Букмекеры назвали вероятного победителя «Евровидения-2017» Букмекеры определили самого, по их мнению, вероятного претендента на победу в «Евровидении». Это представитель Италии Франческо Габбиани, утверждает портал Oddschecker.

Как следует из приведенной подборки сведений разных букмекерских сайтов, коэффициент на победу Габбиани составляет 6/5. Еще два возможных, по версии …