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К ЧМ-2018 в Самаре проверили качество воздуха на пл. Куйбышева
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29 мая 2018, 04:10
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11 июня сборная Швейцарии приедет в Самарскую область
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28 мая 2018, 01:13
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«Сызрань-2003» взяла бронзовые медали ПФЛ
Завершился сезон Профессиональной футбольной лиги. В зоне «Урал-Приволжье» выступали сразу три клуба из самарского региона: «Сызрань - 2003», «Лада-Тольятти» и «Крылья Советов - 2».
Лучший результат показали сызранцы. По итогам сезона они завоевали бронзовые медали. В заключительном матче футболисты упустили серебряные медали, …
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28 мая 2018, 09:51
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Трое футболистов «Крыльев Советов» стали лучшими игроками в ФНЛ
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23 мая 2018, 09:31
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Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область
Сборная Швейцария планирует приехать в Тольятти 11 июня, сообщила Федерация футбола этой страны. Как известно, швейцарцы выбрали Автоград своим официальным местом размещения во время игр ЧМ-2018. «Тим-отелем» для сборной станет четырехзвездочная гостиница «Лада-Резорт», она будет в полном распоряжении 55 членов …
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21 мая 2018, 04:28
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На стадионе «Металлург» уложат искусственный газон вместо натурального
В Самаре запланирована масштабная реконструкция стадиона «Металлург». Работы там стартуют после ЧМ, когда «Крылья Советов» окончательно обоснуются на «Самаре Арене».
Реконструкция пройдет в два этапа. Для начала там постелют синтетический газон вместо натурального, который есть сейчас. Это поле станет …
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11 мая 2018, 12:47
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Матч «Крылья Советов» - «Кубань» стал самым посещаемым для самарского клуба в XXI веке
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7 мая 2018, 09:45
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«Крылья Советов» открыли стадион «Самара Арена», собрали рекордную посещаемость и досрочно вышли в Премьер-лигу
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6 мая 2018, 11:47
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Главный тренер ФК «Крылья Советов»: Мы умеем играть в футбол, но без усиления команда будет стоять на месте
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11 апреля 2018, 11:01
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Дмитрий Азаров и Андрей Тихонов обсудили перспективы «Крыльев Советов»
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2 ноября 2017, 04:39
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Андрей Тихонов: «Крылья» не должны были проигрывать «Факелу»
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов после матча 17-го тура ФНЛ, в котором его подопечные проиграли воронежскому «Факелу» со счетом 0:1, высказал мнение о прошедшей встрече. По словам Тихонова, самарцы не должны были терять очки в этой игре.
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8 октября 2017, 04:09
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Андрей Тихонов: «Кубковая игра выбила нас из колеи»
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28 августа 2017, 07:03