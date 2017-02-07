"Мороз и солнце; день чудесный!" Зимнее утро этого вторника встретило самарцев низкой температурой воздуха. Минувшей ночью столбик термометра опускался до минус 30 градусов по Цельсию. Из-за этого сегодня у многих плохо заводились транспортные средства. Со слов наших телезрителей, большая часть маршруток вообще сошла с дистанции. Долго приходилось ждать муниципальный транспорт, при этом он был переполнен.
По прогнозам синоптиков, морозная погода сохранится в региональной столице в ближайшие три дня. Одевайтесь теплее и будьте осторожны в дороге.
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