Две воспитанницы школы искусств «Вдохновение», Виктория Бездомникова и Владлена Губарева, сумели прорваться в финал Национального отборочного конкурса «Детское Евровидение-2017». Они оказались в числе 19 финалисток из разных городов России. Обеих девочек учит петь Елена Казакова. Подготовка к выступлениям в самом разгаре.
В июне юные вокалистки поедут в детский центр «Артек» в Крыму. Там и пройдет финал Национального отборочного конкурса. Победитель будет представлять нашу страну на международном этапе.
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Пропавшая в Новокуйбышевске девушка найдена убитой
Пропавшая жительница Новокуйбышевска найдена мертвой. Тело было закопано в лесополосе в поселке Океан под Чапаевском. Информацию подтвердили в региональном управлении Следственного комитета России.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство» еще несколько дней назад по факту безвестного исчезновения молодой женщины. В …
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26 апреля 2017, 10:27
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Полиция Новокуйбышевска ищет 29-летнюю Алену Морунову
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25 апреля 2017, 05:07
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Убил мать и защищавшего ее сына-подростка: как накажут обвиняемого самарца
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20 апреля 2017, 09:25
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Стало известно, кто отравил воздух в Новокуйбышевске
Напомним, что 13 марта в новокуйбышевскую горадминистрацию поступило 15 звонков с сообщениями о резком запахе газа в воздухе. Тогда сразу 7 школьников госпитализировали с подозрением на отравление. ТЕРРА провела свое расследование.
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14 апреля 2017, 05:11
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В России может появиться отечественный аналог «Евровидения»
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24 марта 2017, 09:11
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В блогах: поддержим девочку из Новокуйбышевска!
Блогер marta_hlo предлагает поддержать 11-летнюю певицу Милану Жарехину, которая будет представлять Самарскую область в финале отборочного тура «Детского Евровидения - 2016» в "Артеке" в Крыму. Девочка из Новокуйбышевска уже многого добилась. В 2015 году она выступала в этом конкурсе …
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9 августа 2016, 05:28
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В победе РФ на Евровидении в 2016 году уверен каждый шестой россиянин
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11 мая 2016, 11:11
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Белорусский певец IVAN выступит на Евровидении голым и с волками
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22 марта 2016, 05:17