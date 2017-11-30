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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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В Самаре около часа горел автосервис на улице Коростелевых

В Самаре около часа горел автосервис на улице Коростелевых

В среду, 22 ноября, в центре Самары рано утром произошел пожар. Около часа горел автосервис на площади 100 квадратных метров, расположенный на улице Братьев Коростелевых. ЧП произошло в 5:23.

«На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 26 человек личного состава 

22 ноября 2017, 10:53
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В МЧС рассказали об эвакуации людей из «Парк Хауса» в Самаре

Во вторник, 21 ноября, в Самаре из ТЦ «Парк Хаус» эвакуировали посетителей. В 16:35 сообщение об эвакуации и фото с места происшествия в социальной сети опубликовал очевидец.

«Молл «Парк Хаус» сейчас. Всех эвакуировали, приехало 5 машин МЧС. Пожар или 
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В Самаре на Ново-Садовой начался пожар в «Газели»

В Самаре на Ново-Садовой начался пожар в «Газели»

В воскресенье, 19 ноября, в Октябрьском районе Самары произошел пожар на автодороге. Загорелась «Газель». По данным МЧС, это случилось в 14 часов.

Начался пожар в «Газели» на Ново-Садовой, в районе пересечения с улицей Челюскинцев. Фото очевидца появилось в социальной 
20 ноября 2017, 10:53
Внимание, сообщение от МЧС!

Внимание, сообщение от МЧС!

31 октября ожидается ухудшение погодных условий.
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В блогах: на самарской трамвайной остановке появилось озеро

В блогах: на самарской трамвайной остановке появилось озеро

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На озере Казаркино под Безенчуком утонул пенсионер

На озере Казаркино под Безенчуком утонул пенсионер

Сегодня, 2 сентября, утром спасательные подразделения выезжали на озеро Казаркино, которое находится в селе Кипина Безенчукского района. Там нашли труп мужчины.

На месте происшествия работали четверо спасателей. Они извлекли из водоема тело 60-летнего мужчины 1957 года рождения, говорится в 
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Про таинственное озеро в 82 километрах от Самары

Про таинственное озеро в 82 километрах от Самары

Блогер Игорь Кондратьев рассказал про никому не нужное забытое водохранилище в 82 километрах от Самары. "Про этот водоем в Кинельском районе вспоминают каждый раз перед выборами. Кандидаты прямо так и говорят, что, мол, руки до него не доходят, да 
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Озеро смерти: под Тольятти погиб ребенок

Озеро смерти: под Тольятти погиб ребенок

Накануне под Тольятти произошла трагедия: погиб ребенок. По предварительным данным, 12-летний мальчик утонул в озере возле дачного массива «Сборщик». Это случилось около 16 часов 26 июля. Люди, заметившие неладное, бросились к воде и вытащили ребенка на берег, но было уже 

26 июля 2017, 04:56
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