Обвиняемый в убийстве знакомой и ее сына в Новокуйбышевске сознался после результатов экспертизы ДНК с места ЧП Следственный комитет региона предъявил обвинение 41-летнему мужчине в убийства знакомой и ее сына-подростка в квартире дома №33 на проспекте Победы в Новокуйбышевске. По оперативным данным, они знакомы около двух лет. В гараже у фигуранта нашли и изъяли драгоценности погибшей. Сначала …