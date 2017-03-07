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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Российские ученые расскажут, как улучшить работу мозга с помощью белков

Российские ученые расскажут, как улучшить работу мозга с помощью белков

Ученые Томского государственного университета сейчас осуществляют исследования по эффективному использованию белков, выделяемых человеческим организмом при физических нагрузках. Эти белки могут способствовать улучшению мозговой деятельности, а также помочь при лечении ряда недугов.
Сотрудники лаборатории ТГУ, занимающейся космическими разработками, заинтересовались биологически активными 

7 марта 2017, 04:20
Психологи рассказали, как похудеть без спорта и диет

Психологи рассказали, как похудеть без спорта и диет

Ученые из Корнелльского университета убеждены, что вполне реально сбросить лишнюю массу без диет и изнурительных физических упражнений. Для этого следует приобрести полезные продукты и поместить их в холодильнике на самом видном месте.
В итоге, говорят ученые, человек не только станет 

7 марта 2017, 03:23
Ученые NASA планируют выращивать на Марсе продукты питания

Ученые NASA планируют выращивать на Марсе продукты питания

Ученые из американского космического агентства NASA заявили о старте проекта по обеспечению автономной жизни первых колонизаторов Марса. Финансирование соответствующей программы составило $15 млн.
Перед освоением Красной планеты специалисты собираются создать технологии для выращивания на ней продуктов питания. Кроме того, первых 

7 марта 2017, 02:24
Ученые установили, такси какого цвета наиболее опасны

Ученые установили, такси какого цвета наиболее опасны

Американские и китайские ученые задались целью установить, каким образом цвет такси влияет на его безопасность для всех участников дорожного движения. Для этого был проанализирован массив сведений об авариях в Сингапуре с участием такси.
Оказывается, вероятность угодить в дорожно-транспортное происшествие для 

7 марта 2017, 10:33
NASA обнаружило «странные формы жизни»

NASA обнаружило «странные формы жизни»

Ученые американского космического агентства NASA открыли в мексиканской пещере «странные формы жизни». Речь идет о неизвестных современной науке экстремальных формах организмов, находящихся в кристаллах селенита, сообщает The Telegraph.
Исследователи нашли примерно 40 штаммов бактерий, архей и вирусов, известные науке родственники 

20 февраля 2017, 03:04
NASA: Колонисты Марса могут быть уничтожены за несколько минут

NASA: Колонисты Марса могут быть уничтожены за несколько минут

Американские ученые из космического агентства NASA после исследования марсианской атмосферы сделали умозаключение, что колония землян на этой планете может быть уничтожена за считанные минуты. Как поясняется, атмосфера Красной планеты пропускает метеориты и космический мусор.
По словам ученых, первым колонистам Марса 

10 февраля 2017, 05:11
Самарцы смогут наблюдать в небе полет МКС

Самарцы смогут наблюдать в небе полет МКС

Жители Самарской области примерно с 3 до 15 февраля смогут увидеть в небе МКС. За станцией можно будет наблюдать невооруженным глазом в вечернее время, примерно с 19 часов. Так как объект движется быстро, рассмотреть его в объектив телескопа и бинокля 

3 февраля 2017, 03:09
NASA: К Земле летит астероид размером с двухэтажный автобус

NASA: К Земле летит астероид размером с двухэтажный автобус

Ученые из американского космического ведомства NASA распространили информацию, что 3 февраля мимо нашей планеты пронесется астероид, габариты которого сопоставимы с двухэтажным автобусом. Космическое тело получило наименование BS32.
По предварительным оценкам, астероид достигает 25 метров. Его открыли специалисты совсем недавно, в 

3 февраля 2017, 09:38
В Самарской области побит очередной температурный рекорд

В Самарской области побит очередной температурный рекорд

Столбик термометра опускался до -34 градусов по Цельсию. Так холодно в регионе в середине декабря не было с 1978 года. К слову, в последние две недели температура резко колебалась от -3 до -30. Синоптики говорят, это связано с борьбой между 

