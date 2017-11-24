Парящий в воздухе необычный объект, от которого шли длинные лучи, видели в Соединенных Штатах над рекой Миссури на протяжении нескольких минут. Наблюдатели уже заявили, что в их поле зрения попал НЛО, который растворился в небе так же неожиданно, как и появился.
Суждения на этот счет высказал американский уфолог, проанализировавший фотографию загадочного явления. По его словам, нечто похожее наблюдали и ранее. Примерно пять лет назад пылающий диск с аналогичными лучами видели в Арктике. Он располагался над океаном поблизости от алмазной шахты.
При этом специалист высказал предположение, что диск может являться обыкновенным отражением солнечных лучей от тучи. Впрочем, эта теория не дает объяснения лучам, которые тянутся от предполагаемого НЛО и отражаются в волнах. Непонятно и происхождение огней над объектом. На данный момент внятной трактовки явления нет, а потому версия об НЛО оказывается в числе приоритетных.
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