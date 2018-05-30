В поселке Управленческий полным ходом идет ремонт дороги на улице Сергея Лазо. Специалисты приводят в порядок участок от Волжского шоссе до вертолетной площадки, протяженностью 2,3 километра с помощью больших карт длинной 100 погонных метров. Площадь отремонтированного покрытия составит 23 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба горадминистрации.
На участке задействовано 8 единиц спецтехники и 20 дорожных рабочих. За смену вырабатывается порядка 500 т асфальта, который успевают уложить на площади в 3,5-4 тысячи кв. м. Работы идут в темное время суток, чтобы не создавать помех транспорту днем.
Ремонт должен завершиться к 10 июня. Гарантия на выполненные работы составит 2 года.
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