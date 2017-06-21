10 тысяч человек пришли в Самаре на празднование воссоединения Крыма с Россией Как пишет «Волга Ньюс», на торжественное мероприятие пришло около 10 тыс. человек.



Праздничные … Сегодня, 18 марта, в Самаре на площади имени Куйбышева отметили трехлетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Участников праздника поздравили официальные лица и почетные гости., на торжественное мероприятие пришло около 10 тыс. человек.Праздничные