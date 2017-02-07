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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 февраля 2017г 
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В течение всей рабочей недели днем температура воздуха будет опускаться до минус 16, а ночью - до минус 27. Это на 9 градусов ниже средних многолетних значений. Таким образом, на регион воздействует отрог мощного Сибирского антициклона.
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В Самарской области похолодает

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Сильные морозы провоцируют инсульты и инфаркты

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31 октября 2016, 06:30
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