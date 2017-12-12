10
15
50
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 11 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

АвтоВАЗ выпустил в продажу битопливные автомобили «Лада Веста»

АвтоВАЗ выпустил в продажу битопливные автомобили «Лада Веста»

АвтоВАЗ начал продажи битопливных автомобилей. Эти машины работают не только на бензине, но и на сжатом природном газе. Зеленый логотип на крышке багажника первым получил седан «Лада Веста». Аббревиатура CNG практически единственное внешнее отличие этой модели от бензиновой. В салоне 

5 декабря 2017, 08:01
Минпромторг составил список магазинов-участников системы tax free

Минпромторг составил список магазинов-участников системы tax free

Появился перечень российских магазинов, которые станут предоставлять услуги по возврату части денег, израсходованных на покупку. Речь идет о популярной в ряде стран системе tax free. Проект соответствующего документа, утвержденный кабмином и разработанный Минпромторгом, появился на официальном сайте правовых актов.
В 

30 ноября 2017, 11:24
В России водителям-новичкам хотят запретить управлять мощными автомобилями

В России водителям-новичкам хотят запретить управлять мощными автомобилями

Для автолюбителей, имеющих стаж вождения до 4 лет, хотят установить ограничения мощности эксплуатируемого транспортного средства. С такой инициативой выступила организация "Коллективная защита".
Свою идею активисты намерены вынести на рассмотрение кабмина. В частности, согласно задумке, для данной категории автовладельцев может быть 

24 ноября 2017, 02:21
Исследование: Хакеры смогут убить миллионы автовладельцев по всему миру

Исследование: Хакеры смогут убить миллионы автовладельцев по всему миру

Киберпреступники способны взломать программное обеспечение транспортных средств, полностью установить над ними контроль и уничтожить «миллионы» в ходе кибератаки. Так заявил американский ученый из Нью-Йоркского университета Джастин Каппос. Это утверждение растиражировали тут же многочисленные зарубежные средства массовой информации.
Как утверждает исследователь, 

21 ноября 2017, 03:18
В Евросоюзе пятый месяц подряд растут продажи Lada

В Евросоюзе пятый месяц подряд растут продажи Lada

В Евросоюзе пятый месяц подряд растут продажи автомобилей Lada. По данным агентства «Автостат», в октябре текущего года там было реализовано 450 новых машин тольяттинского завода. Это на 23 процента больше, чем за тот же период годичной давности. При этом в 

17 ноября 2017, 09:03
«Высокий сезон»: Минпромторг предложил временную лицензию на продажу алкоголя

«Высокий сезон»: Минпромторг предложил временную лицензию на продажу алкоголя

Минпромторг предложил новый вариант лицензии для продавцов алкоголя, который будет действовать только в течение нескольких месяцев. Об этом рассказывают "Известия".
Как следует из предложения министерства, такая схема удешевит получение лицензии: новое разрешение на полгода будет стоить продавцам 10 тысяч рублей, 

25 октября 2017, 10:17
Только добровольно: Минпромторг и МЭР выступили против обязательных ГОСТов на алкоголь

Только добровольно: Минпромторг и МЭР выступили против обязательных ГОСТов на алкоголь

 Минэкономразвития заявило, что является приверженцем добровольного принципа применения ГОСТов на алкогольном рынке. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на соответствующий проект отчета ведомства.
Так, эксперты МЭР говорят о необходимости корректировки терминологии, о введении принципа добровольности применения стандартов. По их мнению, 

12 октября 2017, 01:25
Минпромторг одобрил новую тактику борьбы с фальшивыми продуктами

Минпромторг одобрил новую тактику борьбы с фальшивыми продуктами

Вскоре в России товары не по ГОСТу начнут лишать традиционных названий. Минпромторг одобрил революционную тактику борьбы с фальшивыми продуктами, которая позволит избавить покупателей от молочного шоколада без молока и цветочного меда без пыльцы. По словам экспертов, сейчас в России названия 

6 октября 2017, 08:04
Минфин предложил повысить утилизационный сбор на авто с 2018 года

Минфин предложил повысить утилизационный сбор на авто с 2018 года

Утилизационный сбор на колесные и самоходные транспортные средства может увеличиться на 15 процентов с 1 января будущего года. Об этом идет речь в пояснительной записке к проекту бюджета на 2018-2020 гг.
Согласно подсчетам, рост сбора даст федеральной казне в следующем 

21 сентября 2017, 03:05
АвтоВАЗ планирует дополнительно пополнить федеральный бюджет на 13 млрд рублей

АвтоВАЗ планирует дополнительно пополнить федеральный бюджет на 13 млрд рублей

АвтоВАЗу придется заплатить в федеральный бюджет дополнительные 13 миллиардов рублей. Такая информация содержится в отчетности компании. Речь идет об утилизационном сборе в 2014 году. Напомним, с 1 января его обязаны платить все российские автопроизводители. Эта мера была введена для адаптации 

20 февраля 2014, 03:43
Утилизационный сбор могут ввести для всех производителей материальных ценностей

Утилизационный сбор могут ввести для всех производителей материальных ценностей

Вслед за автопромом утилизационный сбор в России могут ввести для всех производителей материальных ценностей. Он войдет в структуру цен любых товаров. Об этом рассказал первый вице-президент Союза Машиностроителей России, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев (на фото), 

29 ноября 2013, 10:16
Автопроизводителям помогут деньгами

Автопроизводителям помогут деньгами

С 2014 г. автозаводы, работающие в России, смогут получать из федерального бюджета субсидии, частично компенсирующие их расходы на производство автомобилей, содержание рабочих мест, НИОКР и энергетику, следует из проектов постановлений правительства, подготовленных Минпромторгом, сообщают "Ведомости". Размеры субсидий привязаны к характеристикам 

25 октября 2013, 02:32
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх