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Победу «Спартака» в Самаре предсказали болельщики Александр и Олег
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5 апреля 2018, 01:47
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Нигматуллин оценил шансы «Крыльев Советов» против «Спартака» и погоду в Самаре
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4 апреля 2018, 03:43
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На матч «Крылья Советов» - «Спартак» едут болельщики из Сочи и Хабаровска
В Самару на матч 1/4 финала Кубка России по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» едут болельщики из других городов России – от Сочи до Хабаровска. Опрос среди любителей футбола, откуда они приедут в Самару, в своем паблике запустил «Спартак». …
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4 апреля 2018, 01:55
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«Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва): прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Кубка России по футболу
4 апреля Самару ждет, возможно, самый посещаемый матч в текущем футбольном сезоне. На стадионе «Металлург» в рамках четвертьфинала Кубка России сойдутся «Крылья Советов» и московский «Спартак». На эту игру уже зарезервировано порядка 10 тысяч билетов.
Бесспорным фаворитом предстоящей встречи считается «Спартак». …
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4 апреля 2018, 08:50
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Стали известны итоги проверки поля на стадионе в Самаре
В Самаре инспекция РФС проверила поле стадиона «Металлург» перед проведением матча 1/4 Кубка России по футболу «Крылья Советов – Спартак». Спортивные эксперты признали состояние поля удовлетворительным, передают федеральные издания.
Напомним, изначально матч должен был состояться 28 февраля, но игру …
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3 апреля 2018, 10:16
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Матч четвертьфинала Кубка Росси по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет 4 апреля в Самаре
Российский футбольный союз официально озвучил дату проведения матча ¼ финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Встреча состоится 4 апреля на стадионе «Металлург» в Самаре.
Напомним, футбольный поединок был должен состояться еще 28 февраля, однако этому помешала погода. Температура воздуха …
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6 марта 2018, 08:43
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Матч четветьфинала Кубка России по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» перенесен из-за мороза в Самаре
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28 февраля 2018, 06:13
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Самара встретила морозом: «Спартак» посетовал на погоду перед матчем с «Крыльями Советов»
27 февраля в Самару прибыли игроки футбольного клуба «Спартак». На стадионе «Металлург» москвичи встретятся с «Крыльями Советов» в четвертьфинальном матче за Кубок России.
Погода приготовила столичным гостям поистине холодный прием. Когда футболисты «Спартака» спускались с трапа самолета, столбики термометров показывали минус …
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28 февраля 2018, 08:55
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Кубок России: БК «Самара» обыграл МБА и вышел в 1/4 финала
Баскетболисты «Самары» вышли в четвертьфинал Кубка России. Это стало возможным после победы подопечных Андрея Грачева во втором матче 1/8 над МБА. Счет 72:59. После неудачи в первом матче, который состоялся в Москве, волжанам необходимо было выиграть дома с разницей …
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20 ноября 2017, 03:21