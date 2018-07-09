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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

57-летняя женщина погибла во время купания в Тольятти

57-летняя женщина погибла во время купания в Тольятти

8 июля в межшлюзовом канале в Тольятти произошел несчастный случай. Около 9 часов утра во время купания там погибла 57-летняя женщина, сообщает ВолгаНьюс со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.

Об инциденте полицейским сообщили очевидцы. Они обнаружили тело женщины 
9 июля 2018, 01:00
Лодка с 5 людьми на борту опрокинулась в Самарской области

Лодка с 5 людьми на борту опрокинулась в Самарской области

ЧП на воде случилось в минувшие выходные в Самарской области. Под Тольятти прямо на середине Волги опрокинулась лодка, в которой находились пять человек. В реке оказались трое взрослых и двое детей.

К счастью, через некоторое время недалеко от места 
9 июля 2018, 09:45
Депутат горсовета Балаково и его девушка сгорели заживо на трассе под Сызранью

Депутат горсовета Балаково и его девушка сгорели заживо на трассе под Сызранью

Стало известно, что в страшном ДТП в Самарской области погиб депутат горсовета Балаково Саратовской области Андрей Володихин. Напомним, что в 06:20 в четверг, 5 июля, на федеральной трассе М-5 в Сызранском районе около села Переволоки столкнулись фура и легковой автомобиль. 
6 июля 2018, 10:20
9-летнюю девочку сбил поезд в Сызрани

9-летнюю девочку сбил поезд в Сызрани

В четверг днем, 5 июля, поезд сбил девятилетнюю девочку в Сызрани. ЧП случилось примерно в 16:30 на перегоне станция Кашпир - станция Сызрань-город в районе совхоза «Комсомолец». По словам очевидцев, пострадавшую без сознания доставили в центральную городскую больницу Сызрани. По 
6 июля 2018, 08:56
13 спасательных постов работают на пляжах в Самаре

13 спасательных постов работают на пляжах в Самаре

Сейчас на официальных пляжах Самары работают 13 спасательных постов. Все они оборудованы жилетами, спасательными кругами, мегафонами и рациями. В этом году спасатели напоминают отдыхающим о необходимости соблюдать правила безопасности во время купания сразу на трех языках - русском, английском и 
5 июля 2018, 10:56
Женщину зажало в салоне после столкновения двух легковушек в Самаре

Женщину зажало в салоне после столкновения двух легковушек в Самаре

13 июня в Самаре произошла авария. На улице Ново-Садовой около офиса «Газпрома» столкнулись вазовская «десятка» и «Ауди». Судя по всему, ДТП случилось в тот момент, когда отечественная легковушка поворачивала налево.

От удара «десятку» сильно помяло, у нее вылетело лобовое стекло. Пассажирку 

14 июня 2018, 09:42
Одного из утонувших скутеристов нашли под Тольятти

Одного из утонувших скутеристов нашли под Тольятти

13 июня в Центр гражданской защиты Тольятти поступило сообщение об обнаружении в акватории Волги тела погибшего мужчины. Как сообщает директор ЦГЗ Андрей Дербенев, это один из скутеристов, пропавших во время катания 27 мая. Приметы погибшего совпадают с описанием одного из 

13 июня 2018, 03:48
В Тольятти ищут мужчин, которые находились на потерпевшем крушение гидроцикле

В Тольятти ищут мужчин, которые находились на потерпевшем крушение гидроцикле

В Самарской области ищут двоих человек, которые уехали на гидроцикле кататься по Волге. Они отправились в путь от набережной 6 квартала в Тольятти. На скутере находились 34- и 44-летний мужчины.

Спустя полтора часа к спасателям поступила информация об обнаружении гидроцикла. Он 

28 мая 2018, 02:37
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