22 декабря 2016, 04:57
Из-за экстремально низкой температуры воздуха в Самарской области объявили штормовое предупреждение

Из-за экстремально низкой температуры воздуха в Самарской области объявили штормовое предупреждение

В понедельник, 12 декабря, в губернии перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха - таких холодов в регионе не было последние 43 года. Самые низкие температуры синоптики зафиксировали в сельском поселении Кинель-Черкассы - 28 градусов ниже нуля. В областной столице столбик термометра 

12 декабря 2016, 12:34
Новый мировой эталон температуры создали российские ученые

Новый мировой эталон температуры создали российские ученые

В России ученые разработали новый мировой эталон определения температуры. Как информирует РИА «Новости» со ссылкой на Росстандарт, погрешность существующего сегодня эталона была уменьшена в 1,5-2 раза. Разработка была сделана во Всероссийском научно-исследовательском институте метрологии имени Менделеева.
Как известно, энергию излучения 

6 декабря 2016, 09:26
Ученые: В 1430 годах в Европе наступил малый «ледниковый период»

Ученые: В 1430 годах в Европе наступил малый «ледниковый период»

Палеоклиматологи из Швейцарии сообщили о странном климате, царившем в Европе в 1430-х годах. В ходе климатической реконструкции ученые обнаружили загадочный «ледниковый период», когда лето было нормальным, а зимы - аномально холодными и длинными. Зимние показания температур были снижены на несколько градусов 

2 декабря 2016, 09:33
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды

В предстоящие 5 дней среднесуточная температура воздуха опустится ниже климатической нормы на семь и более градусов, сообщают региональные синоптики.
Такую погоду в губернии формирует отрог мощного Сибирского антициклона. На Среднюю Волгу с северным ветром пожаловал холодный воздух из Арктики. До 

18 ноября 2016, 11:42
МКС может получить трансформируемый новый модуль в 2021 году

МКС может получить трансформируемый новый модуль в 2021 году

Международная космическая станция (МКС) может просуществовать до 2028 года. Так заявил сегодня журналистам руководитель Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Солнцев.
Как он отметил, возможность подобного продления ресурса станции в настоящее время обсуждается. По существующим на данный момент международным договоренностям, МКС 

15 ноября 2016, 12:25
Ученые: Аномально жаркое лето станет нормой к 2040 году

Ученые: Аномально жаркое лето станет нормой к 2040 году

С помощью компьютерной модели австралийские климатологи спрогнозировали, какие климатические изменения ожидают население Земли. Как утверждают ученые, аномально высокие температуры станут нормой к 2040 году. Об этом сообщает Bulletin of American Meteorological Society.

Ученые проанализировали, какие климатические изменения может ожидать население нашей планеты. По 

7 ноября 2016, 12:58
На МКС отправилась 49-я экспедиция

На МКС отправилась 49-я экспедиция

В среду в 11 часов 5 минут по московскому времени с космодрома Байконур был осуществлен успешный запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-02". В экипаже корабля двое россиян - Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также представитель НАСА Роберт Шейн Кимброу.

19 октября 2016, 02:50
В РФ появится космический туроператор

В РФ появится космический туроператор

В скором времени в России может заработать компания, которая займется реализацией туров на Международную космическую станцию. Как информирует «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической сфере, отечественный космический туроператор будет работать как на территории РФ, так и за рубежом, предлагая 

13 октября 2016, 09:42
Топ-новости: Аномальное похолодание в Самаре, онлайн-распродажа «Киберпонедельник», самая женская модель Subaru

Топ-новости: Аномальное похолодание в Самаре, онлайн-распродажа «Киберпонедельник», самая женская модель Subaru

Штормовое предупреждение: В Самаре ожидается аномальное похолодание. Холоднее всего будет во вторник — в некоторых районах до минус 28°C. Подробности здесь.

В РФ стартовала онлайн-распродажа «Киберпонедельник». Россияне смогут купить с большой скидкой товары, которые давно присматривали, но были не 
25 января 2016, 07:14
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