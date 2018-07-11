Пляжный сезон в Самаре в самом разгаре. За безопасностью на восьми официальных самарских пляжах следят специально подготовленные спасатели, которые готовы прийти на помощь каждому, кто попал в беду. Рабочий день спасателей на пляжах длится 12 часов. Он начинается в 9 утра и заканчивается в 9 вечера. На второй очереди набережной от бассейна ЦСК ВВС до КИНАПа находятся три поста. На каждом дежурят, как минимум, по 5 человек. Кто-то патрулирует с вышки, кто-то следит за порядком с воды. Кроме того, каждый час отдыхающим напоминают о правилах безопасности. Правда, в этом сезоне спасать никого не приходилось. Пока самые серьезные ЧП связаны с потерявшимися детьми. Только с начала июля таких было шестеро. А вот в местах, не предназначенных для купания уже утонули три человека.
- Так-то у нас сейчас обстановка спокойная, но чаще всего теряются дети маленькие. Ну и люди обращаются с различными травмами — в основном с порезами и ушибами, - рассказал старшина спасательного поста № 4 Алексей Агофонов.
За подготовку и работу персонала отвечает «Всероссийское общество спасания на водах». Специалистов готовят на курсах, где будущие спасатели сдают нормативы по плаванию, тренируются на специальных манекенах, а также учатся правильно и аккуратно бросать спасательный круг. Обычный заработок за одну смену - 800 рублей, правда, во время чемпионата мира его увеличили до 1000 рублей. Стандартный график работы - неделя через неделю. Несмотря на то, что работать спасателями можно и мужчинам, и женщинам от 18 и до 55 лет, по большей части сюда идет молодежь.
- Я прошел обучение на спасателя в бассейне. Мы сдавали нормативы, плавание, из воды доставали манекен на время. Работаю уже второй год. В моем случае главное - проводить время на пляже, совмещать приятное с полезным, - говорит спасатель поста №4 Николай Телятник
Спасатели напоминают - купание и алкоголь несовместимы, так как чаще всего опасные ситуации на воде происходят с нетрезвыми гражданами. А еще родителей просят внимательнее следить за своими детьми, ведь они плохо ориентируются в пространстве и могут легко потеряться.
|
С начала лета 10 детей выпали из окон в Самаре
|
12 июля 2018, 03:44
|
Скончалась шестилетняя девочка, упавшая с третьего этажа в Самаре
|
11 июля 2018, 01:54
|
6-летняя девочка упала с 4 этажа в Самаре
|
11 июля 2018, 09:47
|
Пенсионер выпал из окна 7-го этажа в Тольятти
|
9 июля 2018, 08:29
|
Анестезиолог отделался ограничением свободы за смерть 5-летнего мальчика в Самаре
В четверг, 5 июля, в Октябрьском районном суде вынесли приговор врачу-анестезиологу Александру Шавалееву. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности пятилетнему мальчику. Напомним, что трагедия произошла в июне прошлого года в одной из частных стоматологических клиник Самары.
Ребенок боялся …
|
6 июля 2018, 09:52
|
13 спасательных постов работают на пляжах в Самаре
|
5 июля 2018, 10:56
|
Женщину зажало в салоне после столкновения двух легковушек в Самаре
|
14 июня 2018, 09:42
|
Одного из утонувших скутеристов нашли под Тольятти
|
13 июня 2018, 03:48