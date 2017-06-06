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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2017г 
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Самару реконструируют по образцу Москвы

Самару реконструируют по образцу Москвы

В России по образцу Москвы реконструируют 40 городов, в том числе и Самару. Об этом заявили в федеральном Минстрое, пишут «Ведомости». Общая сумма затрат на госпрограмму составит 42 миллиарда рублей. 26 миллиардов выделят из бюджета, еще 16 ведомство рассчитывает привлечь 

5 июня 2017, 03:30
Прими участие в конкурсе #поюнарусском!

Прими участие в конкурсе #поюнарусском!

Любишь петь и слушаешь радиостанцию "Русское Радио"?
Тогда сними на телефон видео о том, как ты подпеваешь звездам «Русского Радио», и прими участие в конкурсе #поюнарусском!
 
1. С 1 по 29 июня выложи видео в любой соцсети: «ВКонтакте», Facebook 

2 июня 2017, 05:43
Рейсы двухэтажных поездов из Самары в Москву возобновятся 25 июня

Рейсы двухэтажных поездов из Самары в Москву возобновятся 25 июня

С 25 июня из Самары в Москву вновь начнут ходить двухэтажные поезда. В железнодорожных кассах и в интернете стартовала продажа билетов на поезд № 49, оснащенный биотуалетами и кондиционерами. В нем также имеется вагон с услугой перевозки животных. Отправление - 
2 июня 2017, 03:37
«АЛЕВ» вложил 400 млн рублей в модернизацию маслосырозавода «Кошкинский»

«АЛЕВ» вложил 400 млн рублей в модернизацию маслосырозавода «Кошкинский»

Компания «АЛЕВ» завершает модернизацию маслосырозавода «Кошкинский» в селе Кошки Самарской области. Как сообщает предприятие, в настоящее время завершен демонтаж старых линий и начинается установка дополнительного оборудования. Это позволит увеличить объем выпускаемой продукции на 30%, до 30 тонн сыра в сутки. 

2 июня 2017, 02:37
Сто пожарных тушили ангар с бытовой химией в Самаре

Сто пожарных тушили ангар с бытовой химией в Самаре

Накануне на одном из крупных оптовых рынков Самары, на улице Мальцева, случился пожар. Там горел ангар с бытовой химией. Пламя охватило 200 квадратных метров.
Из-за угрозы отравления людей продуктами горения, вызову сразу был присвоен повышенный номер сложности. К месту ЧП 

4 мая 2017, 12:02
В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды

В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды

В среду, 26 апреля, в Тольятти произошло коммунальное ЧП. Около десяти часов вечера в МЧС поступило сообщение о повреждении подземного кабеля напряжением 10 кВ. Инцидент произошел на территории Комсомольского района в микрорайоне Поволжский, в котором проживает около тысячи человек.

В результате 

27 апреля 2017, 09:51
На Эльбрусе с высоты 4,9 тыс. метров сорвались двое альпинистов

На Эльбрусе с высоты 4,9 тыс. метров сорвались двое альпинистов

Сегодня при покорении горы Эльбрус сорвались двое альпинистов. Это случилось на высоте около пяти тысяч метров над уровнем моря, информируют российские агентства со ссылкой на МЧС.
Как отмечается, сигнал об этом получил сегодня утром дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. ЧП 

27 апреля 2017, 09:51
Очевидец: в микрорайоне «Новая Самара» упал строительный кран

Очевидец: в микрорайоне «Новая Самара» упал строительный кран

В Самаре на стройплощадке на 23 километре Московского шоссе упал строительный кран. Фото с места происшествия в социальной сети опубликовал очевидец.

По словам автора сообщения, инцидент произошел на территории микрорайона «Новая Самара». По предварительной информации, пострадавших нет.
25 апреля 2017, 02:09
В Самаре определили места для купания летом 2017 года

В Самаре определили места для купания летом 2017 года

Самарские чиновники начали готовиться к лету. На обустройство и содержание городских пляжей они готовы потратить 30 млн рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Согласно техзаданию, всего будет оборудовано 8 официальных пляжей. Подрядчику предстоит убрать прибрежную полосу от мусора, обследовать 

6 марта 2017, 04:18
Туристы недовольны российскими пляжами

Туристы недовольны российскими пляжами

Наши туристы выражают недовольство российскими пляжами. С начала лета на горячую линию по защите прав отдыхающих поступило 800 звонков, и каждый четвертый жаловался на инфраструктуру в местах для массового купания, недоступность и неподготовленность пляжей, сообщили в Общественной палате Российской Федерации.

5 сентября 2016, 07:32
Самые популярные пляжи Самары не соответствуют гигиеническим нормам

Самые популярные пляжи Самары не соответствуют гигиеническим нормам

Почти все популярные самарские пляжи не соответствуют гигиеническим нормативам, заявили в Роспотребнадзоре. Ведомство не рекомендует купаться на пляже 1-й очереди набережной от Ленинградской до Вилоновской, на 2-й очереди - от Маяковского до Первомайской, на 4-й - у Ладьи, а также 

1 августа 2016, 04:49
Самара и Волгоград возглавили пляжный топ

Самара и Волгоград возглавили пляжный топ

Самара и Волгоград поделили первые 2 места среди крупнейших мегаполисов России по обеспеченности населения пляжами. Как подсчитали специалисты из компании 2ГИС, на каждого жителя этих городов приходится по одному квадратному метру в организованных зонах для купания. Для сравнения: в других 

26 июля 2016, 12:12
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