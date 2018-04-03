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Кемпинги для болельщиков ЧМ-2018 могут появиться в Самаре
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3 апреля 2018, 03:21
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Дворкович: стадион ЧМ-2018 в Самаре должны сдать к 25 апреля
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3 апреля 2018, 10:51
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«Крылья Советов» без Ткачука готовятся к игре с ФК «Спартак» в Самаре
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2 апреля 2018, 04:20
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Появилось видео подготовки «Самара Арены» к укладке газона
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30 марта 2018, 12:24
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На «Металлурге» экстренные службы учили спасать людей из-под обрушенных трибун
Утром 29 марта на «Металлурге» прошли большие учения. На них отрабатывалась организация оказания экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации пострадавшим в чрезвычайной ситуации на стадионе. В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, Поисково-спасательной службы области, Центра медицины катастроф и других оперативных …
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30 марта 2018, 08:39
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Болельщикам ЧМ-2018 установят палатки на стадионе «Локомотив» в Самаре
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28 марта 2018, 01:28
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В блогах: проект «В ожидании большого футбола» от областного УФСИН
Блогер Нина Дюкова поведала, что на днях в УФСИН России по Самарской области презентовали проект «В ожидании большого футбола» для несовершеннолетних условно осужденных. Мероприятие, организованное членами общественного совета при ведомстве совместно с отделом по контролю за исполнением наказаний, прошло …
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27 марта 2018, 07:03
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На стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» идет монтаж звукоусилительной аппаратуры
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27 марта 2018, 01:33
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«Крылья Советов» - «Оренбург»: послематчевые комментарии тренеров
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26 марта 2018, 06:14
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«Крылья Советов» и «Оренбург» ждет важный матч в Самаре
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23 марта 2018, 03:16
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Андрей Тихонов и «Крылья Советов» продолжают битву за выход в РФПЛ
Обыграв «Тюмень», команда Андрея Тихонова «Крылья Советов» догнала в турнирной таблице «Оренбург», и продолжает битву за прямой выход в Премьер-лигу. Как уже сообщала «ТЕРРА», самарские футболисты, сражающиеся за возвращение в элиту отечественного футбола, из которой они вылетели в 2017 …
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12 марта 2018, 06:00
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Матч четвертьфинала Кубка Росси по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет 4 апреля в Самаре
Российский футбольный союз официально озвучил дату проведения матча ¼ финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Встреча состоится 4 апреля на стадионе «Металлург» в Самаре.
Напомним, футбольный поединок был должен состояться еще 28 февраля, однако этому помешала погода. Температура воздуха …
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6 марта 2018, 08:43
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Болельщикам вернут деньги за билеты на февральский матч в Самаре
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2 марта 2018, 11:20
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Названы место и возможная дата перенесенной игры «Крылья Советов» - «Спартак»
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1 марта 2018, 10:41