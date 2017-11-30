В среду, 29 ноября, самарские спасатели приняли участие в ликвидации происшествия на воде. По предварительной информации, в озеро Яицкое под Самарой упал парапланерист. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 17:08.
«К месту происшествия выезжали спасательные подразделения, в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники. Проводились поисково-спасательные работы», - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
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