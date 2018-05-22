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Запертых дома «заложницу» и ребенка спасли в Сызрани
В Сызрани спасатели помогли освободить «заложницу», оказавшуюся запертой в собственной квартире, передает «Маленькая Сызрань». В понедельник, 21 мая, спасатели выезжали по вызову в жилой дом, расположенный по улице 50 лет Октября. Пожилая женщина не могла выйти из собственной квартиры, …
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22 мая 2018, 09:48
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Спасатели вызволили из заточения собаку, попавшую в погреб в Сызрани
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21 мая 2018, 09:39
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Новый пляж для маломобильных граждан откроют в Самаре
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18 мая 2018, 01:25
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Спасатели сняли молодых людей с заброшенного причала элеватора в Самаре
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18 мая 2018, 12:34
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Когда откроется пляжный сезон 2018 в Самаре
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17 мая 2018, 08:01
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Утопленника в зимней одежде нашли под мостом в Октябрьске
14 мая в Поисково-спасательную службу Самарской области поступило сообщение об обнаружении утонувшего человека. О ЧП стало известно от двоих молодых людей, которые рыбачили недалеко от железнодорожного моста в Октябрьске. Тело утопленника находилось в камышах.
На место отправился отряд спасателей вместе со …
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17 мая 2018, 09:50
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Из-за полумарафона «ЗаБег» 20 мая перекроют несколько улиц Самары
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16 мая 2018, 03:08
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В Самаре прогулочные зоны обработают от клещей и грызунов
В Самаре обработают от клещей территорию площадью почти в 200 гектаров, информирует мэрия областного центра. Речь идет о местах массового отдыха и пребывания населения, скверах, городской набережной, зонах туристических маршрутов и транспортных развязках.
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9 мая 2018, 04:39
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Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре
Четырехметровый бронзовый памятник князю Владимиру, который в 988 году принял православие и сделал его государственной религией на Руси, установили рядом с Софийским собором на четвертой очереди набережной. В воскресенье во время торжественного открытия его освятил Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.
Сергий, …
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7 мая 2018, 04:01
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К середине июня может начаться купальный сезон в Самаре
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4 мая 2018, 09:20
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Лето 2017 года в Самаре оказалось рекордно коротким
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22 августа 2017, 11:01