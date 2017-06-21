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Шашлыки под угрозой: в выходные погода преподнесет самарцам неприятный сюрприз
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3 мая 2017, 02:29
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На 20 марта пришлось сразу несколько праздников
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20 марта 2017, 01:32
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10 тысяч человек пришли в Самаре на празднование воссоединения Крыма с Россией
Сегодня, 18 марта, в Самаре на площади имени Куйбышева отметили трехлетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Участников праздника поздравили официальные лица и почетные гости. Как пишет «Волга Ньюс», на торжественное мероприятие пришло около 10 тыс. человек.
Праздничные …
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18 марта 2017, 06:13
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В России сегодня отмечается сразу несколько праздников
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21 сентября 2016, 03:08
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В России хотят ввести выходной за участие в выборах
Для россиян предлагают установить дополнительный оплачиваемый выходной за участие в голосовании на выборах. Соответствующая поправка в Трудовой кодекс рассматривают в Госдуме. По мнению депутатов, это простимулирует граждан к походу на избирательный участок, а результаты покажут более четкую картину политических предпочтений. …
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27 августа 2015, 04:53
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Британские ученые вычислили самый неудачный день недели
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3 августа 2015, 01:03
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В выходные в Самаре будут дожди
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17 июля 2015, 11:31