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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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«Хор Турецкого» при поддержке «Русского Радио» выступит на набережной в Самаре (6+)

В Самаре в субботу, 2 июня, на второй очереди набережной возле бассейна ЦСК ВВС состоится концерт «Праздник песни» (6+) – выступят «Хор Турецкого» и женская арт-группа Soprano. Вместе с «Хором Турецкого» все, кто пришел на концерт, хором споют любимые песни 

30 мая 2018, 02:32
Начал работу единый диспетчерский центр на базе скорой помощи в Самаре

Начал работу единый диспетчерский центр на базе скорой помощи в Самаре

В Самаре на базе скорой помощи начал работу единый диспетчерский центр. После его создания количество диспетчеров по приему и передаче вызовов удалось увеличить почти вдвое – с 8 до 15, сообщает областное правительство. Количество бригад увеличилось на треть - с 
30 мая 2018, 12:45
Погибшие туи начали убирать с Московского шоссе в Самаре

Погибшие туи начали убирать с Московского шоссе в Самаре

В Самаре с Московского шоссе начали убирать посаженные вдоль проезжей части туи. Напомним, в рамках реконструкции магистрали к ЧМ-2018 на придорожной территории высадили 3800 туй и можжевельников. Общая площадь травяного газона составила 80 тысяч квадратных метров. Весной растения получили сильные 
30 мая 2018, 12:02
Надпись из голливудских букв появилась у въезда в Самару

Надпись из голливудских букв появилась у въезда в Самару

В Самаре на въезде и выезде из города по трассе М-5 в сторону Красного Яра появилась композиция из гигантских букв: Welcome («Добро пожаловать»). Фото появилось в сети. Автор снимка Арина Фечина сравнила инсталляцию со знаменитой надписью Hollywood в американском штате 
30 мая 2018, 10:55
Новую дорогу в микрорайоне Волгарь построят в Самаре

Новую дорогу в микрорайоне Волгарь построят в Самаре

В жилом микрорайоне Волгарь Куйбышевского района построят новую дорогу по улице Осетинской. Такой решение было принято на публичных слушаниях с участием местных жителей. Трасса пройдет от примыкания Осетинской в Волгаре до выхода на улицу Народную. По информации мэрии Самары, мнений, 

29 мая 2018, 07:01
Из-за перекладки инженерных сетей перекроют дороги в центре Самары

Из-за перекладки инженерных сетей перекроют дороги в центре Самары

В Самаре ограничат движение в центральной части города. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время перекладки инженерных сетей. Они будут действовать с 25 мая по 1 сентября.

Перекрыты будут следующие участки: улица Молодогвардейская от Молодогвардейского спуска до улицы Комсомольской; улица Комсомольская 

25 мая 2018, 05:48
Бассейны ЦСКА в Самаре закроют на ремонт до осени

Бассейны ЦСКА в Самаре закроют на ремонт до осени

В Самаре бассейны ЦСКА закроют на ремонт. Открытый бассейн прекратит работу с 1 июня. Еще через месяц, с 1 июля, перестанут пускать в закрытый бассейн, а также тренажерный зал, передает 63.ru. По словам представителей администрации спортобъекта, будут проведены профилактические 
25 мая 2018, 02:13
Ремонт проспекта Карла Маркса завершается в Самаре

Ремонт проспекта Карла Маркса завершается в Самаре

В Самаре завершается ремонт проспекта Карла Маркса. Асфальтовое покрытие приводится в порядок большими «картами» в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». 24 мая прошла приемка участка магистрали от улицы Гагарина до Третьего проезда.

Подрядчиком выступило  ООО «НПФ «XXI Век». Работы 

24 мая 2018, 10:44
Движение по путепроводу на Красной Глинке откроют 17 мая

Движение по путепроводу на Красной Глинке откроют 17 мая

В Самаре в четверг, 17 мая, в 20 часов откроют рабочее движение по всей ширине через путепровод по ул. Полтавской, расположенный на Красной Глинке у завода «Пепси-Кола», сообщили в пресс-службе главы региона. Путепровод ремонтировали в рамках работ на Красноглинском шоссе 

17 мая 2018, 03:43
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