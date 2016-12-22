Столбик термометра опускался до -34 градусов по Цельсию. Так холодно в регионе в середине декабря не было с 1978 года. К слову, в последние две недели температура резко колебалась от -3 до -30. Синоптики говорят, это связано с борьбой между теплыми атлантическими и холодными арктическими воздушными массами.
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Крокодил умер от мороза на свалке в Пензе
В Пензе крокодил погиб из-за сильных холодов. Как сообщают региональные информагентства, кто-то из жителей принес животное на свалку, где его нашли неравнодушные горожане.
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22 декабря 2016, 01:23
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Из-за экстремально низкой температуры воздуха в Самарской области объявили штормовое предупреждение
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12 декабря 2016, 12:34
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Новый мировой эталон температуры создали российские ученые
В России ученые разработали новый мировой эталон определения температуры. Как информирует РИА «Новости» со ссылкой на Росстандарт, погрешность существующего сегодня эталона была уменьшена в 1,5-2 раза. Разработка была сделана во Всероссийском научно-исследовательском институте метрологии имени Менделеева.
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6 декабря 2016, 09:26
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Ученые: В 1430 годах в Европе наступил малый «ледниковый период»
Палеоклиматологи из Швейцарии сообщили о странном климате, царившем в Европе в 1430-х годах. В ходе климатической реконструкции ученые обнаружили загадочный «ледниковый период», когда лето было нормальным, а зимы - аномально холодными и длинными. Зимние показания температур были снижены на несколько градусов …
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2 декабря 2016, 09:33
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В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды
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18 ноября 2016, 11:42
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Ученые: Аномально жаркое лето станет нормой к 2040 году
С помощью компьютерной модели австралийские климатологи спрогнозировали, какие климатические изменения ожидают население Земли. Как утверждают ученые, аномально высокие температуры станут нормой к 2040 году. Об этом сообщает Bulletin of American Meteorological Society.
Ученые проанализировали, какие климатические изменения может ожидать население нашей планеты. По …
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7 ноября 2016, 12:58
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Российские ученые разгадали тайну реакции организма на жару
Российские ученые раскрыли тайну реакции человеческого организма на жару, изучив структуру и особенности работы белка TRPV1 в нервных клетках, который является основным терморегулятором. Об этом рассказывается на страницах журнала Scientific Reports.
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12 сентября 2016, 01:52
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Топ-новости: Аномальное похолодание в Самаре, онлайн-распродажа «Киберпонедельник», самая женская модель Subaru
Штормовое предупреждение: В Самаре ожидается аномальное похолодание. Холоднее всего будет во вторник — в некоторых районах до минус 28°C. Подробности здесь.
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25 января 2016, 07:14
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В Самарской области ожидается до 28 градусов мороза
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25 января 2016, 01:42
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На трассах в Оренбургской области установили пять пунктов обогрева
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21 января 2016, 02:12
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Ученые назвали 8 самых холодных городов
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20 января 2016, 04:40