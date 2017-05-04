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Материалы по теме:

Пропавшая в Новокуйбышевске девушка найдена убитой

Пропавшая в Новокуйбышевске девушка найдена убитой

Пропавшая жительница Новокуйбышевска найдена мертвой. Тело было закопано в лесополосе в поселке Океан под Чапаевском. Информацию подтвердили в региональном управлении Следственного комитета России.

 

Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство» еще несколько дней назад по факту безвестного исчезновения молодой женщины. В 

26 апреля 2017, 10:27
Полиция Новокуйбышевска ищет 29-летнюю Алену Морунову

Полиция Новокуйбышевска ищет 29-летнюю Алену Морунову

Она ушла из дома на улице Островского в понедельник утром, 24 апреля. Повела сына в школу. Потом планировала зайти домой, переодеться и пойти на встречу с подругой. Последняя Алену так и не дождалась.
Пропавшая была одета  в короткую  бежевую куртку,  

25 апреля 2017, 05:07
Убил мать и защищавшего ее сына-подростка: как накажут обвиняемого самарца

Убил мать и защищавшего ее сына-подростка: как накажут обвиняемого самарца

В Самарский областной суд направлено уголовное дело об убийстве жительницы Новокуйбышевска и ее 16-летнего сына. Обвиняемый – 41-летний мужчина.

Преступление было совершено осенью 2016 года. 25 октября в квартире дома по проспекту Победы были обнаружены трупы 43-летней женщины и ее 16-летнего 

20 апреля 2017, 09:25
Стало известно, кто отравил воздух в Новокуйбышевске

Стало известно, кто отравил воздух в Новокуйбышевске

Напомним, что 13 марта в новокуйбышевскую горадминистрацию  поступило 15 звонков с сообщениями о резком запахе газа в воздухе. Тогда сразу 7 школьников госпитализировали с подозрением на отравление. ТЕРРА провела свое расследование.
На наш официальный запрос в региональный Росприроднадзор пришел ответ. 

14 апреля 2017, 05:11
В России может появиться отечественный аналог «Евровидения»

В России может появиться отечественный аналог «Евровидения»

Председатель Общественной палаты при министерстве культуры РФ Павел Пожигайло предложил создать отечественный аналог «Евровидения». По его мнению, подобный конкурс вполне может появиться, так как в настоящее время число достойных исполнителей в нашей стране больше, чем во всем мире.
Г-н Пожигайло 

24 марта 2017, 09:11
В блогах: поддержим девочку из Новокуйбышевска!

В блогах: поддержим девочку из Новокуйбышевска!

Блогер marta_hlo предлагает поддержать 11-летнюю певицу Милану Жарехину, которая будет представлять Самарскую область в финале отборочного тура «Детского Евровидения - 2016» в "Артеке" в Крыму. Девочка из Новокуйбышевска уже многого добилась. В 2015 году она выступала в этом конкурсе 
9 августа 2016, 05:28
В победе РФ на Евровидении в 2016 году уверен каждый шестой россиянин

В победе РФ на Евровидении в 2016 году уверен каждый шестой россиянин

Вчера на первом полуфинале Евровидения представитель РФ Сергей Лазарев выступил с композицией «You Are The Only One».

10 мая на сцене «Глобен Арены» в Швеции, стране-хозяйке конкурса, состоялся первый полуфинал вокального конкурса «Евровидение». Россиянину Сергею Лазареву удалось пройти в 
11 мая 2016, 11:11
Белорусский певец IVAN выступит на Евровидении голым и с волками

Белорусский певец IVAN выступит на Евровидении голым и с волками

21-летний артист представит песню Help You Fly.
22 марта 2016, 05:17
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