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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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В Индии начал курсировать пассажирский поезд на солнечных батареях

В Индии начал курсировать пассажирский поезд на солнечных батареях

Как сообщает портал индийской государственной железнодорожной компании, в Дели запустили работающий на солнечных батареях электропоезд. Услугами данной железнодорожной корпорации в сутки пользуются свыше 13 миллионов пассажиров.
Как говорят конструкторы «солнечного» поезда, тянуть состав за собой будет дизельный локомотив. Сейчас полученной 

20 июля 2017, 02:19
Не жарко: Астрономы нашли звезду с температурой +27 °C

Не жарко: Астрономы нашли звезду с температурой +27 °C

Европейские специалисты открыли звезду, температура поверхности которой составляет всего +27 °C. Космический объект обнаружен в созвездии Летучая Рыба.
Выявить небесное тело астрономам помог специальный телескоп, анализирующий инфракрасный диапазон. Открытую звезду ученые причислили к разряду коричневых карликов.
Как поясняют исследователи, температура 

21 июня 2017, 05:11
В NASA предрекли Земле полное затопление

В NASA предрекли Земле полное затопление

Коллектив исследователей из американского космического ведомства NASA представил весьма мрачный климатический прогноз на ближайшие годы. Как утверждают ученые, нашей планете с большой долей вероятности грозит полное затопление.
В процессе работы была проанализирована информация за последние 40 лет. Эксперты сделали вывод, 

20 июня 2017, 03:24
Названы неожиданные причины аномально холодных весны и лета 2017

Названы неожиданные причины аномально холодных весны и лета 2017

Ученые, исследующие причины холодной погоды весны и начала лета в северном полушарии, заявили о неожиданной причине аномальной температуры. Ряд специалистов считает, что погоду на Земле меняет китайский спутник «Мо-Цзы», который запущен на орбиту с целью проведения квантовых экспериментов.
Исследователи из 

7 июня 2017, 05:17
Леопард-людоед устроил переполох в индийской деревне

Леопард-людоед устроил переполох в индийской деревне

Много шума наделало появление леопарда в одном из населенных пунктов индийского штата Орисса. Различные ранения хищник причинил трем местным жителям.
В числе травмированных есть ребенок. Мальчик был серьезно ранен набросившимся на него животным.
Кроме того, пострадал лесник, который намеревался поймать 

20 апреля 2017, 11:41
В селе Красноармейское Самарской области подтопило дома

В селе Красноармейское Самарской области подтопило дома

В ночь на 10 апреля разлилась река Сухая Вязовка. Её уровень сейчас составляет около 4 метров. Село Красноармейское, в котором проживают около 5 тысяч человек, фактически оказалось разделено  на две половины. Между берегами как паром курсирует машина местной жилищно-коммунальной организации. 

10 апреля 2017, 06:31
Составлена карта будущих природных катастроф в России

Составлена карта будущих природных катастроф в России

Ученые РАН предсказали возможные изменения в ландшафте и свойствах экосистем под влиянием глобального потепления в европейской части РФ и обозначили зоны, где риск возникновения природных катастроф выше. Об этом рассказывает издание Ecological Modeling.
Речь идет о создании климатической модели для 

10 апреля 2017, 05:36
Заметное потепление ожидается в Самаре на этой неделе

Заметное потепление ожидается в Самаре на этой неделе

Столбик термометра даже в ночные часы вряд ли будет опускаться до минусовых значений. При этом днем температура будет подниматься до 10-16 градусов тепла.

В области продолжается паводок. В Кинель-Черкасском районе разлился Малый Кинель - затопило мост в селе Полудни. На машине 

10 апреля 2017, 10:29
В Индии фермер получил пассажирский поезд за долги железной дороги

В Индии фермер получил пассажирский поезд за долги железной дороги

Индийский фермер Сампуран Сингх из штата Пенджаб, который обратился в суд с претензиями к железнодорожной администрации за невыплаченный долг, в качестве компенсации получил пассажирский поезд. Об этой истории рассказывают зарубежные информагентства.
Сингх некоторое время назад продал за $15,3 тыс. земельный 

20 марта 2017, 10:01
Ученые: глобальное потепление сделает из людей карликов

Ученые: глобальное потепление сделает из людей карликов

Английские ученые утверждают, что в результате глобального потепления человек может уменьшиться до размера карлика. Эксперты отмечают, что габариты млекопитающих за всю историю существования Земли стали меньше в два раза вследствие роста температуры атмосферы.
В период термического максимума, который был 55 

17 марта 2017, 09:42
Найденные в Индии останки древнейших растений возрастом 1,6 млрд лет шокировали ученых

Найденные в Индии останки древнейших растений возрастом 1,6 млрд лет шокировали ученых

Шведские ученые в процессе раскопок в Индии обнаружили окаменевшие останки многоклеточного организма возрастом 1,6 млрд лет. Появилось свидетельство того, что сложные организмы возникли гораздо раньше, чем полагали специалисты. Результаты исследования отражены в издании PLOS Biology.
Окаменевшие останки найдены в осадочных 

15 марта 2017, 05:07
Ученые: через 100 лет Венеция уйдет полностью под воду

Ученые: через 100 лет Венеция уйдет полностью под воду

Спустя всего 100 лет Венеция может полностью оказаться под водой, прогнозируют ученые. О результатах соответствующего исследования рассказало издание Quaternary International.
Как считают специалисты, еще до 2100 года уровень Средиземного моря увеличится на 140 см. При этом за последнее тысячелетие этот 

7 марта 2017, 08:56
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