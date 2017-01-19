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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
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18 января 2017, 10:39
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В блогах: как Самару зачистили от маршала Устинова

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В Самаре приезжий до смерти забил мужчину арматурой

В Самаре приезжий до смерти забил мужчину арматурой

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По адресу, где мужчина получил ранения, отправили группу силовиков. На месте происшествия собрали улики, опросили соседей. В среду, 

18 января 2017, 02:18
Новейший российский истребитель МиГ-35 представят в конце января

Новейший российский истребитель МиГ-35 представят в конце января

Государственные испытания отечественного истребителя МиГ-35 стартуют в следующем месяце, а официально новинку могут представить до конца января. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на компании, имеющие отношение к созданию легкого истребителя МиГ-35.
Боевая машина последнего поколения отличается тем, что 

18 января 2017, 11:21
Топ-новости: В Самару идут аномальные морозы; десятки домов останутся без холодной воды; на Волге провалился автомобиль с людьми

Топ-новости: В Самару идут аномальные морозы; десятки домов останутся без холодной воды; на Волге провалился автомобиль с людьми

В Самару идут аномальные морозы. Объявлено штормовое предупреждение. Подробности прогноза здесь.
 
Десятки домов останутся без холодной воды в Самаре. Отключение необходимо для проведения плановых работ на системах водоснабжения. Подробнее об адресах и времени отключения узнаете здесь.
 
16 января 2017, 06:34
Росавиация призывает ограничить использование смартфонов Galaxy Note 7 на борту самолетов

Росавиация призывает ограничить использование смартфонов Galaxy Note 7 на борту самолетов

Федеральным агентством воздушного транспорта РФ даны рекомендации пассажирам не использовать смартфоны Samsung Galaxy Note 7 на борту самолетов: отключать гаджеты в салоне воздушного судна и не сдавать в багаж. Данные требования Росавиации вызваны частыми случаями взрыва аккумуляторов мобильного устройства.
Кроме 

23 сентября 2016, 05:46
Самолет-локатор А-100 «Премьер» выполнит первый полет в 2018-м

Самолет-локатор А-100 «Премьер» выполнит первый полет в 2018-м

Не знающий аналогов самолет-локатор А-100 "Премьер" поднимется в небо в 2018 году. Первые испытания воздушного судна запланированы на начало следующего года.
Лайнер планируется применять для радиолокационного обнаружения. Иными словами, он будет осуществлять патрулирование территорий, при этом исследуя специальные сигналы по 

22 августа 2016, 02:02
В российских самолетах появится широкополосный доступ в интернет

В российских самолетах появится широкополосный доступ в интернет

Российский самолеты получат доступ к широкополосному интернету. Об этом сообщил гендиректор ФГУП «Космическая связь» Юрий Прохоров в интервью газете «Известия».

На территории РФ все самолеты будут обеспечены широкополосным интернетом. Для подключения воздушных судов к сети будут использовать специальный спутниковый сервис, созданный 

22 августа 2016, 12:46
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