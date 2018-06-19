В Самаре накануне матча сборных Австралии и Дании в рамках ЧМ-2018 состоится игра болельщиков этих национальных команд. Встреча фанатов состоится на набережной Волги на Первомайском спуске в среду, 20 июня, в 17 часов. А на следующий день 21 июня вместе отправятся на стадион «Самара Арена» болеть за свои команды. Проведение таких футбольных баталий с участием болельщиков запланировано накануне каждого матча ЧМ-2018 в Самаре. Напомним, матчи болельщиков проводятся в рамках физкультурно-спортивной акции «Забей гол, фанат». Информационный партнер – «Русское Радио» в Самаре.
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