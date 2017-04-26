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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 апреля 2017г 
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GM-АвтоВАЗ повысил цены на Chevrolet Niva

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На российском рынке стартовали продажи специальной версии Chevrolet Niva. Модель представлена только в одной комплектации, стоимость которой начинается с 704 тысяч рублей. Спецверсия представляет собой улучшенный вариант стандартного внедорожника Chevrolet Niva в комплектации GLC. 
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В России стартовали продажи специальной версии Chevrolet Niva

В России стартовали продажи специальной версии Chevrolet Niva

С 1 декабря в России появилась специальная версия Chevrolet Niva. Модель под названием Special Edition уже доступна во всех дилерских центрах по цене 704 тысячи рублей. Автомобиль создан на основе стандартного внедорожника Niva в уже известной комплектации GLC. Об этом сообщили 

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GM-АвтоВАЗ снизил цены на некоторые комплектации Chevrolet Niva

GM-АвтоВАЗ снизил цены на некоторые комплектации Chevrolet Niva

Корпорация GM-АВТОВАЗ сообщила о снижении стоимости на внедорожник Chevrolet Niva. По просьбам автолюбителей были пересмотрены цены на 3 из 6 выпускаемых комплектаций (L, LE и LC), которые станут дешевле на 6 тысяч рублей. 

Как сообщают отечественные СМИ, в корпорации GM-АВТОВАЗ решили снизить цены на 

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Дворкович поручил подготовить директиву о назначении директором РВК самарского министра Кобенко

Министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко (на фото) может возглавить Российскую венчурную компанию (РВК). Соответствующую директиву о его назначении поручил подготовить вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

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GM-АвтоВАЗ просит госгарантий для выпуска новой Chevrolet Niva

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Скоростную ветку "Самара - Курумоч - Тольятти" построят китайцы

Губернатор Николай Меркушкин обсудил с зампредседателя Правительства Аркадием Дворковичем строительство высокоскоростной ЖД магистрали Самара - аэропорт "Курумоч" - Тольятти к Чемпионату мира по футболу. Инвестором проекта, вероятно, станет Китайская железнодорожная корпорация, которая сможет обеспечить скорость движения поездов до 300 км 

14 июня 2016, 05:16
GM-Автоваз получит федеральную поддержку на выпуск новых машин

GM-Автоваз получит федеральную поддержку на выпуск новых машин

Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Николай Меркушкин. По его словам, президент России Владимир Путин дал поручение Игорю Шувалову рассмотреть варианты поддержки проекта по производству обновленной версии Chevrolet Niva.
"На предприятии есть проект, куда еще надо вложить 12-14 млрд рублей 

8 июня 2016, 08:03
СМИ сообщили о начале работ над Lada 4X4 нового поколения

СМИ сообщили о начале работ над Lada 4X4 нового поколения

АвтоВАЗ приступил к работе над новым поколением внедорожника Lada 4X4, передает портал Masscars со ссылкой на собственные источники.
 
Машина получит фирменный X-образный дизайн, по образцу моделей Lada Vesta или XRay. Также сообщается, что на смену классическому 3-дверному кузову 
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Аркадий Дворкович провел совещание на АвтоВАЗе

Аркадий Дворкович провел совещание на АвтоВАЗе

В среду, 2 декабря, в Тольятти с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович. Он оценил ситуацию, которая сложилась на АвтоВАЗе. В ходе встречи с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным и президентом автогиганта Бу Андерссоном вице-премьер сообщил, что 
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В Тольятти прибыл вице-премьер Аркадий Дворкович

В Тольятти прибыл вице-премьер Аркадий Дворкович

Сегодня, 2 декабря, в Тольятти с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович. Он уже посетил особую экономическую зону - ОЭЗ "Тольятти". В настоящее время вице-премьер находится на АвтоВАЗе. Вместе с главой компании Бу Андерссоном и губернатором Самарской 
2 декабря 2015, 02:51
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