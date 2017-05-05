В Самаре ветерана войны не пустили на парад: полиция проводит проверку (есть видео) передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы областного главка полиции Сергея Гольдштейна.



"По факту … МВД Самарской области проверит размещенную в соцсетях информацию о том, что в Самаре не пустили ветерана войны на парад 9 мая. Об этомсо ссылкой на начальника пресс-службы областного главка полиции Сергея Гольдштейна."По факту