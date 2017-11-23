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Астронавт МКС снял шарообразный НЛО

Астронавт МКС снял шарообразный НЛО

Итальянский исследователь космоса Паоло Несполи смог с Международной космической станции сделать снимки необычного объекта, который можно принять за шарообразный НЛО. Эти изображения уже спровоцировали волну дискуссий, и не только в научной среде.
В Европейском космическом ведомстве уже поспешили заявить, что 

22 ноября 2017, 03:18
Жители в Лонг-Айленде в Соединенных Штатах наблюдали полет НЛО в фиолетовом свете

Жители в Лонг-Айленде в Соединенных Штатах наблюдали полет НЛО в фиолетовом свете

В американском Лонг-Айленде многочисленные наблюдатели увидели фиолетовые неопознанные космические объекты. Как рассказывают зарубежные агентства, никакой земной источник не мог бы создать такой эффект, так что вывод об НЛО напрашивался сам собой.
Исследователи-уфологи занялись изучением необычных кадров. Как они утверждали, горожане 

20 ноября 2017, 10:07
На спутнике Нептуна уфологи рассмотрели останки динозавра

На спутнике Нептуна уфологи рассмотрели останки динозавра

Зарубежные уфологии уверены, что нашли останки существа, очень похожего на динозавра, на спутнике Нептуна Тритоне. Открытие они сделали в процессе анализа фотографий NASA.
На детальном изображении северного полушария различим таинственный объект, по очертаниям очень схожий с динозавром. По крайней мере, 
13 ноября 2017, 03:40
Уфологи рассказали о секретной базе по изучению НЛО в Антарктиде

Уфологи рассказали о секретной базе по изучению НЛО в Антарктиде

Американские уфологи распространили информацию о таинственной базе, которая располагается под ледяной толщей в Антарктиде. Как утверждается, на ней могли вестись эксперименты, связанные с НЛО.
Некоторое время назад сотрудники NASA обнаружили под слоем льда Антарктиды некую аномалию, которая якобы возникла после 

10 ноября 2017, 10:54
Американские ученые увидели рядом с Луной синий НЛО

Американские ученые увидели рядом с Луной синий НЛО

Виртуальный исследователь космического пространства разместил в Сети снимки проследовавшего поблизости от ночного светила таинственного космического тела. Как утверждается, загадочный объект является кораблем пришельцев.
НЛО близ Луны зафиксировали камеры NASA. Ряд уфологов дал ему наименование «черный рыцарь». Так называют мифический летательный 

9 ноября 2017, 05:06
Уфологи обнаружили во Флориде две загадочные подводные пирамиды

Уфологи обнаружили во Флориде две загадочные подводные пирамиды

Как сообщают американские информагентства, уфологи в процессе недавних исследований обнаружили две подводные пирамиды. Посредством программы Google Earth на побережье штата Флорида виртуальные изыскатели обнаружили уникальные объекты.  Результаты этой работы были обнародованы в Сети.
Как сообщается, открытие было сделано при изучении 

20 октября 2017, 10:12
Самару включили в рейтинг по «Индексу шаурмы»

Самару включили в рейтинг по «Индексу шаурмы»

В Сети опубликована интерактивная карта, где указана средняя стоимость шаурмы в каждом регионе России. На основе этих данных составлен рейтинг по «Индексу шаурмы». Он показывает количество порций шаурмы в день, которое может купить себе житель каждого региона.

Для  вычисления 
29 марта 2017, 12:15
«Яндекс» составил карту съемок российского кино

«Яндекс» составил карту съемок российского кино

Сервис "Яндекс.Карты" и портал КиноПоиск составили ко Дню российского кино, который отмечается завтра, 27 августа, необычный сервис. На карте России отмечены места, где снимались сцены из самых популярных отечественных фильмов.
Всего в проекте 27 наиболее известных фильмов, съемки которых велись 

26 августа 2016, 03:48
Электронная карта кладбищ России появится в 2017 году

Электронная карта кладбищ России появится в 2017 году

В России появится электронная карта кладбищ. Её созданием занимается федеральное Министерство строительства. В новой программе будут указаны места всех захоронений страны.

Начать хотят с одного из регионов уже зимой 2017 года. Правда, экспериментальная территория пока не определена. Известно, что для пилотного 

22 июля 2016, 12:16
В Самаре мошенники похитили 200 млн рублей с карт Сбербанка

В Самаре мошенники похитили 200 млн рублей с карт Сбербанка

Самарские клиенты Сбербанка тоже стали жертвами мошенников. Им стали приходить эсэмэски о снятии денег с их карточки, при этом денег они не снимали. Факт мошенничества уже подтвержден региональными управлениями МВД. Выяснилось, что жертвы пользовались смартфонами на базе Android, которые 
11 апреля 2015, 09:07
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