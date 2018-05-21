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Что ночью произошло с погодой в Самаре

Что ночью произошло с погодой в Самаре
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Тайник с 2 кг наркотиков нашла полиция на пр. Кирова в Самаре‍

Тайник с 2 кг наркотиков нашла полиция на пр. Кирова в Самаре‍

В Самаре полицейские нашли тайник с крупной партией наркотиков. Более двух килограммов запрещенного вещества синтетического происхождения было спрятано около здания на проспекте Кирова. Выявить тайник удалось в ходе расследования по делу 26-летней жительницы Самары. Она была задержана в январе в 

21 мая 2018, 10:35
В блогах: «Суровое самарское метро»

В блогах: «Суровое самарское метро»

Самарец Андрей Шмуров пишет в "Фейсбуке", что уже года три не был на станции метро "Гагаринская" и его "радует, что ничего с тех пор не изменилось". Все то же самое: тряпочки, ведра, предупреждающие о падении штендеры, скользкая плитка... "Хотя 
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В блогах: «Сбербанк vs люди с ограниченными возможностями»

В блогах: «Сбербанк vs люди с ограниченными возможностями»

В соцсетях продолжают "минусовать" Сбербанк. Сергей Флейтин рассказал в "Фейсбуке", насколько портал финансового учреждения доступен для людей с ограниченными возможностями по зрению. "#Сбербанк продолжает "радовать". В кои-то веки понадобилось воспользоваться их сайтом, а пароль я забыл, потому что давно 
20 мая 2018, 08:54
Изображение девушки появилось на стене дома на пр. Ленина в Самаре

Изображение девушки появилось на стене дома на пр. Ленина в Самаре

В Самаре на стене жилого многоэтажного дома на проспекте Ленина появилось изображение девушки с фотоаппаратом. Героиня фотографирует ракету-носитель «Союз», отражение которой можно 
18 мая 2018, 04:15
В блогах: москвич обнаружил в Самаре реликтовые мозаичные панно

В блогах: москвич обнаружил в Самаре реликтовые мозаичные панно

Московский блогер Виталий Пискунов рассказал, что в Самаре довольно неожиданно обнаружил несколько достойных образцов мозаичного жанра, созданных на протяжении 60-80 годов прошлого века. "Серия панно с историко-революционным содержанием, размещенных на фасадах здания по адресу: Волжский проспект, 19, явно имеет 
19 мая 2018, 05:48
Повышена средняя стоимость квадратного метра жилья в Самаре

Повышена средняя стоимость квадратного метра жилья в Самаре

Мэрия Самары все-таки подняла сразу почти на 13 тысяч - с 34 300 до 47 100 рублей - среднюю стоимость одного квадратного метра жилья в городе. Этот показатель является нормативным, его используют для расчета соцвыплат, предоставляемых работникам муниципальных учреждений на 

18 мая 2018, 03:27
Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео

Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео

В Самаре в воскресенье 6 мая, рыбак выловил гигантского зеркального карпа в озере парка 50-летия Октября на Металлурге. Очевидцы опубликовали в сети фото и видео. Вокруг рыбака собралась целая толпа. На снимках мужчина держит рыбу обеими руками. Предположительно длина трофея 
7 мая 2018, 10:25
В Самаре на Металлурге очистили озеро и построили новый лебяжий дом

В Самаре на Металлурге очистили озеро и построили новый лебяжий дом

Глава администрации Кировского района Самары Игорь Рудаков опубликовал фотографии из парка 50-летия Октября (парк Металлургов), где заканчиваются работы по благоустройству. В парке очистили озеро, установили новые туалетные кабинки, обустроили танцевальную площадку со сценой и сделали новый лебяжий дом.

«Проверили 
13 декабря 2017, 03:23
В озеро Яицкое под Самарой упал 67-летний парапланерист и утонул

В озеро Яицкое под Самарой упал 67-летний парапланерист и утонул

В среду, 29 ноября, самарские спасатели приняли участие в ликвидации происшествия на воде. По предварительной информации, в озеро Яицкое под Самарой упал парапланерист. Мужчина утонул. Ему было 67 лет. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 17:08.

«К месту происшествия выезжали 

30 ноября 2017, 05:14
В блогах: на самарской трамвайной остановке появилось озеро

В блогах: на самарской трамвайной остановке появилось озеро

Самарец Леонид Кошман поведал в "Фейсбуке" про удивительный, как он пишет, "географический факт". "Одно из самых крупных озер в Кировском районе Самары, после водоема в парке Металлургов, располагается на трамвайной остановке "Советская". Туда стекает вода с проезжей части улицы 
30 октября 2017, 09:38
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