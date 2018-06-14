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Материалы по теме:

Сотни авто стоят в десятикилометровой пробке из-за ДТП у Сызрани

Сотни авто стоят в десятикилометровой пробке из-за ДТП у Сызрани

В Самарской области в районе Сызрани образовалась десятикилометровая пробка. В пятницу, 15 июня, в районе Новой Крымзы перевернулся «КамАЗ». По словам очевидцев, самосвал, ехавший со стороны Москвы к Сызрани, занесло на  участке трассы, где велись дорожные работы, задел бетонный блок 
15 июня 2018, 03:55
«Газель» попала в массовое ДТП на улице Гагарина в Самаре

«Газель» попала в массовое ДТП на улице Гагарина в Самаре

В Самаре на улице Гагарина произошло массовое ДТП. У перекрестка с улицей Мяги возле медуниверситета столкнулись три машины: «Газель», вазовская «одиннадцатая» и иномарка Renualt Duster. Фото с места аварии появилось в соцсети. У грузовой «Газели» смят капот и лопнул пластиковый 
15 июня 2018, 11:25
Одного из утонувших скутеристов нашли под Тольятти

Одного из утонувших скутеристов нашли под Тольятти

13 июня в Центр гражданской защиты Тольятти поступило сообщение об обнаружении в акватории Волги тела погибшего мужчины. Как сообщает директор ЦГЗ Андрей Дербенев, это один из скутеристов, пропавших во время катания 27 мая. Приметы погибшего совпадают с описанием одного из 

13 июня 2018, 03:48
В Волгаре автоледи устроила «кучу малу» с 7 автомобилями

В Волгаре автоледи устроила «кучу малу» с 7 автомобилями

В ночь со вторника на среду, с 12 на 13 июня, в Самаре произошло крупное ДТП. В поселке Волгарь столкнулись сразу 7 автомобилей. Об этом передает портал 63.ru со ссылкой на очевидцев.
 
«Ночью девушка за рулем устроила автокегельбан 
13 июня 2018, 09:51
Молодая семейная пара из Тольятти заживо сгорела в ДТП под Сызранью

Молодая семейная пара из Тольятти заживо сгорела в ДТП под Сызранью

Страшное ДТП со смертельным исходом произошло вчера, 10 июня, около 19 часов на автотрассе «М-5 Урал» под Сызранью. Как передает "Маленькая Сызрань", в районе поселка Сборный столкнулись 2 фуры и легковой автомобиль. В результате удара легковушка загорелась.
 
В 
11 июня 2018, 03:07
Семь автомобилей столкнулись и двое человек погибли в ДТП в Самарской области

Семь автомобилей столкнулись и двое человек погибли в ДТП в Самарской области

Вечером 10 июня в Самарской области произошло массовое ДТП. На 894-м километре трассы М-5 под Сызранью столкнулись семь автомобилей: две фуры и семь легковушек, пишет РИА Новости.

В результате аварии погибли два человека. После ДТП оказалось перекрыто движение 
11 июня 2018, 08:34
«Субару» и фура из Санкт-Петербурга столкнулись в Самаре

«Субару» и фура из Санкт-Петербурга столкнулись в Самаре

9 июня в Самаре произошла авария около торгового центра «Космопорт». На улице Дыбенко столкнулись «Субару» и грузовик из Санкт-Петербурга.

Судя по информации, размещенной в паблике «ДТП Самара», ДТП спровоцировал водитель легковушки. Он ехал по дороге слишко близко к 
10 июня 2018, 10:18
Иномарка сбила пешехода в Сызрани

Иномарка сбила пешехода в Сызрани

7 июня автоавария с участием пешехода произошла в Сызрани. 50-летний водитель на «Шевроле» ехал по улице Кирпичной. Иномарка шла на очень большой скорости. Из-за этого шофер не смог справиться с управлением и сбил 39-летнего мужчину, который шел вдоль дороги по 
8 июня 2018, 10:15
Пьяный водитель «Приоры» снес столб в Отрадном

Пьяный водитель «Приоры» снес столб в Отрадном

3 июня автоавария произошла в Отрадном . Водитель «Лады Приоры» ехал вечером по одной из улиц города. Мужчина не смог справиться с управлением, и его легковушка перевернулась, а потом снесла столб.

На месте ДТП работали сотрудники полиции. В результате 
4 июня 2018, 09:56
В Тольятти ищут мужчин, которые находились на потерпевшем крушение гидроцикле

В Тольятти ищут мужчин, которые находились на потерпевшем крушение гидроцикле

В Самарской области ищут двоих человек, которые уехали на гидроцикле кататься по Волге. Они отправились в путь от набережной 6 квартала в Тольятти. На скутере находились 34- и 44-летний мужчины.

Спустя полтора часа к спасателям поступила информация об обнаружении гидроцикла. Он 

28 мая 2018, 02:37
С 10 июня спасатели начнут работать на пляжах Самары

С 10 июня спасатели начнут работать на пляжах Самары

Уже с 10 июня спасатели начнут работать на самарских пляжах. Всего запланировано размещение 13 постов, на которых за безопасностью отдыхающих будут следить 48 человек. Их оснастят необходимым спасательным оборудованием. Рядом с ними установят информационные баннеры на трех языках: русском, английском 
22 мая 2018, 01:29
Запертых дома «заложницу» и ребенка спасли в Сызрани

Запертых дома «заложницу» и ребенка спасли в Сызрани

В Сызрани спасатели помогли освободить «заложницу», оказавшуюся запертой в собственной квартире, передает «Маленькая Сызрань». В понедельник, 21 мая, спасатели выезжали по вызову в жилой дом, расположенный по улице 50 лет Октября. Пожилая женщина не могла выйти из собственной квартиры, 
22 мая 2018, 09:48
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