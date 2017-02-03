Жители Самарской области примерно с 3 до 15 февраля смогут увидеть в небе МКС. За станцией можно будет наблюдать невооруженным глазом в вечернее время, примерно с 19 часов. Так как объект движется быстро, рассмотреть его в объектив телескопа и бинокля будет сложно.
МКС движется с запада на восток и совершает виток вокруг Земли примерно за 1,5 часа. Яркость объекта сопоставима с показателями Юпитера и Венеры. На ночном небе Международная космическая станция похожа на немерцающую звезду белого цвета, сообщили ученые.
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