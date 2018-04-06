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Разноцветной плиткой украсят набережную к ЧМ-2018 в Самаре
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6 апреля 2018, 02:11
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К ЧМ-2018 Самара арендует биотуалеты за 2 млн рублей
Самара потратит два миллиона рублей на аренду биотуалетов для ЧМ-218, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению исполнителя на оказание услуг по сбору и вывозу канализационных отходов посредством установки данных санитарных объектов, объявил департамент городского хозяйства и экологии.
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6 апреля 2018, 12:59
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По 25 тысяч туристов ждут на каждый матч ЧМ-2018 в Самаре
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5 апреля 2018, 04:53
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Аккредитация таксистов на ЧМ-2018 открыта в Самаре
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5 апреля 2018, 01:08
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Дворкович: стадион ЧМ-2018 в Самаре должны сдать к 25 апреля
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3 апреля 2018, 10:51
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Стали известны итоги проверки поля на стадионе в Самаре
В Самаре инспекция РФС проверила поле стадиона «Металлург» перед проведением матча 1/4 Кубка России по футболу «Крылья Советов – Спартак». Спортивные эксперты признали состояние поля удовлетворительным, передают федеральные издания.
Напомним, изначально матч должен был состояться 28 февраля, но игру …
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3 апреля 2018, 10:16
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Появилось видео подготовки «Самара Арены» к укладке газона
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30 марта 2018, 12:24
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На «Металлурге» экстренные службы учили спасать людей из-под обрушенных трибун
Утром 29 марта на «Металлурге» прошли большие учения. На них отрабатывалась организация оказания экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации пострадавшим в чрезвычайной ситуации на стадионе. В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, Поисково-спасательной службы области, Центра медицины катастроф и других оперативных …
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30 марта 2018, 08:39
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Болельщикам ЧМ-2018 установят палатки на стадионе «Локомотив» в Самаре
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28 марта 2018, 01:28
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На стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» идет монтаж звукоусилительной аппаратуры
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27 марта 2018, 01:33
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На поле стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» разбирают парник для газона
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26 марта 2018, 10:10
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Укладка газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» намечена на апрель
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22 марта 2018, 12:48
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В Россию разрешили ввезти немецкий газон для матчей ЧМ-2018 на «Самара Арене»
Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию из Германии рулонного немецкого газона для стадиона «Самара Арена», где пройдут шесть матчей ЧМ-2018. Каждую партию посадочного материала проверят специалисты. Общая площадь газона составит 9 тысяч 504 квадратных метра, его вырастили в немецком питомнике, сообщили в …
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16 марта 2018, 12:58
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Газон для площади Славы обойдется в 11 миллионов рублей
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18 октября 2017, 01:07