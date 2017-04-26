Корпорация GM-АВТОВАЗ сообщила о снижении стоимости на внедорожник Chevrolet Niva. По просьбам автолюбителей были пересмотрены цены на 3 из 6 выпускаемых комплектаций (L, LE и LC), которые станут дешевле на 6 тысяч рублей.

Как сообщают отечественные СМИ, в корпорации GM-АВТОВАЗ решили снизить цены на …