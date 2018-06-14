13 июня в Самаре произошла авария. На улице Ново-Садовой около офиса «Газпрома» столкнулись вазовская «десятка» и «Ауди». Судя по всему, ДТП случилось в тот момент, когда отечественная легковушка поворачивала налево.
От удара «десятку» сильно помяло, у нее вылетело лобовое стекло. Пассажирку машины зажало в салоне. Женщину пришлось вызволять из западни спасателям. После этого пострадавшую увезли в больницу.
|
Сотни авто стоят в десятикилометровой пробке из-за ДТП у Сызрани
|
15 июня 2018, 03:55
|
«Газель» попала в массовое ДТП на улице Гагарина в Самаре
|
15 июня 2018, 11:25
|
Одного из утонувших скутеристов нашли под Тольятти
|
13 июня 2018, 03:48
|
В Волгаре автоледи устроила «кучу малу» с 7 автомобилями
В ночь со вторника на среду, с 12 на 13 июня, в Самаре произошло крупное ДТП. В поселке Волгарь столкнулись сразу 7 автомобилей. Об этом передает портал 63.ru со ссылкой на очевидцев.
«Ночью девушка за рулем устроила автокегельбан …
|
13 июня 2018, 09:51
|
Молодая семейная пара из Тольятти заживо сгорела в ДТП под Сызранью
Страшное ДТП со смертельным исходом произошло вчера, 10 июня, около 19 часов на автотрассе «М-5 Урал» под Сызранью. Как передает "Маленькая Сызрань", в районе поселка Сборный столкнулись 2 фуры и легковой автомобиль. В результате удара легковушка загорелась.
В …
|
11 июня 2018, 03:07
|
Семь автомобилей столкнулись и двое человек погибли в ДТП в Самарской области
Вечером 10 июня в Самарской области произошло массовое ДТП. На 894-м километре трассы М-5 под Сызранью столкнулись семь автомобилей: две фуры и семь легковушек, пишет РИА Новости.
В результате аварии погибли два человека. После ДТП оказалось перекрыто движение …
|
11 июня 2018, 08:34
|
«Субару» и фура из Санкт-Петербурга столкнулись в Самаре
9 июня в Самаре произошла авария около торгового центра «Космопорт». На улице Дыбенко столкнулись «Субару» и грузовик из Санкт-Петербурга.
Судя по информации, размещенной в паблике «ДТП Самара», ДТП спровоцировал водитель легковушки. Он ехал по дороге слишко близко к …
|
10 июня 2018, 10:18
|
Иномарка сбила пешехода в Сызрани
|
8 июня 2018, 10:15
|
Пьяный водитель «Приоры» снес столб в Отрадном
|
4 июня 2018, 09:56
|
В Тольятти ищут мужчин, которые находились на потерпевшем крушение гидроцикле
|
28 мая 2018, 02:37
|
С 10 июня спасатели начнут работать на пляжах Самары
Уже с 10 июня спасатели начнут работать на самарских пляжах. Всего запланировано размещение 13 постов, на которых за безопасностью отдыхающих будут следить 48 человек. Их оснастят необходимым спасательным оборудованием. Рядом с ними установят информационные баннеры на трех языках: русском, английском …
|
22 мая 2018, 01:29
|
Запертых дома «заложницу» и ребенка спасли в Сызрани
В Сызрани спасатели помогли освободить «заложницу», оказавшуюся запертой в собственной квартире, передает «Маленькая Сызрань». В понедельник, 21 мая, спасатели выезжали по вызову в жилой дом, расположенный по улице 50 лет Октября. Пожилая женщина не могла выйти из собственной квартиры, …
|
22 мая 2018, 09:48