарскую область прибудет футбольная сборная Швейцарии. Самолет с игроками на борту приземлится в аэропорту «Курумоч». После этого команда отправится на свою базу, отель «Лада Ресорт» в Тольятти.

На 12 июня у подопечных Владимира Петковича запланирована открытая тренировка. 15 

28 мая 2018, 01:13
«Сызрань-2003» взяла бронзовые медали ПФЛ

«Сызрань-2003» взяла бронзовые медали ПФЛ

Завершился сезон Профессиональной футбольной лиги. В зоне «Урал-Приволжье» выступали сразу три клуба из самарского региона: «Сызрань - 2003», «Лада-Тольятти» и «Крылья Советов - 2».

Лучший результат показали сызранцы. По итогам сезона они завоевали бронзовые медали. В заключительном матче футболисты упустили серебряные медали, 

28 мая 2018, 09:51
Трое футболистов «Крыльев Советов» стали лучшими игроками в ФНЛ

Трое футболистов «Крыльев Советов» стали лучшими игроками в ФНЛ

Футбольная национальная лига подвела итоги прошедшего сезона. На общем собрании клубов был определен список лучших игроков. В него вошли сразу три футболиста «Крыльев Советов».

Вратарь Евгений Конюхов был признан лучшим голкипером. Из 37 проведенных матчей в 23 он отстоял «насухо». Также, 

23 мая 2018, 09:31
Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область

Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область

Сборная Швейцария планирует приехать в Тольятти 11 июня, сообщила Федерация футбола этой страны. Как известно, швейцарцы выбрали Автоград своим официальным местом размещения во время игр ЧМ-2018. «Тим-отелем» для сборной станет четырехзвездочная гостиница «Лада-Резорт», она будет в полном распоряжении 55 членов 

21 мая 2018, 04:28
На стадионе «Металлург» уложат искусственный газон вместо натурального

На стадионе «Металлург» уложат искусственный газон вместо натурального

В Самаре запланирована масштабная реконструкция стадиона «Металлург». Работы там стартуют после ЧМ, когда «Крылья Советов» окончательно обоснуются на «Самаре Арене».

Реконструкция пройдет в два этапа. Для начала там постелют синтетический газон вместо натурального, который есть сейчас. Это поле станет 
11 мая 2018, 12:47
Матч «Крылья Советов» - «Кубань» стал самым посещаемым для самарского клуба в XXI веке

Матч «Крылья Советов» - «Кубань» стал самым посещаемым для самарского клуба в XXI веке

Матч «Крылья Советов» - «Кубань» стал самым посещаемым для волжской команды в нынешнем веке. 6 мая на стадионе «Самара Арена» собрались 40 619 человек. Эта посещаемость совсем немного не дотянула до рекорда ФНЛ, который был установлен в этот же день 

7 мая 2018, 09:45
«Крылья Советов» открыли стадион «Самара Арена», собрали рекордную посещаемость и досрочно вышли в Премьер-лигу

«Крылья Советов» открыли стадион «Самара Арена», собрали рекордную посещаемость и досрочно вышли в Премьер-лигу

6 мая самарские футболисты устроили болельщикам такой праздник, равного которому не было уже очень много времени.
6 мая 2018, 11:47
Главный тренер ФК «Крылья Советов»: Мы умеем играть в футбол, но без усиления команда будет стоять на месте

Главный тренер ФК «Крылья Советов»: Мы умеем играть в футбол, но без усиления команда будет стоять на месте

- Если говорить о сборах. Зимой вы брали на них троих игроков из второй команды. Как вы оцениваете уровень футболистов? Можно ли рассчитывать на то, что они окажутся в основном составе хотя бы к следующему сезону?

- Если они будут прогрессировать, 

11 апреля 2018, 11:01
Дмитрий Азаров и Андрей Тихонов обсудили перспективы «Крыльев Советов»

Дмитрий Азаров и Андрей Тихонов обсудили перспективы «Крыльев Советов»

Глава 63-го региона Дмитрий Азаров впервые лично встретился c главным тренером футбольного клуба "Крылья Советов" Андреем Тихоновым. О необходимости этого визита ранее неоднократно упоминал наставник самарской команды. Стороны обсудили сложную ситуацию в клубе и перспективы в борьбе за путевку в 

2 ноября 2017, 04:39
Андрей Тихонов: «Крылья» не должны были проигрывать «Факелу»

Андрей Тихонов: «Крылья» не должны были проигрывать «Факелу»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов после матча 17-го тура ФНЛ, в котором его подопечные проиграли воронежскому «Факелу» со счетом 0:1, высказал мнение о прошедшей встрече. По словам Тихонова, самарцы не должны были терять очки в этой игре.
 
8 октября 2017, 04:09
Андрей Тихонов: «Кубковая игра выбила нас из колеи»

Андрей Тихонов: «Кубковая игра выбила нас из колеи»

У футболистов «Крыльев Советов» сейчас сложный график, много сил у них отняла встреча в рамках Кубка России в Сызрани. Об этом заявил главный тренер самарцев Андрей Тихонов после матча «КС» с «Сибирью».

Андрей Тихонов, главный тренер ПФК «Крылья Советов»:
- Вот 

28 августа 2017, 07:03
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх