Жители в Лонг-Айленде в Соединенных Штатах наблюдали полет НЛО в фиолетовом свете В американском Лонг-Айленде многочисленные наблюдатели увидели фиолетовые неопознанные космические объекты. Как рассказывают зарубежные агентства, никакой земной источник не мог бы создать такой эффект, так что вывод об НЛО напрашивался сам собой.

Исследователи-уфологи занялись изучением необычных кадров. Как они утверждали, горожане …