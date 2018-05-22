Новый пляж для маломобильных граждан откроют в Самаре В Самаре в этом году появится новый пляж для маломобильных граждан. Его оборудуют на второй очереди набережной в районе Маяковского спуска, обещают чиновники. Отметим, это будет второй на самарской набережной Волги специализированный пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья. Первый …