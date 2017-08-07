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Озеро смерти: под Тольятти погиб ребенок
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26 июля 2017, 04:56
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В Самаре возле стадиона ЧМ-2018 появится искусственное озеро
Самарское областное управление капстроительства заказало доппроект благоустройства около стадиона «Самара Арена». Объект строят на территории радиоцентра для проведения матчей ЧМ-2018. Согласно новому документу, около стадиона должно появиться искусственное озеро площадью более 7000 квадратных метров и глубиной четыре метра.
Кроме …
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1 марта 2017, 11:47
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В блогах: озеро Леснуха
Блогер s7007 пишет про озеро Леснуха. "Расположено между 5-й и 6-й просеками. Примерно половина берега доступна для прогулок. Другая половина в зарослях или закрыта тыльной стороной каких-то строений. Местные жители явно дорожат озером - мусора нет, утки подкармливаются. Озеро …
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7 октября 2016, 07:52
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В озере на Металлурге выловили гигантского сома с южноамериканской рыбой в пасти
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23 сентября 2016, 03:13
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В водохранилище Самарской области утонул 46-летний мужчина
В Нефтегорском районе Самарской области утонул 46-летний мужчина, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
Тело погибшего извлекли из Ветлянского водохранилища во вторник, 20 сентября. В поисках приняли участие трое спасателей, было задействовано одно ведомственное плавсредство.
Напомним, 17 …
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21 сентября 2016, 01:50