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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Запертых дома «заложницу» и ребенка спасли в Сызрани

Запертых дома «заложницу» и ребенка спасли в Сызрани

В Сызрани спасатели помогли освободить «заложницу», оказавшуюся запертой в собственной квартире, передает «Маленькая Сызрань». В понедельник, 21 мая, спасатели выезжали по вызову в жилой дом, расположенный по улице 50 лет Октября. Пожилая женщина не могла выйти из собственной квартиры, 
22 мая 2018, 09:48
Спасатели вызволили из заточения собаку, попавшую в погреб в Сызрани

Спасатели вызволили из заточения собаку, попавшую в погреб в Сызрани

На днях за помощью к спасателям обратились хозяева частного дома в переулке Железный в Сызрани. Они рассказали, что над их двором разносится собачий лай. Определить источник звука обитатели дома не смогли. Своего питомца у них нет.

Прибывшие спасатели быстро обнаружили собаку. 

21 мая 2018, 09:39
Новый пляж для маломобильных граждан откроют в Самаре

Новый пляж для маломобильных граждан откроют в Самаре

В Самаре в этом году появится новый пляж для маломобильных граждан. Его оборудуют на второй очереди набережной в районе Маяковского спуска, обещают чиновники. Отметим, это будет второй на самарской набережной Волги специализированный пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья. Первый 

18 мая 2018, 01:25
Спасатели сняли молодых людей с заброшенного причала элеватора‍ в Самаре

Спасатели сняли молодых людей с заброшенного причала элеватора‍ в Самаре

В Самаре лодка с компанией молодых людей налетела на заброшенную пристань. Инцидент произошел в ночь на 17 мая недалеко от речного вокзала. 
18 мая 2018, 12:34
Когда откроется пляжный сезон 2018 в Самаре

Когда откроется пляжный сезон 2018 в Самаре

В Самаре на подготовку к пляжному сезону в городском бюджете предусмотрено 35,3 миллиона рублей, сообщили чиновники. На пляжах города установят 1393 единицы пляжного оборудования - на 103 больше, чем в 2017 году. Сейчас берег Волги, где традиционно устраивают официальные пляжи, 
17 мая 2018, 08:01
Утопленника в зимней одежде нашли под мостом в Октябрьске

Утопленника в зимней одежде нашли под мостом в Октябрьске

14 мая в Поисково-спасательную службу Самарской области поступило сообщение об обнаружении утонувшего человека. О ЧП стало известно от двоих молодых людей, которые рыбачили недалеко от железнодорожного моста в Октябрьске. Тело утопленника находилось в камышах.

На место отправился отряд спасателей вместе со 

17 мая 2018, 09:50
Из-за полумарафона «ЗаБег» 20 мая перекроют несколько улиц‍ Самары

Из-за полумарафона «ЗаБег» 20 мая перекроют несколько улиц‍ Самары

В Самаре перекроют дороги у набережной. Временное ограничение движения транспорта в связи с проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег». В воскресенье, 20 мая, с шести часов утра до 14:30 движение транспорта в центре города будет ограничено на следующих участках: по улице Максима 

16 мая 2018, 03:08
В Самаре прогулочные зоны обработают от клещей и грызунов

В Самаре прогулочные зоны обработают от клещей и грызунов

В Самаре обработают от клещей территорию площадью почти в 200 гектаров, информирует мэрия областного центра. Речь идет о местах массового отдыха и пребывания населения, скверах, городской набережной, зонах туристических маршрутов и транспортных развязках.
 
«Специалисты уже приступили к работам, говорится 

9 мая 2018, 04:39
Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре

Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре

Четырехметровый бронзовый памятник князю Владимиру, который в 988 году принял православие и сделал его государственной религией на Руси, установили рядом с Софийским собором на четвертой очереди набережной. В воскресенье во время торжественного открытия его освятил Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.

Сергий, 

7 мая 2018, 04:01
К середине июня может начаться купальный сезон в Самаре

К середине июня может начаться купальный сезон в Самаре

В главном управлении МЧС России по Самарской области прошло совещание, посвященное паводковой обстановке в регионе. По словам начальника управления Олега Бойко, пик сезонного явления уже миновал. Сбросы через гидроузлы Жигулевской ГЭС значительно уменьшились. К 12 мая они должны составить 12 
4 мая 2018, 09:20
Лето 2017 года в Самаре оказалось рекордно коротким

Лето 2017 года в Самаре оказалось рекордно коротким

Начавшаяся неделя, по прогнозам синоптиков, может стать последней жаркой в этом году. После этого столбик термометра начнет медленно, но верно ползти вниз. Температура воды в Волге сейчас составляет немногим выше 21,5 градуса, это ниже, чем в аналогичный период прошлого года 

22 августа 2017, 11:01
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