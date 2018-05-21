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21 мая 2018, 11:08
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Тайник с 2 кг наркотиков нашла полиция на пр. Кирова в Самаре
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21 мая 2018, 10:35
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В блогах: «Суровое самарское метро»
Самарец Андрей Шмуров пишет в "Фейсбуке", что уже года три не был на станции метро "Гагаринская" и его "радует, что ничего с тех пор не изменилось". Все то же самое: тряпочки, ведра, предупреждающие о падении штендеры, скользкая плитка... "Хотя …
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20 мая 2018, 09:05
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В блогах: «Сбербанк vs люди с ограниченными возможностями»
В соцсетях продолжают "минусовать" Сбербанк. Сергей Флейтин рассказал в "Фейсбуке", насколько портал финансового учреждения доступен для людей с ограниченными возможностями по зрению. "#Сбербанк продолжает "радовать". В кои-то веки понадобилось воспользоваться их сайтом, а пароль я забыл, потому что давно …
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20 мая 2018, 08:54
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Изображение девушки появилось на стене дома на пр. Ленина в Самаре
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18 мая 2018, 04:15
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В блогах: москвич обнаружил в Самаре реликтовые мозаичные панно
Московский блогер Виталий Пискунов рассказал, что в Самаре довольно неожиданно обнаружил несколько достойных образцов мозаичного жанра, созданных на протяжении 60-80 годов прошлого века. "Серия панно с историко-революционным содержанием, размещенных на фасадах здания по адресу: Волжский проспект, 19, явно имеет …
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19 мая 2018, 05:48
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Повышена средняя стоимость квадратного метра жилья в Самаре
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18 мая 2018, 03:27
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Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео
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7 мая 2018, 10:25
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В Самаре на Металлурге очистили озеро и построили новый лебяжий дом
Глава администрации Кировского района Самары Игорь Рудаков опубликовал фотографии из парка 50-летия Октября (парк Металлургов), где заканчиваются работы по благоустройству. В парке очистили озеро, установили новые туалетные кабинки, обустроили танцевальную площадку со сценой и сделали новый лебяжий дом.
«Проверили …
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13 декабря 2017, 03:23
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В озеро Яицкое под Самарой упал 67-летний парапланерист и утонул
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30 ноября 2017, 05:14
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В блогах: на самарской трамвайной остановке появилось озеро
Самарец Леонид Кошман поведал в "Фейсбуке" про удивительный, как он пишет, "географический факт". "Одно из самых крупных озер в Кировском районе Самары, после водоема в парке Металлургов, располагается на трамвайной остановке "Советская". Туда стекает вода с проезжей части улицы …
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30 октября 2017, 09:38