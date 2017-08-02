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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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В Самаре служителя церкви задержали за кражу четырех машин

В Самаре служителя церкви задержали за кражу четырех машин

Служитель самарской церкви стал фигурантом уголовного дела о краже автомобилей. По версии силовиков, 57-летний мужчина похитил четыре автомобиля и сдал их на металлолом.

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АвтоВАЗ перестанет выпускать машины

С понедельника конвейер АвтоВАЗа в Тольятти временно будет остановлен. Сотрудники предприятия уйдут в корпоративный отпуск. Он продлится три недели – с 24 июля по 13 августа, сообщили в пресс-центре компании. Одновременно с АвтоВАЗом будет остановлено производство автомобилей «Лада» на площадке 

21 июля 2017, 10:43
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На АвтоВАЗе выпустили битопливную Lada Vesta CNG за 601 000 рублей

АвтоВАЗ выпустил на российский авторынок новый автомобиль с серийной газобаллонной установкой - Lada Vesta CNG. В истории бренда это первая подобная модель. Премьера состоялась на выставке «Иннопром». Новинку передали в опытную эксплуатацию Минэнерго. Цена - от 601 000 рублей. Новую 

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Легендарную «Волгу» попытаются возродить

Концепция новинки, под условным названием "Волга-2020", появилась в Сети. Автомобиль получит светодиодные дневные огни, большие панорамные окна, массивные тормозные суппорты, хромированные детали, двуцветный интерьер. Многим автоэкспертам концепткар пришелся по вкусу, однако пессимисты утверждают, что компания не сможет реализовать проект, а 

10 июля 2017, 09:00
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