Автомобили в России могут резко подорожать. Правительство внесло поправки в законопроект, которым предусмотрено увеличение ставок утилизационного сбора на новые машины с 2018 года. Между тем, 2017-й завершается для отечественного авторынка на положительной ноте. По итогам ноября продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России увеличились почти на 15% и превысили 152 тысячи машин. В целом за одиннадцать месяцев 17 года авторынок вырос почти на 12% до 1 млн 430 тысяч, сообщает Ассоциации европейского бизнеса. По мнению экспертов, этому способствовали отложенный спрос и выход новых моделей, прежде всего – Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross.
«Это в целом позволило по итогам ноября увеличить объем продаж «Лада Веста» и по этому показателю по итогам ноября «Лада Весте» не хватило каких-то 80 штук, чтобы взобраться на вершину по объему продаж», - сообщил заместитель первого проректора «Международного института рынка» Михаил Васильев.
Однако, дальнейший рост продаж может замедлиться. Минпромторг планирует увеличить утилизационный сбор на легковые и коммерческие машины сразу на 87-125% в зависимости от объема двигателя. Ранее предполагалось поднять ставки примерно на 15%. Напомним, изначально сбор применялся только к иностранным производителям, но с 2014-го его распространили на всех. Сегодня базовая ставка для легковых автомобилей составляет 20 тысяч рублей. Таким образом, себестоимость машин может вырасти еще примерно на 20 тысяч.
«Если введут новый утилизационный сбор с 18 года, который увеличит резко стоимость автомобилей, то спрос будет сдержан. Утилизационный сбор платит дистрибьютер. Мы это почувствуем просто в стоимости автомобиля. Это будет проблемой - резкое удорожание автомобилей», - прокомментировал генеральный директор ЗАО «Автосалон Арго» Алексей Захаров.
Есть и другие сдерживающие развитие рынка факторы.
«То обстоятельство, что по уровню автомобилизации Россия приближается к среднеевропейским показателям. У нас где-то 370 автомобилей на тысячу человек, тогда как в странах восточной Европы и центральной Европы 450. И как следствие - эта ситуация с транспортной инфраструктурой в крупных городах, городах - миллионниках. Где отмечаются везде пробки, которые являются сдерживающим фактором для развития авторынка», - отметил Михаил Васильев.
Отметим, что окончательное решение по росту ставки утилизационного сбора будет принято до конца декабря. Возможно, что в качестве компенсации роста цен правительство вернет госпрограмму субсидирования процентной ставки по автокредиту, которая была закрыта в 2017 году. «ТЕРРА» следит за развитием событий.
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