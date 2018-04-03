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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит

Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит

250 миллионов рублей фонд искал для реконструкции домов вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018 по футболу.
3 апреля 2018, 05:15
Сцену с девятиэтажный дом начали строить к ЧМ-2018 на пл. Куйбышева в Самаре

Сцену с девятиэтажный дом начали строить к ЧМ-2018 на пл. Куйбышева в Самаре

В Самаре на площади Куйбышева, которая во время ЧМ-2018 будет официальной фан-зоной, начали монтировать сцену. Высотой она будет с девятиэтажный дом. Сооружение будет представлять собой башню из «перьев», в «сердце» которой разместится гигантский экран.

«Габариты сценического комплекса: 42 х 22 метра, 

3 апреля 2018, 04:40
Кемпинги для болельщиков ЧМ-2018 могут появиться в Самаре

Кемпинги для болельщиков ЧМ-2018 могут появиться в Самаре

В Самаре к ЧМ-2018 могут появиться кемпинги для болельщиков. Подготовку к чемпионату мира по футболу обсудили глава региона Дмитрий Азаров и Посол Королевства Бельгии Жан Артур Режибо, прибывший в Самару 3 апреля. По данным пресс-службы глава региона, Самара может принять 

3 апреля 2018, 03:21
22 машины скорой помощи к ЧМ-2018 купили Самаре

22 машины скорой помощи к ЧМ-2018 купили Самаре

В Самаре к ЧМ-2018 по футболу автопарк самарских медиков пополнили 22 новые машины скорой помощи. В каждом экипаже будет человек, владеющий иностранным языком. Новый транспорт получили Самарская станция скорой медицинской помощи и больница имени Середавина. Ключи медикам вручил глава региона 

3 апреля 2018, 02:07
В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара

В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара

В Самарской области в дни матчей ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» между Самарой и Тольятти пустят скоростной транспорт. Об этом сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Скорые поезда в период чемпионата задействуют на железнодорожном пригородном 
3 апреля 2018, 11:51
Стали известны итоги проверки поля на стадионе в Самаре

Стали известны итоги проверки поля на стадионе в Самаре

В Самаре инспекция РФС проверила поле стадиона «Металлург» перед проведением матча 1/4 Кубка России по футболу «Крылья Советов – Спартак». Спортивные эксперты признали состояние поля удовлетворительным, передают федеральные издания.

Напомним, изначально матч должен был состояться 28 февраля, но игру 
3 апреля 2018, 10:16
«Крылья Советов» без Ткачука готовятся к игре с ФК «Спартак» в Самаре

«Крылья Советов» без Ткачука готовятся к игре с ФК «Спартак» в Самаре

В Самаре футболисты ФК «Крылья Советов» готовятся к кубковому матчу с ФК «Спартак» из Москвы. Самарцы тренируются без Дениса Ткачука. Занятия проходят на искусственном поле клубной базы «Крыльев» в Самаре. 2 апреля игроки «КС» провели часовое занятие, которое включало в 
2 апреля 2018, 04:20
Появилось видео подготовки «Самара Арены» к укладке газона

Появилось видео подготовки «Самара Арены» к укладке газона

В Самаре на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» идет подготовка к укладке газона. Видео опубликовала компания-подрядчик ПСО «Казань». На будущем футбольном поле идет укладка мелкого щебня. Напомним, газон для «Самара Арены» вырастили в питомнике в Германии.

Напомним, работы на площадке 
30 марта 2018, 12:24
В блогах: проект «В ожидании большого футбола» от областного УФСИН

В блогах: проект «В ожидании большого футбола» от областного УФСИН

Блогер Нина Дюкова поведала, что на днях в УФСИН России по Самарской области презентовали проект «В ожидании большого футбола» для несовершеннолетних условно осужденных. Мероприятие, организованное членами общественного совета при ведомстве совместно с отделом по контролю за исполнением наказаний, прошло 
27 марта 2018, 07:03
На стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» идет монтаж звукоусилительной аппаратуры

На стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» идет монтаж звукоусилительной аппаратуры

В Самаре на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» начали монтировать звукоусилительную аппаратуру. Она включает 
27 марта 2018, 01:33
На поле стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» разбирают парник для газона

На поле стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» разбирают парник для газона

В Самаре на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» начали разбирать парник на поле. Напомним, газон привезут из Германии. Укладку начнут в апреле. Видео работ, которые проходят на стадионе, опубликовано в сети.

«Огромный парник, который долгое время согревал будущее футбольное поле 
26 марта 2018, 10:10
Укладка газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» намечена на апрель

Укладка газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» намечена на апрель

В Самаре на новом стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» 21 марта весь день работала совместная делегация представителей FIFA и оргкомитета «Россия-2018». Это уже их седьмой и завершающий визит в столицу нашего региона.

Чистовая отделка нового стадиона «Самара Арена» выполнена на 78%, раздевалки, 

22 марта 2018, 12:48
Самарскую область посетил вице-премьер Аркадий Дворкович

Самарскую область посетил вице-премьер Аркадий Дворкович

Вице-премьер Аркадий Дворкович вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым 2 марта посетил ряд объектов в Тольятти, в том числе нанес визит на АвтоВАЗ. Там он провёл совещание по подготовке к празднованию 50-летия автоконцерна в 2020-м году и программе развития города. 

5 марта 2018, 11:20
Вице-премьер Аркадий Дворкович прибыл в Самарскую область

Вице-премьер Аркадий Дворкович прибыл в Самарскую область

В Самарскую область в пятницу, 2 марта, прибыл с рабочим визитом вице-премьер Аркадий Дворкович. В рамках его визита запланирован ряд важных встреч, в том числе посещение крупнейших предприятий Самарской области. В 
2 марта 2018, 12:50
GM-АвтоВАЗ остался без миллиардов и новой «Шеви Нивы»

GM-АвтоВАЗ остался без миллиардов и новой «Шеви Нивы»

Chevrolet Niva нового поколения не сойдет с конвейера без господдержки. Завод GM-АвтоВАЗ не может получить бюджетные деньги на выпуск авто из-за отсутствия утвержденного бизнес-плана. Об этом рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович.

По словам чиновника, для реализации проекта необходимо обновить финансовую модель, рассмотреть 

26 апреля 2017, 04:45
Дворкович поручил подготовить директиву о назначении директором РВК самарского министра Кобенко

Дворкович поручил подготовить директиву о назначении директором РВК самарского министра Кобенко

Министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко (на фото) может возглавить Российскую венчурную компанию (РВК). Соответствующую директиву о его назначении поручил подготовить вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Об этом заместитель председателя российского правительства сообщил сам, передает 
10 октября 2016, 03:53
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