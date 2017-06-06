Самарский Роспотребнадзор напомнил жителям региона правила поведения на воде. По данным ГИМС в 2016 году в губернии произошло 70 несчастных случаев на водоёмах. 66 из них закончились для купавшихся летальным исходом. 99% инцидентов произошло на диких пляжах. В 2017 году в Самарской области планируется открытие 21 благоустроенного пляжа на территории Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Новокуйбышевска и Отрадного. При выборе мест отдыха необходимо обратить внимание на благоустройство пляжа: наличие организованного спасательного и медицинского пунктов, мусоросборников, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, графиков уборки. Рядом с пляжем должны быть общественные туалеты.При посещении пляжа необходимо брать с собой головной убор или зонтик от солнца, питьевую воду. При купании обязательно соблюдать правила поведения на воде, не заглатывать воду из водоема.
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