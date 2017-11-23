В интернете опубликована карта, где зафиксированы места «вторжений НЛО» на нашу планету. Проектом UFO Stalker занимаются специалисты, не сомневающиеся в существовании представителей инопланетного разума.
Упомянутый проект аккумулировал сведения об НЛО, якобы наведывавшихся в ту или иную точку земного шара. По каждой такой точке приводятся соответствующие комментарии, в том числе людей, называющих себя свидетелями уникального события. На карте Российской Федерации можно обнаружить несколько десятков отметок об обнаружении неопознанных летающих объектов.
В общей сложности в мире в этом году было около 84 000 сообщений о наблюдении НЛО. Это на 12% превышает прошлогодние цифры.
В РФ периодически регистрируются загадочные явления. Скажем, жителей Ямала некоторое время назад удивило таинственное небесное свечение.
Имеют место и курьезные истории. Например, воздушный шар Google наблюдатели посчитали кораблем гуманоидов после крушения в Колумбии.
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