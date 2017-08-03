Как заявили американские ученые из Массачусетского технологического института, вследствие глобального потепления в Южной Азии происходит критическое повышение температуры и увеличивается влажность.
Основываясь на полученных данных, исследователи опубликовали статью в журнале Science Advance с печальными выводами. К 2100 году на территории Индии, Бангладеша, Пакистана и соседних стран условия существования для местного населения окажутся несовместимыми с жизнью.
Также стоит отметить, что большая часть жителей Южной Азии напрямую зависит от собственных сельскохозяйственных участков, работа на которых занимает несколько часов в день. Поэтому глобальные изменения в климате особо остро стоят перед жителями региона.
В своей статье ученые добавили, что доля Индии по загрязнению окружающей атмосферы и выбросу парниковых газов только растет. И боязнь замедлить рост экономики страны наряду с пренебрежением к экологии может привести к серьезным последствиям в уже ближайшем будущем.
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