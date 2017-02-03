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Германия доставит в Россию телескоп за €90 млн

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3 февраля 2017, 01:43
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Испанские ученые смогли раскрыть секрет вечной молодости людей

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NASA: К Земле летит астероид размером с двухэтажный автобус

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По предварительным оценкам, астероид достигает 25 метров. Его открыли специалисты совсем недавно, в 

3 февраля 2017, 09:38
NASA: Монстры-блазары грозят поглотить Вселенную

NASA: Монстры-блазары грозят поглотить Вселенную

Ученые NASA определили пять огромных древних блазаров. Эти космические объекты имеют настолько гигантские размеры, что ими были удивлены даже сотрудники Центра управления полетов Годардда.
Два самых внушительных блазара соответствуют одному миллиарду солнечных масс. Они являются источником очень мощного электромагнитного излучения 

1 февраля 2017, 12:26
Ученые обнаружили на Луне кислород с Земли

Ученые обнаружили на Луне кислород с Земли

Ученые из Университета Осаки заявили об очередном открытии. Японские специалисты обнаружили на Луне кислород, который, как утверждается, туда в свое время принес солнечный ветер из атмосферы Земли. Об этих разработках рассказывают зарубежные информагентства.
По заверению ученых, в течение нескольких миллионов 

31 января 2017, 09:35
МКС может получить трансформируемый новый модуль в 2021 году

МКС может получить трансформируемый новый модуль в 2021 году

Международная космическая станция (МКС) может просуществовать до 2028 года. Так заявил сегодня журналистам руководитель Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Солнцев.
Как он отметил, возможность подобного продления ресурса станции в настоящее время обсуждается. По существующим на данный момент международным договоренностям, МКС 

15 ноября 2016, 12:25
На МКС отправилась 49-я экспедиция

На МКС отправилась 49-я экспедиция

В среду в 11 часов 5 минут по московскому времени с космодрома Байконур был осуществлен успешный запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-02". В экипаже корабля двое россиян - Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также представитель НАСА Роберт Шейн Кимброу.

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В РФ появится космический туроператор

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По словам Хилла, Международная космическая станция может частично оказаться в руках частного бизнеса. Он отметил, что если данная сделка все-таки осуществится, 

22 августа 2016, 05:30
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