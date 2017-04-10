Столбик термометра даже в ночные часы вряд ли будет опускаться до минусовых значений. При этом днем температура будет подниматься до 10-16 градусов тепла.
В области продолжается паводок. В Кинель-Черкасском районе разлился Малый Кинель - затопило мост в селе Полудни. На машине там теперь не проедешь. Дорога ушла под воду на 6 сантиметров. Жилым домам пока ничего не угрожает. Аналогичная ситуация в Березовке Большеглушицкого района. Там из берегов вышел Большой Иргиз. Ранее была информация о подтоплении моста в Пестравском районе.
Тем временем, любителей подледного рыбного лова не останавливает даже угроза их жизни. Накануне под Тольятти на реке Волга между селами Хрящевка и Висла еще четырех рыбаков спасли с четырехметровой дрейфующей льдины. Полторы недели назад в районе села Ягодное чуть не утонули трое мужчин в возрасте 65-70 лет. Во время возвращения домой их снегоход провалился в промоину, так и не дотянув до берега. В то же время в Ставропольском районе, напротив Приморских дач, с дрейфующей льдины эвакуировали сразу 16 рыбаков. Спасательная операция длилась 3 часа.
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