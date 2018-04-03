В Самаре новый стадион для матчей ЧМ-2018 «Самара Арена» должен быть сдан 25 апреля. Такую дату на встрече с журналистами назвал вице-премьер Аркадий Дворкович, который с рабочей поездкой прибыл в Екатеринбург. Первый тестовый матч, как и планировалось ранее, намечен на 28 апреля.
Напомним, стадион «Самара Арена» рассчитан почти на 45 тысяч зрителей. ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. В Самаре намечено проведение шести матчей. Четыре из них пройдут в рамках группового этапа: 17 июня Коста-Рика – Сербия, 21 июня Дания – Австралия, 25 июня Уругвай – Россия, 28 июня – Сенегал – Колумбия. Еще две игры намечены на июль – 1/8 и четвертьфинала.
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