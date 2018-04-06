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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Разноцветной плиткой украсят набережную к ЧМ-2018 в Самаре

Разноцветной плиткой украсят набережную к ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре вторую очередь набережной Волги украсят разноцветной плиткой – от бассейна ЦСК ВВС до «Кинапа». МП «Самарская набережная» ищет подрядчика, если все пройдет гладко, работы могут быть завершены до начала ЧМ-2018. Старый асфальт должны снять, а вместо него уложить 

6 апреля 2018, 02:11
К ЧМ-2018 Самара арендует биотуалеты за 2 млн рублей

К ЧМ-2018 Самара арендует биотуалеты за 2 млн рублей

Самара потратит два миллиона рублей на аренду биотуалетов для ЧМ-218, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению исполнителя на оказание услуг по сбору и вывозу канализационных отходов посредством установки данных санитарных объектов, объявил департамент городского хозяйства и экологии.
6 апреля 2018, 12:59
По 25 тысяч туристов ждут на каждый матч ЧМ-2018 в Самаре

По 25 тысяч туристов ждут на каждый матч ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре на каждый матч ЧМ-2018 по футболу ожидается до 25 тысяч туристов. С 2014 года свидетельства о классификации в Самарской области получили 382 «объекта размещения» - гостиницы и прочие учреждения, где смогут остановиться туристы. Всего там 13 тысяч 891 
5 апреля 2018, 04:53
Аккредитация таксистов на ЧМ-2018 открыта в Самаре

Аккредитация таксистов на ЧМ-2018 открыта в Самаре

В Самаре стартовала аккредитация таксистов на ЧМ-2018. Их зарегистрируют как юрлица или ИП. Есть обязательные условия: возраст машины не должен превышать 5 лет, в каждой должна быть установлены система спутниковой навигации, кондиционер и терминал для расчета по безналу. При этом 
5 апреля 2018, 01:08
Дворкович: стадион ЧМ-2018 в Самаре должны сдать к 25 апреля

Дворкович: стадион ЧМ-2018 в Самаре должны сдать к 25 апреля

В Самаре новый стадион для матчей ЧМ-2018 «Самара Арена» должен быть сдан 25 апреля. Такую дату на встрече с журналистами назвал вице-премьер Аркадий Дворкович, который с рабочей поездкой прибыл в Екатеринбург. Первый тестовый матч, как и планировалось ранее, намечен на 

3 апреля 2018, 10:51
Стали известны итоги проверки поля на стадионе в Самаре

Стали известны итоги проверки поля на стадионе в Самаре

В Самаре инспекция РФС проверила поле стадиона «Металлург» перед проведением матча 1/4 Кубка России по футболу «Крылья Советов – Спартак». Спортивные эксперты признали состояние поля удовлетворительным, передают федеральные издания.

Напомним, изначально матч должен был состояться 28 февраля, но игру 
3 апреля 2018, 10:16
Появилось видео подготовки «Самара Арены» к укладке газона

Появилось видео подготовки «Самара Арены» к укладке газона

В Самаре на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» идет подготовка к укладке газона. Видео опубликовала компания-подрядчик ПСО «Казань». На будущем футбольном поле идет укладка мелкого щебня. Напомним, газон для «Самара Арены» вырастили в питомнике в Германии.

Напомним, работы на площадке 
30 марта 2018, 12:24
На «Металлурге» экстренные службы учили спасать людей из-под обрушенных трибун

На «Металлурге» экстренные службы учили спасать людей из-под обрушенных трибун

Утром 29 марта на «Металлурге» прошли большие учения. На них отрабатывалась организация оказания экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации пострадавшим в чрезвычайной ситуации на стадионе. В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, Поисково-спасательной службы области, Центра медицины катастроф и других оперативных 

30 марта 2018, 08:39
Болельщикам ЧМ-2018 установят палатки на стадионе «Локомотив» в Самаре

Болельщикам ЧМ-2018 установят палатки на стадионе «Локомотив» в Самаре

В Самаре появится буферная зона для болельщиков ЧМ-2018. Она разместится на стадионе «Локомотив». Там установят палатки.

«В дни чемпионата гости Самары смогут перевести здесь дух и дождаться прибытия поезда. Буферная зона для болельщиков, прибывающих на игры чемпионата мира по футболу FIFA 

28 марта 2018, 01:28
На стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» идет монтаж звукоусилительной аппаратуры

На стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» идет монтаж звукоусилительной аппаратуры

В Самаре на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» начали монтировать звукоусилительную аппаратуру. Она включает 
27 марта 2018, 01:33
На поле стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» разбирают парник для газона

На поле стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» разбирают парник для газона

В Самаре на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» начали разбирать парник на поле. Напомним, газон привезут из Германии. Укладку начнут в апреле. Видео работ, которые проходят на стадионе, опубликовано в сети.

«Огромный парник, который долгое время согревал будущее футбольное поле 
26 марта 2018, 10:10
Укладка газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» намечена на апрель

Укладка газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» намечена на апрель

В Самаре на новом стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» 21 марта весь день работала совместная делегация представителей FIFA и оргкомитета «Россия-2018». Это уже их седьмой и завершающий визит в столицу нашего региона.

Чистовая отделка нового стадиона «Самара Арена» выполнена на 78%, раздевалки, 

22 марта 2018, 12:48
В Россию разрешили ввезти немецкий газон для матчей ЧМ-2018 на «Самара Арене»

В Россию разрешили ввезти немецкий газон для матчей ЧМ-2018 на «Самара Арене»

Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию из Германии рулонного немецкого газона для стадиона «Самара Арена», где пройдут шесть матчей ЧМ-2018. Каждую партию посадочного материала проверят специалисты. Общая площадь газона составит 9 тысяч 504 квадратных метра, его вырастили в немецком питомнике, сообщили в 

16 марта 2018, 12:58
Газон для площади Славы обойдется в 11 миллионов рублей

Газон для площади Славы обойдется в 11 миллионов рублей

В Самаре потратят 11 миллионов рублей на газон перед зданием регионального правительства на площади Славы, говорится в сообщении на портале госзакупок. Общая площадь объекта - свыше 10 тысяч квадратных метров. Из них 6 тысяч - рулонный газон, 4 тысячи - 

18 октября 2017, 01:07
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