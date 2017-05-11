Букмекеры определили самого, по их мнению, вероятного претендента на победу в «Евровидении». Это представитель Италии Франческо Габбиани, утверждает портал Oddschecker.
Как следует из приведенной подборке сведений разных букмекерских сайтов, коэффициент на победу Габбиани составляет 6/5. Еще два возможных, по версии букмекеров, кандидата на первое место – конкурсанты из Португалии и Болгарии Сальвадор Собраль и Кристиан Костов. Коэффициент ставок на их лидерство 15/8 и 16/1 соответственно.
Как известно, первый полуфинал состоялся в Киеве 9 мая. Второй намечен на сегодняшний день.
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