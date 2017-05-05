9 мая – одна из самых важных дат не только в России, но и во всем мире. В 1945 году этот день стал праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне. В 2017-м вся страна отмечает 72-ю годовщину этого события, память о котором хранят все. С Днем Победы!
|
В Самаре временно изменятся почти 30 автобусных маршрутов
|
3 мая 2017, 09:22
|
Дороги перекрывают: в Самаре до 10 мая ограничат движение транспорта
Мэрия Самары сообщила об ограничении движения транспорта в связи с репетициями военно-исторического парада и проведением других мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Все ограничения должны снять в ночь на 10 мая. Список участков, которые …
|
3 мая 2017, 09:07
|
Истребители в небе: в Самарской области пройдут воздушные бои
|
2 мая 2017, 03:52
|
Ко Дню Победы выпущена коллекция смартфонов с золотым Сталиным
|
26 апреля 2017, 05:25
|
Видео автогонок в День Победы в Тольятти появилось в Сети
|
12 мая 2016, 04:01
|
В Самаре ветерана войны не пустили на парад: полиция проводит проверку (есть видео)
МВД Самарской области проверит размещенную в соцсетях информацию о том, что в Самаре не пустили ветерана войны на парад 9 мая. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы областного главка полиции Сергея Гольдштейна.
"По факту …
|
10 мая 2016, 11:18
|
Как в Самаре отмечали День Победы
71-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне собрала на площади Куйбышева десятки тысяч самарцев. Парад продолжался чуть больше часа. Колоннами прошли курсанты, подразделения Центрального военного округа, автомобили - ровесники страшных сражений, ретроавтомобили и новейшие образцы боевой техники.
Одним из самых трогательных …
|
10 мая 2016, 02:19