Chevrolet Niva нового поколения не сойдет с конвейера без господдержки. Завод GM-АвтоВАЗ не может получить бюджетные деньги на выпуск авто из-за отсутствия утвержденного бизнес-плана. Об этом рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович.
По словам чиновника, для реализации проекта необходимо обновить финансовую модель, рассмотреть её на двух советах директоров и только затем появится возможность представить документ банкам для возможного финансирования.
Ранее сообщалось, что для создания второй генерации «Нивы» потребуется более 30 млрд рублей. Из них почти половину планировалось получить от кредиторов, 10 миллиардов от государства и более шести непосредственно от предприятия GM-АвтоВАЗ. Дворкович добавил, что бизнес-план, необходимый для воплощения проекта в жизнь, должен быть одобрен на заводе до мая текущего года.
Инвестиции в проект Chevrolet Niva версии 2.0:
15 млрд. руб. – банки;
10 млрд. руб. – госбюджет;
6,6 млрд. руб. - СП «GM-АвтоВАЗ».
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