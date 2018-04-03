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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Кемпинги для болельщиков ЧМ-2018 могут появиться в Самаре

Кемпинги для болельщиков ЧМ-2018 могут появиться в Самаре

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3 апреля 2018, 03:21
Дворкович: стадион ЧМ-2018 в Самаре должны сдать к 25 апреля

Дворкович: стадион ЧМ-2018 в Самаре должны сдать к 25 апреля

В Самаре новый стадион для матчей ЧМ-2018 «Самара Арена» должен быть сдан 25 апреля. Такую дату на встрече с журналистами назвал вице-премьер Аркадий Дворкович, который с рабочей поездкой прибыл в Екатеринбург. Первый тестовый матч, как и планировалось ранее, намечен на 

3 апреля 2018, 10:51
«Крылья Советов» без Ткачука готовятся к игре с ФК «Спартак» в Самаре

«Крылья Советов» без Ткачука готовятся к игре с ФК «Спартак» в Самаре

В Самаре футболисты ФК «Крылья Советов» готовятся к кубковому матчу с ФК «Спартак» из Москвы. Самарцы тренируются без Дениса Ткачука. Занятия проходят на искусственном поле клубной базы «Крыльев» в Самаре. 2 апреля игроки «КС» провели часовое занятие, которое включало в 
2 апреля 2018, 04:20
Появилось видео подготовки «Самара Арены» к укладке газона

Появилось видео подготовки «Самара Арены» к укладке газона

В Самаре на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» идет подготовка к укладке газона. Видео опубликовала компания-подрядчик ПСО «Казань». На будущем футбольном поле идет укладка мелкого щебня. Напомним, газон для «Самара Арены» вырастили в питомнике в Германии.

Напомним, работы на площадке 
30 марта 2018, 12:24
На «Металлурге» экстренные службы учили спасать людей из-под обрушенных трибун

На «Металлурге» экстренные службы учили спасать людей из-под обрушенных трибун

Утром 29 марта на «Металлурге» прошли большие учения. На них отрабатывалась организация оказания экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации пострадавшим в чрезвычайной ситуации на стадионе. В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, Поисково-спасательной службы области, Центра медицины катастроф и других оперативных 

30 марта 2018, 08:39
Болельщикам ЧМ-2018 установят палатки на стадионе «Локомотив» в Самаре

Болельщикам ЧМ-2018 установят палатки на стадионе «Локомотив» в Самаре

В Самаре появится буферная зона для болельщиков ЧМ-2018. Она разместится на стадионе «Локомотив». Там установят палатки.

«В дни чемпионата гости Самары смогут перевести здесь дух и дождаться прибытия поезда. Буферная зона для болельщиков, прибывающих на игры чемпионата мира по футболу FIFA 

28 марта 2018, 01:28
В блогах: проект «В ожидании большого футбола» от областного УФСИН

В блогах: проект «В ожидании большого футбола» от областного УФСИН

Блогер Нина Дюкова поведала, что на днях в УФСИН России по Самарской области презентовали проект «В ожидании большого футбола» для несовершеннолетних условно осужденных. Мероприятие, организованное членами общественного совета при ведомстве совместно с отделом по контролю за исполнением наказаний, прошло 
27 марта 2018, 07:03
На стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» идет монтаж звукоусилительной аппаратуры

На стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» идет монтаж звукоусилительной аппаратуры

В Самаре на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» начали монтировать звукоусилительную аппаратуру. Она включает 
27 марта 2018, 01:33
«Крылья Советов» - «Оренбург»: послематчевые комментарии тренеров

«Крылья Советов» - «Оренбург»: послематчевые комментарии тренеров

Футболисты самарских «Крыльев Советов» провели один из важнейших поединков 2018 года. В субботу, 24 марта, на «Металлурге» в Самаре они принимали «Оренбург». Накануне встречи обе команды имели по 60 очков и находились на 2-3 строчке в турнирной таблице, конкурируя за 

26 марта 2018, 06:14
«Крылья Советов» и «Оренбург» ждет важный матч в Самаре

«Крылья Советов» и «Оренбург» ждет важный матч в Самаре

В Самаре в субботу, 24 марта, футболисты местного клуба «Крылья Советов» проведут во многом решающий для себя матч. Их соперником в рамках 29-го тура ФНЛ станет «Оренбург». В прошлом сезоне команды синхронно покинули элитный дивизион. А теперь борются за возвращение. 

23 марта 2018, 03:16
Андрей Тихонов и «Крылья Советов» продолжают битву за выход в РФПЛ

Андрей Тихонов и «Крылья Советов» продолжают битву за выход в РФПЛ

Обыграв «Тюмень», команда Андрея Тихонова «Крылья Советов» догнала в турнирной таблице «Оренбург», и продолжает битву за прямой выход в Премьер-лигу. Как уже сообщала «ТЕРРА», самарские футболисты, сражающиеся за возвращение в элиту отечественного футбола, из которой они вылетели в 2017 
12 марта 2018, 06:00
Матч четвертьфинала Кубка Росси по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет 4 апреля в Самаре

Матч четвертьфинала Кубка Росси по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет 4 апреля в Самаре

Российский футбольный союз официально озвучил дату проведения матча ¼ финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Встреча состоится 4 апреля на стадионе «Металлург» в Самаре.

Напомним, футбольный поединок был должен состояться еще 28 февраля, однако этому помешала погода. Температура воздуха 

6 марта 2018, 08:43
Болельщикам вернут деньги за билеты на февральский матч в Самаре

Болельщикам вернут деньги за билеты на февральский матч в Самаре

В Самаре «Крылья Советов» сообщили о порядке возврата билетов на несостоявшийся матч с московским клубом «Спартак». Матч 1/4 финала Кубка России по футболу должны были сыграть 28 февраля на самарском стадионе «Металлург». Но игра не состоялась, по данным «КС», из-за 
2 марта 2018, 11:20
Названы место и возможная дата перенесенной игры «Крылья Советов» - «Спартак»

Названы место и возможная дата перенесенной игры «Крылья Советов» - «Спартак»

Появилась предварительная информация о месте и дате проведения перенесенного матча «Крылья Советов» - «Спартак» в 1/4 финала Кубка России по футболу. Напомним, игра была назначена на 28 февраля в Самаре на стадионе «Металлург». Но не состоялась – по данным «КС», 
1 марта 2018, 10:41
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