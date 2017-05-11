В России может появиться отечественный аналог «Евровидения» Председатель Общественной палаты при министерстве культуры РФ Павел Пожигайло предложил создать отечественный аналог «Евровидения». По его мнению, подобный конкурс вполне может появиться, так как в настоящее время число достойных исполнителей в нашей стране больше, чем во всем мире.

Г-н Пожигайло …