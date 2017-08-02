«Лада Нива» стала самым популярным подержанным внедорожником России, выяснили эксперты агентства «Автостат». С января по май текущего года на вторичном авторынке страны было продано почти 38,5 тысячи экземпляров этой модели. На второй позиции еще одна машина из Тольятти - Chevrolet Niva, с показателем почти 29 тысяч автомобилей. Почетная «бронза» у Toyota Land Cruiser. Свой выбор на ней остановили 17 тысяч россиян.
В десятку лучших также вошли Toyota RAV4, Nissan Qashqai и X-Trail, Honda CR-V, Kia Sportage, «УАЗ-Хантер» и Mitsubishi Outlander.
Впрочем, статистика говорит о падении спроса на авто с пробегом. С января по май в РФ реализовано 430 000 таких машин. Данная цифра ниже прошлогоднего показателя на 7 процентов.
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