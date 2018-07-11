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Материалы по теме:

С начала лета 10 детей выпали из окон в Самаре

С начала лета 10 детей выпали из окон в Самаре

В Самаре участились случаи падения детей из окон. Только с начала лета в городе зафиксировано 10 таких инцидентов. Для сравнения: такое же количество ЧП в прошлом году зафиксировали за целый сезон. Одного из упавших детей медики не смогли спасти, и 
12 июля 2018, 03:44
Скончалась шестилетняя девочка, упавшая с третьего этажа в Самаре

Скончалась шестилетняя девочка, упавшая с третьего этажа в Самаре

В Самаре шестилетняя девочка, которая во вторник, 10 июля, упала из окна третьего этажа, умерла в больнице. Ребенок получил тяжелые травмы и попал в медучреждение, но, несмотря на все усилия, врачи не смогли ее спасти. Сейчас в деталях трагедии разбираются 
11 июля 2018, 01:54
6-летняя девочка упала с 4 этажа в Самаре

6-летняя девочка упала с 4 этажа в Самаре

10 июля ЧП с участием маленького ребенка произошло в Самаре. Около 7 часов вечера из окна одного из домов на улице XXII Партсъезда выпала 6-летняя девочка. Она сорвалась на землю с высоты четвертого этажа.

По словам очевидцев, девочка играла 
11 июля 2018, 09:47
Пенсионер выпал из окна 7-го этажа в Тольятти

Пенсионер выпал из окна 7-го этажа в Тольятти

В воскресенье днем, 8 июля, в Тольятти из окна дома на улице Куйбышева, 38, с высоты седьмого этажа упал мужчина-пенсионер. Это произошло в поселке Шлюзовой. 
 
«Приехали скорая и полиция, но медики уже ничем не смогли помочь. Родственники в истерике», -
9 июля 2018, 08:29
Анестезиолог отделался ограничением свободы за смерть 5-летнего мальчика в Самаре

Анестезиолог отделался ограничением свободы за смерть 5-летнего мальчика в Самаре

В четверг, 5 июля, в Октябрьском районном суде вынесли приговор врачу-анестезиологу Александру Шавалееву. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности пятилетнему мальчику. Напомним, что трагедия произошла в июне прошлого года в одной из частных стоматологических клиник Самары.

Ребенок боялся 
6 июля 2018, 09:52
13 спасательных постов работают на пляжах в Самаре

13 спасательных постов работают на пляжах в Самаре

Сейчас на официальных пляжах Самары работают 13 спасательных постов. Все они оборудованы жилетами, спасательными кругами, мегафонами и рациями. В этом году спасатели напоминают отдыхающим о необходимости соблюдать правила безопасности во время купания сразу на трех языках - русском, английском и 
5 июля 2018, 10:56
Женщину зажало в салоне после столкновения двух легковушек в Самаре

Женщину зажало в салоне после столкновения двух легковушек в Самаре

13 июня в Самаре произошла авария. На улице Ново-Садовой около офиса «Газпрома» столкнулись вазовская «десятка» и «Ауди». Судя по всему, ДТП случилось в тот момент, когда отечественная легковушка поворачивала налево.

От удара «десятку» сильно помяло, у нее вылетело лобовое стекло. Пассажирку 

14 июня 2018, 09:42
Одного из утонувших скутеристов нашли под Тольятти

Одного из утонувших скутеристов нашли под Тольятти

13 июня в Центр гражданской защиты Тольятти поступило сообщение об обнаружении в акватории Волги тела погибшего мужчины. Как сообщает директор ЦГЗ Андрей Дербенев, это один из скутеристов, пропавших во время катания 27 мая. Приметы погибшего совпадают с описанием одного из 

13 июня 2018, 03:48
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