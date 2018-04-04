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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Нигматуллин оценил шансы «Крыльев Советов» против «Спартака»‍ и погоду в Самаре

Нигматуллин оценил шансы «Крыльев Советов» против «Спартака»‍ и погоду в Самаре

Известный российский футболист, бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин перед матчем 1/4 финала 
4 апреля 2018, 03:43
«Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва): прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Кубка России по футболу

«Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва): прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Кубка России по футболу

4 апреля Самару ждет, возможно, самый посещаемый матч в текущем футбольном сезоне. На стадионе «Металлург» в рамках четвертьфинала Кубка России сойдутся «Крылья Советов» и московский «Спартак». На эту игру уже зарезервировано порядка 10 тысяч билетов.

Бесспорным фаворитом предстоящей встречи считается «Спартак». 

4 апреля 2018, 08:50
Кемпинги для болельщиков ЧМ-2018 могут появиться в Самаре

Кемпинги для болельщиков ЧМ-2018 могут появиться в Самаре

В Самаре к ЧМ-2018 могут появиться кемпинги для болельщиков. Подготовку к чемпионату мира по футболу обсудили глава региона Дмитрий Азаров и Посол Королевства Бельгии Жан Артур Режибо, прибывший в Самару 3 апреля. По данным пресс-службы глава региона, Самара может принять 

3 апреля 2018, 03:21
Дворкович: стадион ЧМ-2018 в Самаре должны сдать к 25 апреля

Дворкович: стадион ЧМ-2018 в Самаре должны сдать к 25 апреля

В Самаре новый стадион для матчей ЧМ-2018 «Самара Арена» должен быть сдан 25 апреля. Такую дату на встрече с журналистами назвал вице-премьер Аркадий Дворкович, который с рабочей поездкой прибыл в Екатеринбург. Первый тестовый матч, как и планировалось ранее, намечен на 

3 апреля 2018, 10:51
Стали известны итоги проверки поля на стадионе в Самаре

Стали известны итоги проверки поля на стадионе в Самаре

В Самаре инспекция РФС проверила поле стадиона «Металлург» перед проведением матча 1/4 Кубка России по футболу «Крылья Советов – Спартак». Спортивные эксперты признали состояние поля удовлетворительным, передают федеральные издания.

Напомним, изначально матч должен был состояться 28 февраля, но игру 
3 апреля 2018, 10:16
«Крылья Советов» без Ткачука готовятся к игре с ФК «Спартак» в Самаре

«Крылья Советов» без Ткачука готовятся к игре с ФК «Спартак» в Самаре

В Самаре футболисты ФК «Крылья Советов» готовятся к кубковому матчу с ФК «Спартак» из Москвы. Самарцы тренируются без Дениса Ткачука. Занятия проходят на искусственном поле клубной базы «Крыльев» в Самаре. 2 апреля игроки «КС» провели часовое занятие, которое включало в 
2 апреля 2018, 04:20
Болельщикам ЧМ-2018 установят палатки на стадионе «Локомотив» в Самаре

Болельщикам ЧМ-2018 установят палатки на стадионе «Локомотив» в Самаре

В Самаре появится буферная зона для болельщиков ЧМ-2018. Она разместится на стадионе «Локомотив». Там установят палатки.

«В дни чемпионата гости Самары смогут перевести здесь дух и дождаться прибытия поезда. Буферная зона для болельщиков, прибывающих на игры чемпионата мира по футболу FIFA 

28 марта 2018, 01:28
«Крылья Советов» - «Оренбург»: послематчевые комментарии тренеров

«Крылья Советов» - «Оренбург»: послематчевые комментарии тренеров

Футболисты самарских «Крыльев Советов» провели один из важнейших поединков 2018 года. В субботу, 24 марта, на «Металлурге» в Самаре они принимали «Оренбург». Накануне встречи обе команды имели по 60 очков и находились на 2-3 строчке в турнирной таблице, конкурируя за 

26 марта 2018, 06:14
Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре

Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре

В российских клиниках оборудуют спецпалаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018, сообщает оргкомитет «Россия-2018». Несмотря на то, что футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний фанатов, у FIFA до сих пор нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым любителям 
8 марта 2018, 08:34
Матч четвертьфинала Кубка Росси по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет 4 апреля в Самаре

Матч четвертьфинала Кубка Росси по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет 4 апреля в Самаре

Российский футбольный союз официально озвучил дату проведения матча ¼ финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Встреча состоится 4 апреля на стадионе «Металлург» в Самаре.

Напомним, футбольный поединок был должен состояться еще 28 февраля, однако этому помешала погода. Температура воздуха 

6 марта 2018, 08:43
Болельщики помогли клубу «Крылья Советов» в уборке снега со стадиона в Самаре

Болельщики помогли клубу «Крылья Советов» в уборке снега со стадиона в Самаре

В Самаре болельщики «Крыльев Советов» с восьмого сектора помогли клубу в уборке снега на стадионе «Металлург». Об этом сообщает пресс-служба «КС». На «Металлурге» идет подготовка к матчу четвертьфинала Кубка России.

В среду, 28 февраля, «Крылья Советов» принимают в Самаре 
26 февраля 2018, 09:55
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