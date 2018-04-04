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Нигматуллин оценил шансы «Крыльев Советов» против «Спартака» и погоду в Самаре
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4 апреля 2018, 03:43
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«Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва): прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Кубка России по футболу
4 апреля Самару ждет, возможно, самый посещаемый матч в текущем футбольном сезоне. На стадионе «Металлург» в рамках четвертьфинала Кубка России сойдутся «Крылья Советов» и московский «Спартак». На эту игру уже зарезервировано порядка 10 тысяч билетов.
Бесспорным фаворитом предстоящей встречи считается «Спартак». …
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4 апреля 2018, 08:50
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Кемпинги для болельщиков ЧМ-2018 могут появиться в Самаре
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3 апреля 2018, 03:21
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Дворкович: стадион ЧМ-2018 в Самаре должны сдать к 25 апреля
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3 апреля 2018, 10:51
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Стали известны итоги проверки поля на стадионе в Самаре
В Самаре инспекция РФС проверила поле стадиона «Металлург» перед проведением матча 1/4 Кубка России по футболу «Крылья Советов – Спартак». Спортивные эксперты признали состояние поля удовлетворительным, передают федеральные издания.
Напомним, изначально матч должен был состояться 28 февраля, но игру …
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3 апреля 2018, 10:16
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«Крылья Советов» без Ткачука готовятся к игре с ФК «Спартак» в Самаре
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2 апреля 2018, 04:20
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Болельщикам ЧМ-2018 установят палатки на стадионе «Локомотив» в Самаре
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28 марта 2018, 01:28
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«Крылья Советов» - «Оренбург»: послематчевые комментарии тренеров
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26 марта 2018, 06:14
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Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре
В российских клиниках оборудуют спецпалаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018, сообщает оргкомитет «Россия-2018». Несмотря на то, что футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний фанатов, у FIFA до сих пор нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым любителям …
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8 марта 2018, 08:34
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Матч четвертьфинала Кубка Росси по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет 4 апреля в Самаре
Российский футбольный союз официально озвучил дату проведения матча ¼ финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Встреча состоится 4 апреля на стадионе «Металлург» в Самаре.
Напомним, футбольный поединок был должен состояться еще 28 февраля, однако этому помешала погода. Температура воздуха …
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6 марта 2018, 08:43
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Болельщики помогли клубу «Крылья Советов» в уборке снега со стадиона в Самаре
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26 февраля 2018, 09:55