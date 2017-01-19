Аэробус "А319" авиакомпании "Россия", названный в честь губернской столицы, в четверг 19 января совершил первый рейс по маршруту Санкт-Петербург - Самара. Он приземлился в аэропорту Курумоч около 12 часов дня. На борту воздушного судна изображен герб Самары и название города.
После того как весной прошлого года перевозчик начал ребрендинг, в его парке появилось уже больше двух десятков самолетов с собственными именами. Называют их в честь городов с самым большим пассажиропотоком. В прошлом году авиакомпания "Россия" совершила более 1000 рейсов из Самары и перевезла свыше 120 тысяч пассажиров. Летать самолет будет не только в Курумоч, но и по другим направлениям.
К слову, имя Самары носит еще один самолет - бомбардировщик-ракетоносец "Ту-95МС" российской стратегической авиации.
|
Строительство одной из важнейших автомобильных развязок Самары не началось из-за недостаточного финансирования
Строительство одной из важнейших автомобильных развязок Самары, на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе в 2016 году не началось из-за недостаточного финансирования.
|
18 января 2017, 10:39
|
В блогах: как Самару зачистили от маршала Устинова
Блогер Игорь Кондратьев выяснял, как "Самару зачистили от маршала Устинова"? "Многострадальный бывший министр обороны СССР вряд ли думал, что после смерти его будут третировать на родине. На днях в самарском Союзе генералов заинтересовались, кто и когда "грохнул" название сквера …
|
18 января 2017, 05:10
|
В Самаре приезжий до смерти забил мужчину арматурой
Самарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 39-летнего мужчины. С множественными травмами его доставили в больницу из дома в поселке Стройкерамика. Вскоре пострадавший умер.
По адресу, где мужчина получил ранения, отправили группу силовиков. На месте происшествия собрали улики, опросили соседей. В среду, …
|
18 января 2017, 02:18
|
Новейший российский истребитель МиГ-35 представят в конце января
Государственные испытания отечественного истребителя МиГ-35 стартуют в следующем месяце, а официально новинку могут представить до конца января. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на компании, имеющие отношение к созданию легкого истребителя МиГ-35.
|
18 января 2017, 11:21
|
Топ-новости: В Самару идут аномальные морозы; десятки домов останутся без холодной воды; на Волге провалился автомобиль с людьми
|
16 января 2017, 06:34
|
Росавиация призывает ограничить использование смартфонов Galaxy Note 7 на борту самолетов
Федеральным агентством воздушного транспорта РФ даны рекомендации пассажирам не использовать смартфоны Samsung Galaxy Note 7 на борту самолетов: отключать гаджеты в салоне воздушного судна и не сдавать в багаж. Данные требования Росавиации вызваны частыми случаями взрыва аккумуляторов мобильного устройства.
|
23 сентября 2016, 05:46
|
Самолет-локатор А-100 «Премьер» выполнит первый полет в 2018-м
Не знающий аналогов самолет-локатор А-100 "Премьер" поднимется в небо в 2018 году. Первые испытания воздушного судна запланированы на начало следующего года.
|
22 августа 2016, 02:02
|
В российских самолетах появится широкополосный доступ в интернет
Российский самолеты получат доступ к широкополосному интернету. Об этом сообщил гендиректор ФГУП «Космическая связь» Юрий Прохоров в интервью газете «Известия».
На территории РФ все самолеты будут обеспечены широкополосным интернетом. Для подключения воздушных судов к сети будут использовать специальный спутниковый сервис, созданный …
|
22 августа 2016, 12:46