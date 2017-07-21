Камеры МКС передали кадры, на которых различим огромный загадочный объект. Уфологи, проанализировавшие запись, убеждены, что это НЛО.
Как поясняют специалисты, камеры Международной космической станции осуществляют съемку круглосуточно и передают всю информацию на Землю в режиме реального времени. В свою очередь, виртуальные уфологи ведут постоянный мониторинг, и периодически сообщают о таинственных объектах.
Ролик, попавший в Интернет на днях, набрал свыше 100 000 просмотров. Туманный объект многими исследователями был признан кораблем пришельцев, у него были оранжевые огни по краям. Впрочем, скептики уже поспешили заявить, что на кадрах, скорее всего, видно световое отражение от МКС.
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