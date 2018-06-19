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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Как сыграли в Самаре сборная региона и команда болельщиков из Австралии

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7,5 тысяч болельщиков преодолели почти 15 тысяч километров пути, чтобы 21 июня на стадионе «Самара Арена» поддержать свою национальную сборную в поединке против Дании.
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Футбольные болельщики из Колумбии на автобусах приедут в Самару

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Главным местом для развлечений в Самаре сейчас является, конечно же, площадка Фестиваля болельщиков. Сюда съезжаются не только жители областного центра, но и гости из других регионов. Только в воскресенье на самой большой площади Европы побывали 40 тысяч человек. По данным 

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Пляж на набережной у «Ладьи» заработал в Самаре

Пляж на набережной у «Ладьи» заработал в Самаре

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Самарец разукрасил свой автомобиль к ЧМ-2018

Самарец разукрасил свой автомобиль к ЧМ-2018

На самарской набережной заметили необычный автомобиль. Его владелец решил необычным образом поприветствовать гостей чемпионата мира по футболу. Он разукрасил свою машину из аэрозольного баллончика надписями: «Самара в игре», «FIFA 2018» и «Wellcome to Russia».

«Смотрите, как водитель украсил свое 
19 июня 2018, 01:55
Выставка об истории самарского футбола откроется на набережной

Выставка об истории самарского футбола откроется на набережной

19 июня в столице губернии состоится открытие выставки. Проект называется «Путеводитель по футбольной Самаре» и посвящен развитию футбола в городе.

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19 июня 2018, 11:29
7,5 тысяч болельщиков из Австралии приедут в Самару

7,5 тысяч болельщиков из Австралии приедут в Самару

В Самару начинают прибывать болельщики из Австралии. Они будут поддерживать сборную своей страны в матче против Дании, который назначен на 21 июня.

18 числа в областной центр прибыла первая группа из 400 фанатов. Их разместили в нескольких отелях города. На 19 

19 июня 2018, 09:56
Матрешки для сборных ЧМ-2018 установлены на набережной в Самаре

Матрешки для сборных ЧМ-2018 установлены на набережной в Самаре

В Самаре на набережной появились новые гигантские матрешки. По задумке художников, каждая из фигур символизирует одну из стран-участниц ЧМ-2018. Как уже сообщала "ТЕРРА", всего авторы представят восемь матрешек – по числу команд-участниц матчей чемпионата, которые пройдут в Самаре. Фигуры 
19 июня 2018, 09:49
100 тысяч болельщиков из 145 стран мира ожидают на ЧМ-2018 в Самаре

100 тысяч болельщиков из 145 стран мира ожидают на ЧМ-2018 в Самаре

В ближайший месяц в Самару приедут около 100 тысяч иностранцев из 145 стран мира. В Самарскую область уже прибыла команда футболистов из Швейцарии – они выбрали базой Тольятти.А в самарский аэропорт прибыл первый самолет с болельщиками из Коста-Рики. По прогнозам областного 

15 июня 2018, 06:10
«Забей гол, фанат»: спортивная акция при поддержке «Русского Радио» с 15 июня!

«Забей гол, фанат»: спортивная акция при поддержке «Русского Радио» с 15 июня!

В период проведения в Самаре ЧМ-2018 по футболу на пляже 1 и 2 очереди набережной реки Волга состоится физкультурно-спортивная акция «Забей гол, фанат». Она стартовала 15 июня. Это уникальная возможность для 
15 июня 2018, 05:46
Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре

Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре подвели итоги первого дня фестиваля болельщиков. Напомним, место проведения – площадь Куйбышева. Фанфест открылся в четверг, 14 июня, и будет продолжаться одновременно с ЧМ-2018 по футболу вплоть до завершения чемпионата 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах-организаторах. Самара 
15 июня 2018, 05:02
По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре

По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре

Необычный способ напомнить болельщикам о том, кто именно будет играть в очередном матче ЧМ-2018 по футболу, который пройдет на стадионе «Самара Арене» придумали местные художники. На второй очереди набережной в дни игр будут появляться пары матрешек с портретами известных людей. 

14 июня 2018, 08:03
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