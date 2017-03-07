В 2017 году ученые NASA собираются создать на Международной космической станции самое холодное место во Вселенной. Для этого они используют специальную Лабораторию холодного атома.
Как поясняют специалисты, речь ведется об особом «холодильнике» для осуществления экспериментов при малых температурах. В данной лаборатории будет поддерживаться температура лишь на одну миллиардную долю градуса Кельвина выше абсолютного нуля.
Такие эксперименты, по мнению исследователей, заложат основу для создания квантовых компьютеров, сверхточных атомных часов и особо чувствительных датчиков. Кстати, некоторое время назад представители американского космического агентства заявили о возможности отправки человека в космос уже в первой испытательной миссии ракеты-носителя SLS и пилотируемого корабля Orion.
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