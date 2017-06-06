Почти все популярные самарские пляжи не соответствуют гигиеническим нормативам, заявили в Роспотребнадзоре. Ведомство не рекомендует купаться на пляже 1-й очереди набережной от Ленинградской до Вилоновской, на 2-й очереди - от Маяковского до Первомайской, на 4-й - у Ладьи, а также …