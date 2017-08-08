Непрерывно растущей статьей расходов в бюджете самарских автомобилистов традиционно является топливо. По данным Росстата, в столице губернии самый дорогой бензин среди крупнейших городов Приволжского федерального округа. Средняя стоимость литра в июле равнялась 38 рублям 11 копейкам. При этом цена бензина марки АИ-92 составляла 37 рублей 3 копейки, АИ-95 - 40 рублей 15 копеек, а дизельного топлива - 36 рублей 74 копейки. Для сравнения: в столице ПФО Нижнем Новгороде бензин в среднем стоит 37 рублей 72 копейки. Ну а самое дешевое топливо в Уфе - 37 рублей и 6 копеек за литр.
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