Ученые послали в космическую систему с потенциально обитаемым объектом радиосигнал. По прогнозам, спустя 25 лет ответ представителей инопланетного разума, которые должны распознать сообщение, примут на Земле. Букмекеры из Paddy Power решили в этой связи начать активные действия и объявили о старте приема ставок на текст «письма» от гуманоидов.
Как рассказывают астрономы, в годовщину старого «Послания Аресибо» исследователи заоблачных далей послали из Норвегии сигнал в созвездие Малого Пса. Там зашифрованы общие сведения о Земле, ее населении, Солнечной Системе, а также об отдельных научных дисциплинах.
Ученые питают надежду, что с далекой планеты придет ответ, поэтому коэффициент был увеличен до 34,0. Букмекеры выступили с предложением поставить лишние средства на словосочетание «Отмените Brexit» с коэффициентом 1001,0, «Дональд, пора домой» - 501,0, и так далее.
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