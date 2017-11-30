Про таинственное озеро в 82 километрах от Самары … Блогер Игорь Кондратьев рассказал про никому не нужное забытое водохранилище в 82 километрах от Самары. "Про этот водоем в Кинельском районе вспоминают каждый раз перед выборами. Кандидаты прямо так и говорят, что, мол, руки до него не доходят, да