«Главное управление государственной экспертизы» одобрило проект строительства ледового комплекса в Кировском районе Самары. Эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и подготовленная документация соответствуют всем требованиям техрегламентов, говорится в сообщении ведомства.
Комплекс возведут на территории бывшего Радиоцентра. На его площадках будут проходить соревнования по хоккею, кёрлингу и фигурному катанию. В состав объекта войдут хоккейная площадка, 2 арены для керлинга, главная ледовая арена с трибунами на 10 тысяч зрителей, а также залы для тренировок боксеров, баскетболистов, волейболистов и гимнастов. Финансирование строительства будет вестись из средств областного бюджета.
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