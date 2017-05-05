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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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В Самаре временно изменятся почти 30 автобусных маршрутов

В Самаре временно изменятся почти 30 автобусных маршрутов

Из-за ограничений движения транспорта в период с 3 по 9 мая, в связи с праздничными мероприятиями в честь Дня Победы, в Самаре изменятся почти 30 автобусных маршрутов. Трамваи будут курсировать по своим маршрутам и расписанию, отметили в мэрии. Список улиц, которые 
3 мая 2017, 09:22
Дороги перекрывают: в Самаре до 10 мая ограничат движение транспорта

Дороги перекрывают: в Самаре до 10 мая ограничат движение транспорта

Мэрия Самары сообщила об ограничении движения транспорта в связи с репетициями военно-исторического парада и проведением других мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Все ограничения должны снять в ночь на 10 мая. Список участков, которые 
3 мая 2017, 09:07
Истребители в небе: в Самарской области пройдут воздушные бои

Истребители в небе: в Самарской области пройдут воздушные бои

9 мая в Самарской области пройдут авиационные выступления, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
2 мая 2017, 03:52
Ко Дню Победы выпущена коллекция смартфонов с золотым Сталиным

Ко Дню Победы выпущена коллекция смартфонов с золотым Сталиным

Специально ко Дню Победы компания Caviar представила новую коллекцию iPhone 7. На корпусах устройств находится портрет Иосифа Сталина, георгиевская лента, герб Советского Союза и орден Победы.
Как говорят разработчики, при оформлении они делали акцент на таких составляющих Победы, как народ, 

26 апреля 2017, 05:25
Видео автогонок в День Победы в Тольятти появилось в Сети

Видео автогонок в День Победы в Тольятти появилось в Сети

В Интернете опубликовано видео первого этапа открытого Кубка Тольятти по автокроссу. Соревнования прошли в День Победы, 9 мая, на автодроме КВЦ ВАЗа, пишет видеоблогер Александр Карягин. Съемка осуществлялась с воздуха с помощью беспилотника.
Напомним, Карягин регулярно публикует видео, снятые с 

12 мая 2016, 04:01
В Самаре ветерана войны не пустили на парад: полиция проводит проверку (есть видео)

В Самаре ветерана войны не пустили на парад: полиция проводит проверку (есть видео)

МВД Самарской области проверит размещенную в соцсетях информацию о том, что в Самаре не пустили ветерана войны на парад 9 мая. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы областного главка полиции Сергея Гольдштейна.
 
"По факту 
10 мая 2016, 11:18
Как в Самаре отмечали День Победы

Как в Самаре отмечали День Победы

71-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне собрала на площади Куйбышева десятки тысяч самарцев. Парад продолжался чуть больше часа. Колоннами прошли курсанты, подразделения Центрального военного округа, автомобили - ровесники страшных сражений, ретроавтомобили и новейшие образцы боевой техники.

Одним из самых трогательных 

10 мая 2016, 02:19
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